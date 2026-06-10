Las dos increíbles chances que falló Cristiano Ronaldo en la última prueba de Portugal antes del Mundial: la pifia que se hizo viral

CR7 falló una oportunidad inmejorable

El estadio Dr. Magalhães Pessoa, en Leiria, fue testigo este miércoles de algo que pocas veces se ve con la camiseta de Portugal: Cristiano Ronaldo, el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones, falló de manera increíble frente al arco y los videos no tardaron en inundar las redes sociales a días del inicio del Mundial 2026.

El primero yerro llegó al minuto 8. La escuadra lusa avanzó con fluidez por la banda derecha y Cristiano Ronaldo empezó a marcar su posición para recibir el pase. La habilitación llegó precisa, en profundidad, y el delantero del Al Nassr se plantó solo frente al portero Maduka Okoye: sin marca, sin presión, con el arco a su disposición. El estadio anticipó el gol. Ronaldo alistó el remate y disparó, pero la pelota se fue levemente desviada, rozando el palo derecho por afuera. Una chance que, para alguien con su historial, el público en las tribunas daba por convertida antes de que la pelota saliera de su pie.

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Después vino un cabezazo -con ese salto inconfundible- que tampoco encontró destino. Y al minuto 49, la imagen que más circuló en X: un centro rasante desde la izquierda que Ronaldo intentó conectar de primera, llegó mal pisado y pifió por completo, sin que la pelota tocara el arco rival. Los tres fallos juntos alimentaron una cadena de videos que se replicó con rapidez en todas las plataformas.

El astro portugués pifió a la pelota

Mientras CR7 acumuló ocasiones sin convertir, Portugal igual encontró el camino. A los 22 minutos, Pedro Neto resolvió con un zurdazo cruzado para abrir el marcador. Nigeria empató poco después con un tanto de Akor Adams tras un error defensivo, y el 1-1 se mantuvo hasta el descanso. Ya en el complemento, con Ronaldo fuera del campo —abandonó el terreno a los 19 minutos de la segunda mitad—, Francisco Conceição armó una jugada por derecha y definió al segundo palo para sellar el 2-1 definitivo.

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El esquema de Roberto Martínez mostró una salida clara desde el fondo, con Vitinha como motor del mediocampo junto a João Neves y Bruno Fernandes. La idea de juego se percibió con nitidez en el amistoso de fecha FIFA, que sirvió como despedida de Portugal ante su público antes de trasladarse a Norteamérica para la concentración mundialista.

A sus 41 años, Ronaldo se alista para disputar su sexto Mundial, con estadísticas que respaldan su vigencia: 25 goles en sus últimos 31 partidos con la selección. El astro portugués llega al torneo con la confianza plena de Martínez, en contraste con Qatar 2022, donde el entonces técnico Fernando Santos lo relegó al banco tras un conflicto interno. Su techo en una Copa del Mundo son los cuatro goles que marcó en Rusia 2018.

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El luso ex jugador del Real Madrid también tiene la meta de ser el primer jugador en llegar a los 1000 goles desde que existen registros. Hasta ahora, lleva 973 gritos. Su inmediato perseguidor es Lionel Messi, quien está en el segundo escalón con 911.

El debut de Portugal en el Mundial está fijado para el 17 de junio ante la República Democrática del Congo en el NRG Stadium de Houston, Texas, en el marco del Grupo K. Le seguirán los duelos ante Uzbekistán el 23 de junio, también en Houston, y ante Colombia el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

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El lamento de Cristiano Ronaldo (REUTERS/Rodrigo Antunes)