Caputo: “Puede haber un shock externo o una invasión extraterrestre, pero Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida”

Luis Caputo, ministro de Economía

“El kirchnerismo no es una opción en Argentina, no importa lo que pase. Puede haber un shock externo, el petróleo puede ir a 400, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en la Argentina. ¿Está claro?“, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, en relación con las posibilidades electorales del gobernandor de la provincia de Buenos Aires.

El titular del Palacio de Hacienda habló en el Cambras Business Day, un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña bajo el lema “Hacia una nueva dinámica de negocios”.

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Caputo recordó la conocida frase de la serie El Eternauta y la asoció con el kirchnerismo. “Yo no vi la película, pero vieron El Eternauta, donde se hizo famosa la frase esa de: «En Argentina lo viejo funciona». Bueno, la mayoría de la gente en Argentina tiene claro que lo viejo no funciona. Eso está claro, así que no hay posibilidad de eso. ¿Podrá venir otro? Eventualmente, no sé. Ahora, seguro no es el kirchnerismo. Por lo tanto, ese temor a volver al pasado sáquenselo, porque no va a estar“, dijo Caputo.

Por otra parte, señaló que si mantiene su ritmo actual de compras en el mercado cambiario, el Banco Central podría adquirir USD 24.000 millones a lo largo de 2026.

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“Hoy ya está cumplida la meta acordada con el FMI de USD 10.000 millones. En un escenario muy optimista, pensábamos que con la cosa yendo muy bien el Central podía comprar USD 17.000 millones. Pero si podemos seguir con el ritmo actual, podríamos llegar a comprar USD 24.000 millones. No es lo que esperamos, probablemente podamos estar entre 17.000 y 24.000 millones”, dijo Caputo

El ministro señaló que “esto es el principio”, dado que las exportaciones de energía y minería puede aportar aún más divisas. “En la energía hubo un vuelco importantísimo pero todavía no hemos visto todo. Para 2031 el saldo de la balanza comercial de energía y minería será de USD 60.000 millones, es decir, USD 40.000 millones más que hoy. Y les aseguro que estos números están subestimados, porque la mayoría de los proyecto del RIGI están enfocados en ese sector”, explicó.

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Estas operaciones del BCRA, según Caputo, terminaron con “el mito de la restricción externa, lo que dice siempre el kirchernismo, que ‘en la Argentina no alcanzan los dólares’ y por eso hay que poner cepo”.

El funcionario recordó que recibió una deuda de USD 40.000 millones con importadores, que no está inlcuida en la deuda consolidada del tesoro y el BCRA. Y afirmó que hoy “hay dólares para las empresas que quieran repatriar dividendos y para los argentinos que quieran ahorrar en dólares, por la cantidad que quieran. Así todo, todavía sobran tantos dólares que el Central viene comprando a razón de 100 millones por día desde que empezó el año”.

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