Los mejores looks de los famosos en Sottovoce, la comedia de Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega

Guillermo Francella, Joaquín Furriel y Nico Vázquez fueron espectadores de la función de prensa de Sottovoce, la comedia teatral que une a Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega (RSFotos)
La visita de Araceli González, acompañada por Flor Torrente y Toto Kirzner al Teatro El Nacional, marcó la reconciliación con Adrián Suar
Guido Kaczka asistió junto a su esposa, Soledad Rodríguez
Natalie Pérez y Marcela Kloosterboer, amigas desde Las Estrellas, asistieron a la función (RSFotos)
Abel Pintos y Mora Calabrese, su esposa, dijeron presente en la comedia
Rocío Robles, la pareja de Adrián Suar, celebró la obra teatral
El look que eligió Flor Torrente para la noche de teatro
Pampito junto a Facundo Estevez, su novio
Carolina Peleritti
Martín Bossi y Nico Vázquez, dos de los grandes amigos de Suar no quisieron perderse la comedia
El look bohemio que eligió Natalie Pérez para Sottovoce
Laura Novoa
Gustavo Bermúdez, otro de los amigos íntimos de Suar, le brindó su apoyo
Karina Mazzocco junto a su esposo Omar El Bacha
Joaquín Furriel
Rodrigo Lussich
Pablo Codevilla y su esposa Noelí Calvo
Martín Bossi
Bárbara Lombardo
Salida de parejas: Nico Vázquez y Dai Fernández junto a Soledad Villamil y Federico Olivera
Luly Drozdek y su marido, el empresario Hernán Nisenbaum
Miguel Ángel Rodríguez
Siempre divertidos, Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann
Abel Pintos con su esposa Mora Calabrese y el asesor de imagen, Fabián Medina Flores
Andrea Frigerio
Julieta Díaz
Federico D'Elia
Patricia Echegoyen
Estefi Berardi junto Félix Orsatti, empresario marplatense
Mercedes Oviedo
Coco Fernández, gerente de producción de Artear
Julieta Nair Calvo y Topa
Diego Peretti y su pareja, Andrea
Julieta Nair Calvo
Elena Roger
Cecilia Roth
Marcela Kloosterboer
Ronnie Arias
Abrazo y sonrisa de Guillermo Francella y Nico Vázquez
El encuentro de Benjamín Rojas con Guillermo Francella