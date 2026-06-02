Teleshow

Así fue el esperado y apasionado beso entre Wanda Nara y Maxi López en la ficción

En Triángulo Amoroso, la expareja protagoniza una ficción con guiños a su historia en común. La escena con el personaje inspirado en la China Suárez y las teorías en las redes

Guardar
Google icon

Maxi López y Wanda Nara se besaron apasionadamente en Triángulo Amoroso (Video: YouTube)

La sorprendente escena entre Wanda Nara y Maxi López en la serie Triángulo Amoroso generó una ola de reacciones en las redes sociales, marcando un hito inesperado en la relación pública de ambos. El episodio, difundido por Telefe, dejó una impresión duradera: “Un beso que fue mucho más que una escena para ambos”, afirmaron desde el canal, sintetizando el sentir del público y los involucrados.

El impacto de la secuencia no se limitó al universo de la ficción. Quienes siguieron la historia personal de Wanda y Maxi, marcada por escándalos y enfrentamientos mediáticos, encontraron en este episodio una suerte de reconciliación simbólica. Años atrás, la pareja había protagonizado una separación conflictiva; hoy, el reencuentro en pantalla muestra una dinámica distinta, en la que predominan la cordialidad y la cooperación, especialmente por el bienestar de sus tres hijos.

PUBLICIDAD

La serie Triángulo Amoroso, una apuesta innovadora de Telefe, se distingue no solo por su formato vertical adaptado a dispositivos móviles, sino por el juego metanarrativo en el que los protagonistas se interpretan a sí mismos. Esta propuesta les permitió parodiar sus propios desencuentros y convertir su intimidad en materia de entretenimiento, un gesto que llamó la atención tanto de seguidores como de detractores.

Cerca, Maxi López y Wanda Nara mirándose fijamente, él le toca el rostro. Ella tiene el cabello rubio suelto, él cabello castaño claro
Wanda Nara y Maxi López protagonizan el momento más comentado de Triángulo Amoroso

La difusión de la escena del beso no tardó en viralizarse. En cuestión de horas, los videos compartidos por Telefe fueron replicados y comentados en distintas plataformas. Uno de los mensajes más celebrados fue: “Me muerooooo, Wanda”, una frase que remite al recordado cruce entre La China Suárez y la empresaria en una transmisión en vivo que había dado mucho que hablar. En la escena en cuestión, el exfutbolista irrumpe mientras Wanda forcejea con el personaje de La China (interpretado por Débora Nishimoto) y se funden en un beso que dio que hablar.

PUBLICIDAD

El episodio alimentó la conversación digital, donde miles de usuarios celebraron la química entre los protagonistas y debatieron sobre los límites entre la realidad y la ficción. Algunos destacaron la valentía de Wanda y Maxi al exponerse en un proyecto tan personal, mientras que otros recordaron los capítulos menos felices de su relación.

Una de las incógnitas previas al estreno era cómo se resolverían las escenas de alto voltaje emocional, especialmente considerando la exposición pública de ambos. La producción optó por recurrir a la inteligencia artificial para algunos pasajes, sorprendiendo a los espectadores con resultados que desdibujan las fronteras entre lo real y lo virtual.

Los responsables de la serie señalaron que el uso de IA permitió crear una puesta en escena “al mejor estilo Sebastián Estevanez y Carina Zampini en Dulce Amor, evocando clásicos del melodrama argentino. El recurso técnico no solo facilitó la grabación, sino que añadió una capa adicional de juego sobre la autenticidad de lo que se muestra en pantalla.

Wanda Nara protagoniza Triángulo Amoroso, la primera ficción vertical de Telefe
Wanda Nara protagoniza Triángulo Amoroso, la primera ficción vertical de Telefe

El empleo de tecnología de punta fue comentado ampliamente en redes, donde seguidores intercambiaron teorías sobre el proceso de rodaje y el efecto de las imágenes generadas digitalmente. La estrategia, lejos de restarle emotividad a la escena, intensificó el interés por el producto final y multiplicó las visualizaciones.

La participación de Wanda Nara y Maxi López en Triángulo Amoroso se da en un momento de acercamiento entre ambos, después de años de distanciamiento y disputas legales. En la actualidad, priorizan el bienestar de sus hijos y se muestran juntos en eventos públicos, como sucedió en la última edición de MasterChef celebrity.

Primer plano de Maxi López y Wanda Nara besándose. Él tiene el cabello corto y viste una camisa oscura; ella tiene cabello rubio y pulseras en la muñeca
La escena viral dispara teorías sobre los límites entre realidad y actuación

El beso, lejos de ser un simple truco de guion, se convierte en un gesto cargado de significado. Refleja la capacidad de ambos para resignificar su historia y compartirla con el público desde otro lugar, más lúdico y menos confrontativo.

