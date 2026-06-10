El Gobierno consiguió otros USD 200 millones para pagar la deuda y renovó todos los vencimientos en pesos

El ministro de Economía, Luis Caputo, busca extender los vencimientos de deuda y colocar títulos en dólares en el mercado local.

El gobierno de Javier Milei consiguió otros USD 200 millones mediante la colocación de un bono en dólares en el mercado local, recursos que serán destinados a atender compromisos de deuda en moneda extranjera por USD 4.300 millones de julio. Además, logró renovar todos los vencimientos en pesos y, de esta manera, no liberó liquidez en el mercado.

Durante la licitación de este miércoles, la Secretaría de Finanzas adjudicó un total de $6,12 billones, tras recibir ofertas por 7,40 billones de pesos. Esta demanda permitió superar ampliamente los vencimientos programados para la jornada y garantizar la totalidad de los pagos en moneda local. “Esto significa un rollover de 120,42% sobre los vencimientos del día de la fecha”, detalló el comunicado oficial.

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Entre los instrumentos adjudicados sobresalió el bono AO28, denominado en dólares, por el que el Gobierno obtuvo USD 200 millones a una tasa interna de retorno anual (TIREA) de 8,63 por ciento. Este título forma parte de la estrategia del Gobierno para afrontar el pago con bonistas del mes que viene. Ya se emitieron un total de USD 1.534 millones y restan por colocar USD 466 hasta llegar al tope estipulado.

El resto de la licitación se concentró en títulos ajustados por CER y TAMAR, así como bonos dólar linked, todos con distintos plazos y rendimientos.

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En el segmento de bonos ajustados por CER y TAMAR, se adjudicaron $1,45 billones en el TXMD8 (vencimiento en diciembre de 2028), $0,83 billones en el TXMD9 (diciembre de 2029) y $2,11 billones, más del 30% de lo licitado, en el TXMJ0 (junio de 2030), con tasas que oscilaron entre 4,76% y 9,30% TIREA, según el índice de ajuste.

El Ministerio de Economía logró estirar los plazos de los vencimientos de deuda en pesos en la última licitación. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

En cuanto a los bonos dólar linked, se colocaron $1,62 billones en el D31G6, con vencimiento en agosto de 2026 y una tasa de 5,49% TIREA, y $0,12 billones en el TZVD8, con vencimiento en diciembre de 2028 y una tasa de 8,34% TIREA.

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“La extensión de la vida promedio de la cartera en la licitación fue de 2,71 años, en la conversión de títulos de 3,29 años y el total del promedio ponderado de la cartera fue de casi 3 años”, destacó Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo.

Por su parte, el analista de Buenos Aires Valores, Martín de la Fuente, evaluó que se trató de una “buena licitación” para el Tesoro. "El menú de por sí era agresivo en el sentido de que eran 5 aperturas, siendo el título más corto del menú (excluyendo el D31G6) el TXMD8 (2,5 años de duration), por lo que el mismo menú empujaba al mercado a extender duration".

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“Esto se vio reflejado en el plazo promedio de emisión, que marcó una fuerte suba de 553 días respecto a la licitación pasada, cerrando en 938 días (2,57 años de duration el total del menú)”, detalló respecto a cómo se lograron estirar los plazos de los vencimientos.

A la vez, de la Fuente sostuvo que si bien en esta subasta vencían unos $5,3 billones, en la próxima, que tendrá lugar a fines de junio, Economía deberá afrontar compromisos por 23,5 billones de pesos. La abultada cifra motivó al equipo económico a ofrecer un canje de TZX26 y TTJ26, dos instrumentos que representan casi el 60% de los vencimientos de fin de mes con el objetivo de descomprimir la carga financiera.

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En tanto, el economista de la consultora Econviews, Alejandro Giacoia, destacó que coincidió en que “en la licitación de hoy el Tesoro colocó deuda a un plazo promedio ponderado de 938 días”, lo que refleja “el plazo más largo para licitaciones en pesos desde febrero de 2024.