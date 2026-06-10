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Boca Juniors activó el mercado: nacionalizó a Bareiro y ahora va en busca de dos figuras del fútbol argentino e internacional

Con un cupo de extranjero disponible, el club de la Ribera sondea al arquero colombiano Álvaro Montero y mantiene vivo el sueño de repatriar al mediocampista del Atlético de Madrid

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adam bareiro boca vs defensa
Adam Bareiro hizo la ciudadanía argentina y liberó cupo de extranjero en Boca Juniors (Fotobaires)

Adam Bareiro obtuvo la ciudadanía argentina y, de un plumazo, modificó el mapa de refuerzos de Boca Juniors para el mercado de pases de mitad de año. El delantero paraguayo de 29 años dejó de ocupar un cupo de extranjero en el plantel xeneize, y el club ya tiene identificado al jugador que podría aprovechar ese lugar: Álvaro Montero, el arquero colombiano convocado al Mundial 2026 tras un primer semestre de alto nivel en Vélez Sarsfield.

La nacionalización de Bareiro —nacido en Itauguá, Paraguay— responde a sus años de residencia y actividad en el fútbol argentino, donde vistió las camisetas de San Lorenzo, River Plate y ahora Boca Juniors. El trámite no tiene vinculación con una posible convocatoria a la selección argentina, sino que apunta exclusivamente a liberar ese cupo reglamentario. El atacante se sumará a la pretemporada el 18 de junio ya con su nueva condición.

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Álvaro Montero asume su primer campeonato de profesional de fútbol argentino como titular, luego de completar seis meses en suelo argentino - crédito Vélez Sarsfield
Álvaro Montero, arquero de Vélez Sarsfield

Desde Brandsen 805 pusieron la mira en Montero antes incluso de que se cerrara el trámite. El guardameta, oriundo de La Guajira, llegó a préstamo a Vélez Sarsfield en julio de 2025 desde Millonarios y se transformó en una de las figuras del torneo: 17 partidos disputados, 13 goles recibidos y 7 vallas invictas, números que le valieron un lugar en la lista de Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo. Por el momento no hubo oferta formal, pero los sondeos existen y llegaron con el respaldo de Mauricio Serna, histórico del club. “Es bueno, es un gran arquero, referenciado por Oscar Córdoba”, dijo el ex volante en diálogo con ESPN.

La operación, sin embargo, no es lineal. Vélez todavía no ejecutó la opción de compra pactada con Millonarios, valuada en 1,8 millones de dólares, y el plazo vence en menos de un mes. El Fortín ya le comunicó al club bogotano que ejercerá esa opción y le ofrecerá un contrato de tres años a Montero. Si el arquero acepta esa propuesta, Boca deberá negociar con Vélez; si la rechaza, el Xeneize podría ir directo a Millonarios.

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Mientras ese compás de espera se resuelve, en Boca también suena con fuerza el nombre de Thiago Almada. El mediocampista ofensivo del Atlético de Madrid se encuentra concentrado con la selección argentina para el Mundial y, según reveló el periodista Flavio Azzaro, Juan Román Riquelme ya hizo saber su interés de forma directa. “Si Almada no consigue club después del Mundial, me contaron que Boca le hizo saber que está dispuesto a traerlo”, sostuvo Azzaro en AZZ Stream.

Thiago Almada, la figura de la selección argentina que pretende Boca Juniors (REUTERS/Rodrigo Valle)
Thiago Almada, la figura de la selección argentina que pretende Boca Juniors (REUTERS/Rodrigo Valle)

El propio Riquelme habría tomado contacto personal con el jugador para presentarle el proyecto deportivo del club, aunque las conversaciones se mantienen en una etapa exploratoria sin compromisos ni ofertas económicas formales. La intención del presidente xeneize sería posicionarse por delante de River Plate —que también mostró interés en el campeón del mundo— con un esfuerzo económico a la altura. “Le pagarían el contrato que él desee para jugar en Argentina”, agregó Azzaro.

Almada, formado en Vélez y actualmente con escasa continuidad en el equipo de Diego Simeone, ya había sido consultado sobre los rumores que lo vinculan a Boca. Su respuesta fue clara: “Siempre hablo con Román, tenemos una linda amistad, pero la prioridad la va a tener Vélez”, dijo el volante en declaraciones al programa “Lo del Pollo”. Riquelme deberá esperar el desenlace del Mundial para saber si existe viabilidad real en esa negociación.

El plantel xeneize retoma los entrenamientos el 18 de junio bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, quien afronta su segundo ciclo en el club. El mercado de pases promete movimientos: además de Montero y Almada, el nombre de Sebastián Villa también circula en Brandsen 805, y Riquelme analiza la rescisión de contratos de algunos jugadores sin lugar en los planes del nuevo cuerpo técnico.

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