El hecho de que la pareja haya accedido a recrear uno de los pasajes más intensos de su historia en un set de filmación, lejos de los flashes del escándalo, marca un cambio de época en la forma en que las celebridades gestionan su intimidad y su imagen pública.

Temas Relacionados

Triángulo amorosoSerie verticalTelefeWanda NaraMaxi López

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los mejores looks de los famosos en Sottovoce, la comedia de Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega

Este lunes muchas celebridades de nuestro país se reunieron en la función de prensa de la comedia del Teatro El Nacional. Todas las fotos

Los mejores looks de los famosos en Sottovoce, la comedia de Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega

Quién fue la última eliminada de Gran Hermano: el mano a mano entre Titi Tcherkaski y Tati Luna

La participante se despidió de la casa en una semana llena de tensión, polémicas y sorpresas que sacudió a todos los habitantes del reality

Quién fue la última eliminada de Gran Hermano: el mano a mano entre Titi Tcherkaski y Tati Luna

Araceli González sorprendió como espectadora de Sottovoce, la obra de Adrián Suar: “Nos estamos revinculando como familia”

La actriz asistió al debut teatral de su exmarido y compartió detalles sobre el emotivo reencuentro, el papel central de su hijo en común y el desafío de reconstruir la familia

Araceli González sorprendió como espectadora de Sottovoce, la obra de Adrián Suar: “Nos estamos revinculando como familia”

Claudia Villafañe recordó el Mundial de 1990 y cómo vivió los penales en la semifinal contra Italia: “Nos dejaron afuera”

La empresaria rememoró cómo los nervios la llevaron a refugiarse en el garaje durante la definición histórica, cuando Diego Maradona le pidió que no asistiera al estadio por seguridad

Claudia Villafañe recordó el Mundial de 1990 y cómo vivió los penales en la semifinal contra Italia: “Nos dejaron afuera”

Marixa Balli explotó ante los rumores de internas en Cortá por Lozano: “La tengo al plato”

La panelista desbordó de frustración ante las versiones que circulan en el magazine televisivo, mostrando su lado más honesto y estremecedor frente a las cámaras

Marixa Balli explotó ante los rumores de internas en Cortá por Lozano: “La tengo al plato”

DEPORTES

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Mónaco tras su mejor resultado en la Fórmula 1: días y horarios de toda la actividad

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Mónaco tras su mejor resultado en la Fórmula 1: días y horarios de toda la actividad

Murió Raymond Berry, la leyenda que cambió la NFL y llevó a los Patriots a su primer Super Bowl

Entre la enfermedad de Passarella y el inicio de las cábalas: a 40 años del debut de la selección argentina en México ‘86

Jugó un Mundial con Maradona, creó una agencia para ayudar a atletas desconocidos y ahora brilla en otro deporte

El blooper de Ruggeri durante la grabación de un spot publicitario para el Mundial: “Traeme un café con leche”

TELESHOW

Los mejores looks de los famosos en Sottovoce, la comedia de Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega

Los mejores looks de los famosos en Sottovoce, la comedia de Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega

Quién fue la última eliminada de Gran Hermano: el mano a mano entre Titi Tcherkaski y Tati Luna

Araceli González sorprendió como espectadora de Sottovoce, la obra de Adrián Suar: “Nos estamos revinculando como familia”

Claudia Villafañe recordó el Mundial de 1990 y cómo vivió los penales en la semifinal contra Italia: “Nos dejaron afuera”

Marixa Balli explotó ante los rumores de internas en Cortá por Lozano: “La tengo al plato”

INFOBAE AMÉRICA

Tras los bombardeos rusos, Volodimir Zelensky afirmó que Europa “necesita su propia defensa antibalística” para terminar la guerra

Tras los bombardeos rusos, Volodimir Zelensky afirmó que Europa “necesita su propia defensa antibalística” para terminar la guerra

Continúa la incertidumbre en Medio Oriente: Israel y Hezbollah mantienen los enfrentamientos pese al alto el fuego anunciado por Trump

Financial Times: Estados Unidos negocia con países europeos una ampliación del despliegue de armas nucleares en la región

La Justicia de Bolivia aclaró que las órdenes de captura contra líderes sindicales solo están suspendidas de forma temporal

Irán amenazó con abandonar las negociaciones para poner fin a la guerra si Israel continúa los ataques contra Hezbollah en Líbano