La figura de uno de los rivales de Argentina se perderá el Mundial: sufrió una lesión en la entrada en calor de un amistoso

Austria integra el Grupo J, junto a Jordania, Argentina y Argelia (AFP)

La selección de Austria recibió una noticia que alteró sus planes para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Christoph Baumgartner, máximo referente ofensivo del equipo dirigido por Ralf Rangnick, quedó marginado del torneo por una lesión muscular sufrida en el calentamiento previo al triunfo 1-0 en el amistoso ante Túnez. Según informó el parte médico, la resonancia magnética realizada confirmó la gravedad del cuadro y descartó cualquier posibilidad de recuperación a tiempo.

El seleccionador de Austria, expresó su pesar en un comunicado difundido por la Federación Austriaca de Fútbol (OFB): “Esta es, sin duda, una noticia muy amarga para Christoph y para todo el equipo. Es un jugador importante y una pieza clave en nuestra plantilla. Ahora mismo, todo nuestro apoyo está centrado en su recuperación”. La declaración, recogida por Der Standard, reflejó el impacto anímico y deportivo que supone la baja del futbolista de 26 años.

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Baumgartner, mediocampista ofensivo del RB Leipzig, llegaba al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en el mejor momento de su carrera. El jugador había sido elegido Futbolista del Año en Austria, tras anotar 17 goles y repartir ocho asistencias en la última temporada de la Bundesliga. En declaraciones recogidas por la prensa austríaca la semana pasada, el propio Baumgartner había asegurado: “El momento no podría ser mejor para mí”. El futbolista ostenta el récord del gol internacional más rápido de la historia, tras marcar a los seis segundos de juego ante Eslovaquia, y acumulaba 19 tantos en 58 partidos con la selección nacional.

La lesión se produjo durante el calentamiento previo al amistoso frente a Túnez. Baumgartner sintió un fuerte dolor en el flexor de la cadera luego de recibir un golpe, lo que obligó a su reemplazo de último momento por Michael Gregoritsch. La resonancia magnética realizada horas más tarde confirmó la magnitud del problema y selló la ausencia del jugador en la cita mundialista. El club RB Leipzig manifestó su apoyo a través de sus redes sociales: “Mucho ánimo Baumi”, mensaje que acompañó la comunicación oficial sobre la situación médica del futbolista.

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Christoph Baumgartner se perderá el Mundial con Austria (Reuters)

Según detalló la OFB, el cuerpo técnico evalúa actualmente los pasos a seguir para definir al sustituto de Baumgartner en la convocatoria. De acuerdo con información publicada por OE24, entre los posibles reemplazantes figuran Marco Grull (Werder Bremen) y Dejan Ljubicic (Schalke). El reglamento de la FIFA permite realizar modificaciones en la lista hasta 24 horas antes del debut del seleccionado, previsto para el 17 de junio ante Jordania en el Estadio de la Bahía de San Francisco.

La baja de Baumgartner representa un golpe para las aspiraciones austríacas en su regreso al máximo torneo de selecciones tras 28 años de ausencia. El equipo europeo integra el Grupo J junto a Argentina (vigente campeona del mundo), Argelia y Jordania. El itinerario de Austria en la fase inicial contempla, tras el debut ante Jordania, el duelo frente a la selección sudamericana el 22 de junio en el Estadio de Dallas, Texas, y el cierre frente a Argelia el 28 de junio en Kansas City, Misuri.

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En contraste con la mala noticia sobre Baumgartner, la federación confirmó que David Alaba, capitán del equipo, está en condiciones óptimas para disputar el Mundial. Una resonancia magnética descartó cualquier lesión muscular, por lo que el defensor viajará a Estados Unidos junto al resto de la delegación este jueves.

Por primera vez desde 1998, Austria regresará a una Copa del Mundo tras una clasificación sólida como líder invicto del Grupo H en las Eliminatorias de la UEFA. En su camino para el pasaje al máximo torneo de selecciones, Austria sumó 19 puntos en 8 partidos, con seis victorias, un empate y una derrota. El equipo convirtió 22 goles y solo encajó 4, superando claramente a Bosnia, que quedó relegada al Repechaje Intercontinental, y luego venció a Italia para lograr el boleto. El pase mundialista se garantizó tras un empate en casa en la última jornada frente a los bosnios, cerrando las eliminatorias con la ventaja suficiente que le brindaba la tabla de posiciones.

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Con este logro, Austria festeja su octava participación en una Copa del Mundo, tras haber debutado en Italia 1934 y alcanzado su mejor resultado en 1954 con un histórico tercer puesto.

La lista de Austria para el Mundial 2026:

La lista de 26 de Austria para el Mundial (Federación Austríaca de Fútbol)

Arqueros: Alexander Schlager, Florian Wiegele, Patrick Pentz.

Defensores: David Affengruber, Kevin Danso, Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillip Mwene, Alexander Prass, Marco Friedl, Michael Svoboda.

Mediocampistas: Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Florian Grillitsch, Carney Chukwuemeka, Romano Schmid, Christoph Baumgartner, Konrad Laimer, Patrick Wimmer, Paul Wanner, Alessandro Schopf.

Delanteros: Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch, Sasa Kalajdzic.