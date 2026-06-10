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Receta de bizcochitos de grasa sin levadura, rápida y fácil

Esta versión exprés prescinde del levado, mantiene el gusto criollo y deja una textura crocante para acompañar una ronda de mates, una pausa laboral o una visita improvisada

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Vista aérea de un plato blanco rebosante de bizcochitos de grasa sin levadura dorados, algunos apilados, y varios esparcidos sobre una superficie de madera oscura.
Una receta simple y tradicional que reúne a la familia y amigos alrededor del horno y la charla - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un mate, una charla y ese aroma inconfundible que sale del horno: los bizcochitos de grasa sin levadura son el mejor salvavidas cuando el antojo golpea y el tiempo apremia. Nada como ver la bandeja dorada asomando en la cocina, sentir el crujido al morderlos y compartirlos entre risas, charlas o silencios confortables. Son esos pequeños placeres cotidianos que nos conectan con la memoria: la panadería del barrio, las tardes de lluvia y la mesa familiar.

Los bizcochitos de grasa ocupan un lugar especial en la cultura argentina. No hay mateada completa sin una bandeja de estos bocados salados. En su versión exprés, sin levadura, se transformaron en solución para quienes buscan esa textura crocante y sabor tradicional, pero sin largas esperas ni complicaciones. Perfectos para improvisar una merienda, acompañar un desayuno rápido o sumar a la picada con amigos, su presencia es sinónimo de encuentro y disfrute en cualquier rincón del país.

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Receta de bizcochitos de grasa sin levadura

Los bizcochitos de grasa sin levadura son bocados salados y crocantes, hechos con harina, grasa y un toque de sal. Se mezclan, se estiran y se cortan rápidamente, sin tiempos de levado, y se hornean hasta dorar. Ideales para cualquier momento.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 300 gr de harina 0000
  • 100 gr de grasa vacuna (puede ser de cerdo o manteca)
  • 1 cucharadita de sal fina
  • 100 ml de agua (aproximadamente, usar lo necesario)
  • Opcional: 1 pizca de polvo de hornear para más crocancia
Cesta de madera llena de bizcochitos de grasa sin levadura dorados, sobre un paño de cocina a cuadros en una mesa de madera, con un mate y un cuenco de sal al fondo.
Clásicos de la mesa argentina, los bizcochitos de grasa sin levadura acompañan al mate en cualquier rincón del país - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer bizcochitos de grasa sin levadura, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C. Es clave que esté bien caliente para lograr el dorado clásico.
  2. En un bol, colocar la harina, la sal y el polvo de hornear (si usás). Mezclar bien.
  3. Agregar la grasa a temperatura ambiente y desmenuzar con los dedos hasta que la mezcla quede arenosa.
  4. Sumar agua de a poco, uniendo la masa sin amasar demasiado. Solo hasta que se forme un bollo tierno.
  5. Estirar la masa con un palo de amasar hasta 1 cm de espesor.
  6. Pinchar la masa con tenedor y cortar círculos de unos 3 cm de diámetro.
  7. Acomodar en una placa (no hace falta enmantecar) y llevar al horno.
  8. Hornear de 12 a 15 minutos o hasta que estén dorados. No te excedas, porque se secan rápido.
  9. Retirar y dejar enfriar apenas antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 24 bizcochitos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 80 kcal
  • Grasas: 4 gr
  • Carbohidratos: 10 gr
  • Proteínas: 1,5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En un recipiente hermético duran hasta 5 días a temperatura ambiente. Se pueden freezar hasta 2 meses, bien envueltos.

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