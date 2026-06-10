Escándalo por el método de Argelia para esconderle sus secretos a Argentina que fue burlado por drones

Vladimir Petkovic blindó sus entrenamientos y su último amistoso ante Bolivia con acceso vedado a la prensa y prohibición de cámaras, pero una cadena televisiva de Kansas City sobrevoló el predio y difundió las imágenes en redes sociales

A solo seis días del debut de Argelia en la Copa del Mundo 2026, el hermetismo del equipo de Vladimir Petkovic se convirtió en el centro de una polémica que trascendió las fronteras del fútbol: la delegación africana prohibió cualquier registro de sus entrenamientos y del partido amistoso ante Bolivia, pero un canal de televisión estadounidense esquivó esas restricciones con drones.

El episodio ocurrió en Lawrence, ciudad del estado de Kansas donde los llamados “Zorros del Desierto” tienen su base de concentración. La cadena KMBC 9, afiliada local de ABC, envió un equipo hasta ese predio y captó imágenes aéreas de los trabajos del plantel africano.

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Las grabaciones empezaron a circular en redes sociales y en medios internacionales, lo que desató malestar dentro de la delegación y de la Federación Argelina de Fútbol (FAF). Fuentes cercanas al equipo calificaron el episodio internamente como “una grave violación de la privacidad del equipo”. Ni Petkovic ni la FAF emitieron un comunicado oficial al respecto, aunque desde el entorno argelino trascendió que la FIFA podría emitir un llamado de atención al canal.

El blindaje informativo de Argelia venía de antes. Desde su arribo a Estados Unidos, el cuerpo técnico dispuso que todas las sesiones de preparación se realizaran sin acceso para la prensa y prohibió expresamente la captura de fotos y videos, con el objetivo de preservar información táctica y resguardar el estado físico de los jugadores. Esa misma reserva se extendió al amistoso ante Bolivia, programado para este miércoles por la noche en el KC Current Stadium de Kansas City: el partido se disputó a puertas cerradas y sin transmisión televisiva.

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La Federación Argelina de Fútbol calificó internamente el episodio como una grave violación de la privacidad, aunque ni la entidad ni Petkovic emitieron un comunicado oficial (AP)

La decisión de blindar ese encuentro ante las cámaras provino del lado argelino, según confirmó el propio entrenador boliviano Óscar Villegas. “Por el momento, no sabemos ni siquiera si podemos grabar el partido para nuestros archivos. Es decisión de Argelia, no nuestra. Lo respetamos, son ellos quienes van a jugar en la Copa del Mundo”, declaró Villegas al medio argelino DZFoot. Sus palabras reforzaron la lectura de que Petkovic buscaba mantener total confidencialidad sobre este ensayo general previo al inicio de la competencia mundial.

Las explicaciones sobre el cierre del amistoso, no obstante, no fueron uniformes. Versiones iniciales atribuyeron la medida a una estrategia táctica de Petkovic para evitar que el seleccionador argentino Lionel Scaloni pudiera extraer conclusiones sobre la alineación que presentaría Argelia en su debut del Grupo J. Medios argelinos como La Gazette du Fennec, desmintieron esa lectura y atribuyeron el cierre a razones de seguridad: “Las autoridades locales se han negado a conceder el permiso a pesar de las gestiones de la Federación Argelina de Fútbol. La organización del torneo ha restringido el acceso externo —prohibiendo público y prensa— debido a la logística de seguridad implementada en los centros de entrenamiento”. La propia FAF, según esa misma fuente, intentó destrabar la restricción para que sus hinchas pudieran seguir el partido, sin éxito.

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La posibilidad de una transmisión también generó versiones encontradas. Según La Gazette du Fennec, la FAF y la Televisión Argelina habrían llegado a un acuerdo para emitir el partido a través de la plataforma web de ENTV. Sin embargo, una fuente interna de la televisora desmintió esa información: el partido no se transmitiría ni por los canales de ENTV ni por sus plataformas digitales, con lo que los aficionados argelinos no pudieron seguir el último ensayo de su selección antes del Mundial.

Argelia dispuso entrenamientos a puertas cerradas, prohibió fotografías y videos, y jugó su último amistoso ante Bolivia sin transmisión ni espectadores, todo para llegar al debut mundialista ante Argentina sin revelar sus cartas

El partido ante Bolivia será el segundo encuentro entre ambas selecciones: el antecedente previo fue otro amistoso disputado en marzo de 2024 en Argel, con victoria argelina por 3-2.

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La elección del rival tampoco fue casual: según reportes, Argelia apuntó a Bolivia por similitudes en el estilo de juego con algunas características del fútbol sudamericano, lo que le permitiría a Petkovic evaluar la respuesta de su plantel ante un equipo con rasgos parecidos a los que podría presentar Argentina.

Del lado argelino, Petkovic tenía previsto repetir el equipo que venció a Países Bajos por 1-0 el 3 de junio en Róterdam, lo que implicaría la presencia en el arco del guardameta Luca Zidane, del club español Granada. Riyad Mahrez, de 35 años, se mantiene como figura y capitán del equipo.

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Argelia regresa a un Mundial después de doce años de ausencia y abrirá su participación en el Grupo J el 16 de junio ante Argentina en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, en un grupo que completan Austria y Jordania.