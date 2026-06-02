Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 2 de junio

El dólar al público es ofrecido a $1.445 para la venta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 6 de febrero. El BCRA compró USD 55 millones en el mercado

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13:04 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido a $1.445 para la venta en el Banco Nación, también el precio más alto desde el 6 de febrero. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.444,58 para la venta y $1.393,99 para la compra.

13:04 hsHoy
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El Banco Central compró más de USD 9.800 millones en 2026 y podría alcanzar un objetivo clave en los próximos días

La autoridad monetaria sumó 98 jornadas consecutivas con saldo comprador tras adquirir USD 55 millones este lunes. Además, las reservas internacionales volvieron a subir

El BCRA hilvana 98 jornadas consecutivas con compras de divisas dentro y fuera del mercado cambiario. (REUTERS/Agustin Marcarian)
El BCRA hilvana 98 jornadas consecutivas con compras de divisas dentro y fuera del mercado cambiario. (REUTERS/Agustin Marcarian)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó este lunes una adquisición de 55 millones de dólares, llevando el total acumulado en el año por encima de los 9.800 millones. Este monto representa ya más del 98% del objetivo anual fijado para la compra de divisas.

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13:04 hsHoy

El dólar arrancó junio en alza y tocó su nivel más alto en cuatro meses

El tipo de cambio mayorista avanzó a $1.426 y quedó a 300 pesos del techo de las bandas cambiarias. Al público subió a $1.445 para la venta en el Banco Nación

El dólar mantiene una baja de 2% en 2026.
El dólar mantiene una baja de 2% en 2026.

Con un monto operado de USD 523,7 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista subió este lunes 18 pesos o 1,3%, a $1.426, el precio más alto desde el 6 de febrero ($1.432).

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13:03 hsHoy

El BCRA compró USD 55 millones

El Banco Central absorbió USD 55 millones en su intervención cambiaria del día, mientras que las reservas internacionales brutas ascendieron USD 177 millones, a 48.368 millones de dólares.

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