Panamá

Disturbios en cárcel de Panamá terminan con 80 presos fugados, víctimas fatales y operativos masivos

La fuga se produjo durante una operación de redistribución de reclusos. El caso reabre el debate sobre el control y el hacinamiento en las cárceles

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La Joyita mantiene una población penitenciaria que supera ampliamente la capacidad para la que fue diseñada. Tomada de X
La Joyita mantiene una población penitenciaria que supera ampliamente la capacidad para la que fue diseñada. Tomada de X

Al menos un privado de libertad murió durante el motín y la fuga masiva registrada este lunes en el centro penitenciario La Joyita, en Panamá. Mientras el Ministerio de Gobierno confirmó oficialmente el fallecimiento de un recluso dentro de uno de los pabellones, reportes periodísticos y versiones obtenidas en el lugar apuntan a una segunda víctima fatal, aunque esa información aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Los hechos se produjeron durante una operación de traslado y redistribución de internos que derivó en disturbios, enfrentamientos y la fuga de varios privados de libertad, provocando un amplio despliegue de los estamentos de seguridad en el este de la provincia de Panamá.

Pese a que las autoridades informaron sobre la recaptura de decenas de reclusos, los operativos de búsqueda continuaban durante la noche en sectores de Pacora, Tanara y la vía hacia Chepo, por lo que todavía no existía una confirmación definitiva de que todos los evadidos hubiesen sido localizados.

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El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó en una conferencia de prensa que el incidente dejó un saldo preliminar de una persona fallecida, ocho heridos y más de 80 internos recapturados.

Sin embargo, posteriormente trascendió información sobre un posible segundo fallecido dentro del penal, situación que al cierre de esta edición no había sido corroborada oficialmente por el Ministerio de Gobierno ni por la Dirección General del Sistema Penitenciario.

La Policía Nacional y otros estamentos desplegaron retenes e inspecciones vehiculares en el este de la provincia de Panamá. Captura de video de Instagram/Mi Diario
La Policía Nacional y otros estamentos desplegaron retenes e inspecciones vehiculares en el este de la provincia de Panamá. Captura de video de Instagram/Mi Diario

Según la versión oficial, la situación comenzó cuando las autoridades ejecutaban un traslado programado de privados de libertad hacia la provincia de Chiriquí. Entre los reclusos que serían movilizados figuraban líderes de varios pabellones, circunstancia que habría generado rechazo entre parte de la población penitenciaria.

Las autoridades estiman que alrededor de 40 privados de libertad participaron en el motín. Durante los disturbios, varios internos derribaron una puerta de seguridad y lograron salir hacia los patios del penal. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, al menos seis lograron superar el perímetro de seguridad de La Joyita.

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Videos difundidos en redes sociales mostraron a grupos de internos desplazándose libremente por distintos sectores del centro penitenciario, algunos con los rostros cubiertos, mientras recogían piedras, destruían cámaras de vigilancia y se movían entre los cercados de seguridad.

La respuesta incluyó la movilización de unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), la Unidad de Control de Multitudes de la Policía Nacional y otros estamentos de seguridad, que ingresaron al complejo para restablecer el control de los pabellones y apoyar las labores de recaptura.}

El senador Jota Pe Hernández reveló el diseño de una megacárcel que, según él, solucionará el problema del hacinamiento penitenciario - crédito Shutterstock
La Joyita mantiene una población penitenciaria que supera ampliamente la capacidad para la que fue diseñada. crédito Shutterstock

Los operativos se extendieron a diversos puntos del este de la capital panameña. Retenes policiales fueron instalados en la carretera Panamericana, la vía hacia Chepo y sectores cercanos a Pacora y Tanara, provocando largos congestionamientos vehiculares durante varias horas.

Durante la noche continuaban los sobrevuelos de helicópteros y las inspecciones de vehículos en busca de posibles fugitivos. Aunque las autoridades sostienen que los evadidos han sido recapturados, los dispositivos de seguridad permanecían activos mientras se completaban las verificaciones correspondientes.

La Joyita forma parte del Complejo Penitenciario La Joya, ubicado en Pacora. Según cifras oficiales de 2025, alberga 4,500 privados de libertad pese a tener capacidad para 2,837 personas, una situación que refleja un nivel de hacinamiento elevado.

La fuga ocurre apenas días después de que un Jurado de Conciencia declarara culpables a 12 privados de libertad por la masacre registrada en el pabellón 14 de La Joyita. En aquel hecho, considerado uno de los episodios más sangrientos del sistema penitenciario panameño, murieron 13 internos y otros 11 resultaron heridos durante un enfrentamiento entre grupos rivales dentro de la cárcel.

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