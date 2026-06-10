Nuevo sistema de semáforos puede enviar alertas por incidentes que se registren ante la tormenta Cristina en El Salvador

Imagen de referencia. El Viceministerio de Transporte informó que los nuevos semáforos detectan de forma inmediata fallas por cortes de energía, daños físicos o pérdida de conectividad./ (VMT)

El sistema de semáforos en El Salvador ha implementado una respuesta inmediata ante las afectaciones provocadas por la tormenta Cristina, priorizando la gestión del tránsito y la seguridad vial en medio de la alerta naranja.

Así lo informó el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, quien detalló que los equipos técnicos y gestores del Viceministerio de Transporte (VMT) permanecen desplegados en puntos críticos para mantener la fluidez vehicular y atender incidencias.

La coordinación interinstitucional ha permitido que los gestores del VMT actúen en cuanto se reporta una falla en los semáforos, ya sea por cortes de energía, daños en la infraestructura o pérdida de conectividad. “Los nuevos equipos de semáforos que se tienen dan una alerta de forma inmediata cuando llega a suceder un incidente como pérdida de conectividad a Internet, pérdida de conectividad al suministro de energía eléctrica o una avería física”, explicó Reyes durante una entrevista en Canal 10 esta mañana.

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Según el funcionario, la alerta permite que los equipos se trasladen al lugar afectado y asuman el control de la intersección, reduciendo el riesgo de accidentes.

Durante la emergencia por la tormenta, el personal del VMT ha estado presente en zonas como la veinticinco avenida norte y Alameda Roosevelt, donde la falta de suministro eléctrico provocó la falla de los semáforos. De acuerdo con Reyes los gestores e inspectores gestionaron el tránsito vehicular mientras los equipos técnicos trabajaban en restablecer el servicio.

La labor se ha extendido a todo el territorio nacional. “Todas las instituciones de gobierno se ponen en pro de atender esta emergencia”, afirmó Reyes, al aclarar que la respuesta no distingue competencias individuales, sino que se ejecuta bajo una sola instrucción presidencial. De acuerdo con el viceministro, más de diez mil elementos han sido desplegados, incluyendo cuadrillas del Fondo de Conservación Vial (Fovial), el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y personal operativo del VMT.

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El funcionario fue entrevistado en Canal 10 ante la afectación por las lluvias en El Salvador./ (Canal 10)

El sistema de monitoreo centralizado, que opera desde una sala de crisis, permite mantener vigilancia sobre la operatividad de los semáforos y el acceso a vías públicas.

La vigilancia se extiende a puentes y bocanas, puntos donde el incremento del caudal de los ríos podría afectar la movilidad. El funcionario explicó que, en caso de caída de árboles u otros obstáculos, los gestores del VMT levantan una alerta para activar la intervención de cuadrillas especializadas, mientras gestionan el flujo vehicular para evitar congestionamientos.

La coordinación no se limita a la gestión del tránsito. El reporte de incidentes puede hacerse directamente a cualquier elemento visible en el territorio, ya sean gestores, inspectores, cuadrillas del MOP o Fovial.

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“Al final, todas las instituciones trabajamos como una sola”, recalcó Reyes. El objetivo es resolver cualquier inconveniente con la mayor rapidez posible, evitando riesgos adicionales para la población.

Entre las recomendaciones emitidas a la ciudadanía, el titular del VMT sugirió revisar el estado de los vehículos antes de circular bajo condiciones de lluvia intensa, poniendo énfasis en el funcionamiento de luces, el parabrisas y neumáticos.

“La fricción se pierde cuando la calle está mojada”, advirtió, al señalar que el exceso de velocidad incrementa el riesgo de incidentes.

También subrayó que la tormenta Cristina ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del sistema de semáforos y la articulación entre las diferentes entidades del gobierno salvadoreño. Según las autoridades, el monitoreo en tiempo real y la actuación inmediata de los equipos técnicos buscan minimizar las afectaciones y garantizar la seguridad tanto de conductores como de peatones.

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El sistema de semáforos cuenta con una respuesta inmediata, la cual ha funcionado ante las afectaciones causadas por las lluvias durante la alerta naranja en el país./ (VMT)

El Viceministerio de Transporte reiteró el llamado a la precaución y recordó que el personal operativo permanece atento a cualquier emergencia, con el respaldo de un sistema tecnológico que permite detectar y responder a las incidencias de los semáforos en el menor tiempo posible.