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Los mejores looks de los famosos en Sottovoce, la comedia de Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega

Este lunes muchas celebridades de nuestro país se reunieron en la función de prensa de la comedia del Teatro El Nacional. Todas las fotos

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Guillermo Francella, Joaquín Furriel y Nico Vázquez fueron espectadores de la función de prensa de Sottovoce, la comedia teatral que une a Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega (RSFotos)
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La visita de Araceli González, acompañada por Flor Torrente y Toto Kirzner al Teatro El Nacional, marcó la reconciliación con Adrián Suar
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Guido Kaczka asistió junto a su esposa, Soledad Rodríguez
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Natalie Pérez y Marcela Kloosterboer, amigas desde Las Estrellas, asistieron a la función (RSFotos)
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Abel Pintos y Mora Calabrese, su esposa, dijeron presente en la comedia
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Rocío Robles, la pareja de Adrián Suar, celebró la obra teatral
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El look que eligió Flor Torrente para la noche de teatro
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Pampito junto a Facundo Estevez, su novio
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Carolina Peleritti
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Martín Bossi y Nico Vázquez, dos de los grandes amigos de Suar no quisieron perderse la comedia
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El look bohemio que eligió Natalie Pérez para Sottovoce
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Laura Novoa
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Gustavo Bermúdez, otro de los amigos íntimos de Suar, le brindó su apoyo
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Karina Mazzocco junto a su esposo Omar El Bacha
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Joaquín Furriel
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Rodrigo Lussich
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Pablo Codevilla y su esposa Noelí Calvo
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Martín Bossi
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Bárbara Lombardo
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Salida de parejas: Nico Vázquez y Dai Fernández junto a Soledad Villamil y Federico Olivera
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Luly Drozdek y su marido, el empresario Hernán Nisenbaum
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Miguel Ángel Rodríguez
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Siempre divertidos, Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann
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Abel Pintos con su esposa Mora Calabrese y el asesor de imagen, Fabián Medina Flores
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Andrea Frigerio
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Julieta Díaz
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Federico D'Elia
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Patricia Echegoyen
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Estefi Berardi junto Félix Orsatti, empresario marplatense
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Mercedes Oviedo
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Coco Fernández, gerente de producción de Artear
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Julieta Nair Calvo y Topa
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Diego Peretti y su pareja, Andrea
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Julieta Nair Calvo
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Elena Roger
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Cecilia Roth
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Marcela Kloosterboer
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Ronnie Arias
Abrazo y sonrisa de Guillermo Francella y Nico Vázquez
Abrazo y sonrisa de Guillermo Francella y Nico Vázquez
El encuentro de Benjamín Rojas con Guillermo Francella
El encuentro de Benjamín Rojas con Guillermo Francella

Crédito: RSFotos

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