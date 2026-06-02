La frase de Dibu Martínez en medio de la recuperación de su lesión a 14 días del debut de Argentina en el Mundial

Dibu Martínez con el vendaje en su mano derecha

La selección argentina realizó su primer entrenamiento en el Compass Minerals National Performance Center, el predio del Sporting Kansas City que es uno de los mejores en todo Estados Unidos y que fue elegido por el cuerpo técnico como el lugar de preparación para la estadía de los campeones del mundo en Kansas. Entre los 26 citados y los siete futbolistas que llevó Lionel Scaloni para sumar al plantel de cara a los amistosos, hubo uno que salió a uno de los campos de juego pero no pudo trabajar con normalidad debido a la lesión que lo tiene a maltraer.

Dibu Martínez apareció con un vendaje en su mano derecha, en la que sufrió la fractura del dedo anular durante el calentamiento previo a la final de la Europa League entre Aston Villa y Friburgo. “Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor... Nunca tuve una rotura de dedo, pero cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado”, mencionó el arquero de la Selección antes del contundente 3-0 de su equipo para levantar el trofeo.

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Después de unas breves vacaciones junto a su familia, el ex Independiente voló con destino a EEUU junto a Lisandro Martínez y una postal que subió el defensor del Manchester United generó preocupación en los fanáticos de la Albiceleste. Algo similar ocurrió cuando Martínez salió del Hotel Origin para trasladarse con el resto de sus compañeros a la práctica. En la práctica, el número 23 hizo trabajos diferenciados, ya que todavía no puede ejercitarse con el resto de los arqueros y luego subió unas fotos a sus redes junto a una reflexión. “Día 1 con mucha ilusión , triste de no poder hacer todo pero contento con estar con amigos y unidos por un país”, escribió.

Emiliano "Dibu" Martínez aparece caminando con un vendaje de color claro en su mano derecha

A la espera de la evolución del tratamiento en su mano, lo que es seguro es que Dibu no será parte de ninguno de los dos amistosos previos que tendrá el seleccionado antes del estreno mundialista. Argentina se enfrentará el próximo sábado 6 de junio ante Honduras en el Kyle Field de Texas, el estadio del equipo de fútbol americano de la Universidad de Texas A&M, con capacidad para más de 102.000 espectadores. Acto seguido, viajará a Alabama, ya que el martes 9 de junio se volverá a ver las caras con Islandia (rival en la fase de grupos de Rusia 2018) en el estadio Jordan-Hare de la Universidad de Auburn, en Alabama.

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De esta manera, Scaloni deberá definir junto al cuerpo técnico y el entrenador de arqueros Martín Tocalli, quién reemplazará a Martínez en los partidos preparatorios. Habrá que ver sí Gerónimo Rulli o Juan Musso irán desde el arranque o tal vez ambos tendrán un encuentro cada uno para mostrarse a la espera de que Dibu llegue en condiciones al duelo inicial de la Copa del Mundo.

Los otros futbolistas que estuvieron aparte de las dos horas de actividad en Kansas fueron Lionel Messi, Leandro Paredes, Julián Álvarez, Nico Paz, Cuti Romero, Nicolás González y los laterales derechos, Nahuel Montiel y Gonzalo Montiel. En el caso del capitán argentino, el volante de Boca Juniors, junto a los jugadores del Atlético Madrid y el defensor de River, siguen con el plazo de sus recuperaciones por molestias musculares. El mediocampista del Como arrastra una molestia en la rodilla izquierda después de un fuerte golpe en un partido ante Hellas Verona, mientras que el marcador central del Tottenham padeció un esguince de rodilla que lo alejó del final de la temporada en la Premier League. ¿Y la Araña? También se perdió los últimos duelos de la liga española por un esguince de tobillo.

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El arquero de la Selección se divirtió con la pelota en la primera práctica de Argentina en Kansas

El debut en el Grupo J está programado para el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, la casa de los Chiefs de la NFL. La segunda presentación será el lunes 22 de junio a las 14 ante Austria en el Dallas Stadium, y el cierre de la fase de grupos llegará el sábado 27 de junio a las 23:00 frente a Jordania, en el mismo escenario de Texas.