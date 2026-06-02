Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 2 de junio

El Banco Central absorbió USD 55 millones en su intervención cambiaria del día, mientras que las reservas internacionales brutas ascendieron USD 177 millones, a 48.368 millones de dólares.

Con un monto operado de USD 523,7 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista subió este lunes 18 pesos o 1,3%, a $1.426 , el precio más alto desde el 6 de febrero ($1.432).

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó este lunes una adquisición de 55 millones de dólares , llevando el total acumulado en el año por encima de los 9.800 millones. Este monto representa ya más del 98% del objetivo anual fijado para la compra de divisas.

El dólar al público es ofrecido a $1.445 para la venta en el Banco Nación, también el precio más alto desde el 6 de febrero. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.444,58 para la venta y $1.393,99 para la compra.

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