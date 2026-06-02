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El video que emocionó hasta las lágrimas a Carlo Ancelotti a días del debut con Brasil en la Copa del Mundo

El entrenador italiano recibió el apoyo de sus nietos a través de una grabación que se emitió en vivo por la televisión brasileña y destacó la importancia de la familia en un evento internacional

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La sorpresa que recibió Ancelotti de cara a la Copa del Mundo

El técnico de la selección nacional de fútbol de Brasil, Carlo Ancelotti, vivió un momento cargado de emoción durante su participación en el reconocido programa televisivo Domingao com Huck, emitido por la cadena brasilera y presentado por Luciano Huck. El entrenador italiano, actualmente a cargo de la Verdeamarela de cara a la próxima Copa del Mundo, fue sorprendido en directo por un video enviado por sus nietos. El mensaje, compartido a través de las redes sociales por el medio deportivo brasileño ge.globo, se volvió viral y mostró un costado desconocido del estratega, quien no pudo contener las lágrimas al escuchar las palabras de su familia.

El video proyectado durante la entrevista mostró a los cuatro nietos de Ancelotti, Alessandro, Andrea, Lucas y Leonardo, luciendo camisetas de la selección brasileña. En la grabación, los pequeños expresaron: “Abuelo... todos estamos contigo. Espero que ganes la Copa del Mundo. Espero que le ganemos a Francia... y a España también. Te quiero”. La espontaneidad y el cariño de sus nietos conmovieron visiblemente al entrenador, quien se mostró profundamente emocionado ante las cámaras del programa.

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Tras el mensaje familiar, Ancelotti tomó la palabra para subrayar el valor del apoyo emocional en la preparación de un torneo de la magnitud de la Copa del Mundo. “Hablando de familia, creo que también es bueno para los jugadores. La ayuda de la familia en un momento tan importante como la Copa del Mundo es muy muy importante”, manifestó el técnico italiano.

Ancelotti dirigirá a Brasil en el Mundial 2026 (Reuters)
Ancelotti dirigirá a Brasil en el Mundial 2026 (Reuters)

El entrenador, de extensa trayectoria en clubes europeos y ex director técnico del Real Madrid, destacó que la experiencia de recibir ese respaldo resulta esencial no solo para él, sino para todo el entorno de la selección. “Cuando hablo de mi familia me emociono”, reconoció Ancelotti durante la emisión, al referirse a la relevancia de los lazos familiares en su vida y en la de los futbolistas que dirige.

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Durante la entrevista, Ancelotti también abordó aspectos culturales que observa en su nuevo entorno profesional. “Los brasileños comparten muchas características con los italianos. La importancia de la familia, especialmente para mi generación, es muy importante”, afirmó el entrenador al comparar costumbres entre Brasil e Italia. Además, resaltó la relación especial de los futbolistas brasileños con la selección nacional: “Los jugadores brasileños aman a su selección más que otros futbolistas. Muchos se muestran descontentos cuando tienen que viajar con sus equipos nacionales, pero nunca escuché a un brasileño quejarse de ir a la selección”, agregó el técnico.

La actualidad de la selección de Brasil mantiene expectante al país sudamericano, ya que la Verdeamarela parte como una de las candidatas al título en el certamen que comienza el 11 de junio. El equipo integra el Grupo C junto a Marruecos, Escocia y Haití. El pasado domingo, la selección disputó su último amistoso antes del debut, logrando una victoria por 6-2 frente a Panamá, donde el entrenador ensayó la formación base para el estreno contra Marruecos el sábado 13 de junio.

Cabe destacar que la familia de Ancelotti mantiene una presencia constante en los estadios y celebraciones deportivas. Sus nietos, hijos de Katia Ancelotti y Davide Ancelotti (actual entrenador del Botafogo), han sido vistos en diversas ocasiones junto a los trofeos obtenidos por su abuelo, tanto en su paso por el Real Madrid como en otros equipos. Esta vez, la muestra de afecto llegó en un momento clave de la carrera del técnico, quien afronta el reto de dirigir a una de las selecciones más emblemáticas en un Mundial con 48 participantes.

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