Los errores más frecuentes al buscar una alimentación más saludable y cómo evitarlos

Mantener una hidratación adecuada, con al menos 1,5 a 2 litros de agua diarios, favorece la salud y disminuye la ingesta calórica al reemplazar bebidas azucaradas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambiar los hábitos de alimentación es uno de los desafíos más frecuentes para quienes buscan mejorar su salud, pero es común cometer errores que pueden sabotear los resultados. Expertos en nutrición coinciden en que la clave está en realizar ajustes graduales, priorizar la calidad de los alimentos y mantener la constancia, más allá de perseguir dietas extremas o soluciones rápidas.

Uno de los errores más habituales es eliminar grupos alimenticios sin justificación médica. Por ejemplo, suprimir los carbohidratos o las grasas saludables puede llevar a deficiencias nutricionales y afectar el metabolismo. Según la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, las grasas insaturadas presentes en el aceite de oliva, frutos secos y pescado azul son esenciales para el funcionamiento del organismo, mientras que los carbohidratos complejos proporcionan energía y fibra necesaria para el sistema digestivo.

La mentalidad de restricción total suele provocar ansiedad y episodios de ingesta excesiva los fines de semana. La profesora Alice H. Lichtenstein, de la Escuela Friedman de la Universidad de Tufts, recomienda sustituir en lugar de eliminar: incorporar opciones más saludables que permitan mantener el equilibrio sin renunciar por completo a los alimentos preferidos.

Obstáculos frecuentes en el cambio de hábitos alimenticios

El exceso de confianza en productos “light” o dietéticos es otro error común. Muchos de estos productos contienen azúcares añadidos o carecen de nutrientes esenciales, por lo que es fundamental leer las etiquetas y priorizar alimentos frescos o mínimamente procesados. Además, la creencia de que se puede compensar una mala alimentación con actividad física intensa es incorrecta: la calidad de la dieta repercute directamente en la salud, independientemente del ejercicio realizado.

Las grasas insaturadas y los carbohidratos complejos resultan esenciales para el cuerpo, proporcionando energía, fibra y apoyo al funcionamiento del organismo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

No planificar las comidas, comer deprisa sin masticar adecuadamente y saltarse comidas son prácticas que alteran el metabolismo y pueden generar sensación de hambre constante o atracones. Los especialistas sugieren organizar menús semanales y dedicar tiempo suficiente a cada comida para favorecer la digestión y la saciedad.

La falta de hidratación adecuada es otro factor que suele pasarse por alto. El agua cumple funciones esenciales en el cuerpo y, según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), un adulto debe consumir entre 1,5 y 2 litros de agua al día, ajustando la cantidad según la actividad física y las condiciones climáticas. Sustituir refrescos o bebidas azucaradas por agua o infusiones sin azúcar contribuye a reducir la ingesta calórica y a mejorar el estado general de salud.

La importancia del contexto y el apoyo profesional

El coste percibido de una alimentación saludable aparece como barrera relevante. Sin embargo, organizaciones como la Organización Mundial de la Salud señalan que optar por alimentos de temporada, comprar a granel y elegir productos locales puede reducir el gasto sin sacrificar la calidad nutricional. Además, la planificación de las compras y la preparación de platos sencillos en casa permite controlar los ingredientes y evitar el consumo de ultraprocesados.

El entorno social y familiar también influye en el éxito del cambio. Compartir el objetivo con la familia o buscar el apoyo de amigos puede facilitar la adherencia a los nuevos hábitos y reducir la sensación de aislamiento o frustración. Los especialistas recuerdan que los cambios de conducta sostenidos son más probables cuando se experimentan en un contexto de apoyo y comprensión.

El aspecto emocional también interviene. Estrés, ansiedad o falta de sueño pueden inducir malas elecciones alimentarias. Por ello, los expertos recomiendan abordar el cambio de hábitos desde una perspectiva integral: combinar alimentación equilibrada, descanso adecuado y actividad física regular. En casos de dificultades persistentes, consultar a un dietista-nutricionista acreditado permite recibir orientación personalizada y basada en la evidencia científica.