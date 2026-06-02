Talento argentino y economía del conocimiento: qué habilidades buscan más las empresas internacionales y por qué crece la demanda

Profesionales argentinos especializados en tecnología, ingeniería y servicios avanzados son cada vez más requeridos por empresas internacionales del sector de la economía del conocimiento

La economía del conocimiento se consolidó como uno de los principales motores de exportación de Argentina. Solo en 2025, superó los USD 9.600 millones y atrajo una demanda creciente de talento local por parte de empresas internacionales. El sector sostiene su expansión en un contexto de mayor estabilidad macroeconómica y demanda “infinita”, aunque enfrenta retos vinculados a la competitividad y a la calidad educativa.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las exportaciones de servicios basados en conocimiento representaron 53% del total de ventas externas de servicios durante 2025, el valor más alto registrado hasta la fecha. Este desempeño ubica a la economía del conocimiento como el tercer complejo exportador del país, solo detrás del sector oleaginoso-cerealero y el petrolero-petroquímico, y como una fuente clave de generación de divisas.

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Según cifras oficiales del Ministerio de Economía, el sector emplea a más de 285.000 personas en puestos formales, con un incremento de 9.000 empleos respecto del año anterior y 17.000 más que en 2023. El crecimiento sostenido se refleja también en el interés de nuevas inversiones, como la reciente apertura de un hub tecnológico por parte de la firma inglesa Beyond, que prevé incorporar 250 profesionales en inteligencia artificial y desarrollo de soluciones avanzadas; así como la búsqueda de alrededor de 1.000 empleados en el país por parte de uno de los mayores bancos internacionales, JPMorgan.

Argentina lidera la región en exportaciones de servicios basados en el conocimiento, superando ampliamente a países como Brasil, México y Colombia (Argencon)

Un estudio de Argencon detectó que Argentina lidera la región en exportaciones de servicios basados en el conocimiento, superando ampliamente a países como Brasil, México y Colombia, tanto en volumen exportado como en valor agregado.

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El informe resalta que el país exporta el doble que su principal competidor regional, Colombia, y consolida su posición en América Latina, con una tasa de crecimiento superior al promedio regional en los últimos años.

El crecimiento sostenido del sector impulsa la creación de empleo formal y la llegada de inversiones extranjeras, mientras crecen las oportunidades para el talento local en mercados globales (VisualesIA ScribNews)

En diálogo con Infobae, Leandro Mora Alfonsin, economista especializado en desarrollo productivo y director ejecutivo de Argencon, subrayó que el sector logra sostener su expansión más allá de los sucesivos ciclos económicos. “Si tomamos desde 2004 en adelante, ya sea durante los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Fernández, Mauricio Macri, Alberto Fernández o Javier Milei, el sector de la economía del conocimiento siempre creció”, afirmó.

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El experto detalló que los talentos argentinos se especializan en servicios de media y alta complejidad, como ingeniería informática, auditoría, análisis de contratos, diseño, audiovisuales y traducciones legales, en vez de los denominados servicios “commodities” de bajo valor agregado.

Los talentos argentinos se especializan en servicios de media y alta complejidad, como ingeniería informática, auditoría, análisis de contratos, diseño, audiovisuales y traducciones legales (Mora Alfonsin)

El directivo enfatizó que esta especialización permite que el país compita por calidad y no solo por precio: “La diferenciación por calidad le permite pelear mercados independientemente de su momento macroeconómico”. El informe de Argencon corrobora que cerca del 64% de las exportaciones del sector corresponden a servicios profesionales (contadores, abogados, consultores), mientras que el 28% responde a servicios tecnológicos y de IT.

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Cuáles son las habilidades más demandadas

El atractivo del talento argentino para el mercado global radica en una combinación de sólida formación profesional, capacidad de adaptación y un alto nivel de inglés, factores que destacan en los informes de consultoras internacionales como Deel y Adecco.

Según datos de Deel, el interés global por profesionales argentinos creció 25% en 2025, con perfiles especializados en inteligencia artificial, automatización y análisis de datos entre los más demandados. La demanda internacional por AI trainers aumentó 283% en el último año, impulsando la contratación de nuevos perfiles tecnológicos.

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Destacó el estudio de Deel que “el mercado laboral internacional prioriza habilidades prácticas y la capacidad de adaptación a entornos remotos y globales. Las compañías buscan profesionales con autonomía, gestión eficiente del tiempo y comunicación efectiva en equipos distribuidos. Más allá del título universitario, la experiencia real y la actualización constante resultan determinantes para acceder a oportunidades en el extranjero”.

La calidad educativa y la formación en competencias digitales y blandas se presentan como desafíos clave para mantener la competitividad del capital humano argentino en el mundo (Foto: Europas Press)

A pesar del crecimiento, el sector enfrenta una brecha estructural de talento. Según el relevamiento de Adecco Argentina, el 60% de las empresas planea expandir sus equipos, pero la oferta de perfiles calificados no acompaña el ritmo de la demanda. Las mayores dificultades se observan en áreas como ingeniería, IT, automatización y disciplinas digitales, lo que genera presión salarial y obliga a las compañías a invertir en formación y retención de personal.

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Calidad educativa, un problema presente

La calidad educativa emerge como un desafío central para sostener la competitividad a largo plazo. Mora Alfonsin advirtió que “la preocupación es la intertemporalidad de la calidad educativa”, ya que la solidez del capital humano depende de la formación de base.

El mercado laboral internacional prioriza habilidades prácticas y la capacidad de adaptación a entornos remotos y globales (Deel)

Mora Alfonsin citó datos presentados por Argentinos por la Educación y destacó que solo uno de cada dos alumnos de tercer grado comprende lo que lee, y apenas 14% de los estudiantes secundarios alcanza niveles satisfactorios en matemática. Además, se observa que los estudiantes argentinos de mayor nivel de ingresos obtienen resultados comparables a los de ingresos medios en España, lo que refleja una brecha preocupante en términos de lectocomprensión.

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Las exportaciones argentinas de servicios basados en el conocimiento lideran en valor agregado en la región, aunque el país enfrenta la brecha de talento y la necesidad de mejorar los estándares educativos (VisualesIA ScribNews)

El desafío educativo reside en fortalecer habilidades como comprensión de texto, lógica matemática, pensamiento crítico y lateral, competencias que históricamente caracterizaron al talento argentino y que se consideran esenciales ante la irrupción de nuevas tecnologías.

A pesar de estas dificultades, la economía del conocimiento de Argentina no detiene su expansión. El segmento mantuvo tasas de crecimiento superiores al resto de la economía en los últimos dos años, con un incremento acumulado del 15% en exportaciones y una participación creciente de empresas internacionales que eligen el país como hub regional.

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La sostenibilidad de este modelo dependerá de la capacidad para cerrar la brecha de talento y mejorar los estándares educativos, para garantizar que el capital humano siga siendo el principal motor de un sector que se consolida como referente regional.