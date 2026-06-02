Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 2 de junio

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público es ofrecido a $1.445 para la venta en el Banco Nación, también el precio más alto desde el 6 de febrero. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.444,58 para la venta y $1.393,99 para la compra.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó este lunes una adquisición de 55 millones de dólares, llevando el total acumulado en el año por encima de los 9.800 millones. Este monto representa ya más del 98% del objetivo anual fijado para la compra de divisas.
Con un monto operado de USD 523,7 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista subió este lunes 18 pesos o 1,3%, a $1.426, el precio más alto desde el 6 de febrero ($1.432).
El BCRA compró USD 55 millones
El Banco Central absorbió USD 55 millones en su intervención cambiaria del día, mientras que las reservas internacionales brutas ascendieron USD 177 millones, a 48.368 millones de dólares.