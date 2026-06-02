La tierna dedicatoria de Verónica Lozano a su hija Antonia por su cumpleaños: “17 años de amor”

Verónica Lozano homenajeó a su hija Antonia por su cumpleaños junto a Corcho Rodríguez (Instagram)

El cumpleaños de Antonia Rodríguez se vivió con emoción y ternura en el entorno familiar. En el día en que la adolescente llegó a sus 17 años, su mamá, Verónica Lozano, eligió abrir el álbum de los recuerdos y compartir con sus seguidores una selección de fotos inéditas que retratan el amor y la complicidad que las une desde siempre. Entre imágenes de la infancia, abrazos, juegos y gestos cómplices, la celebración cobró un sentido especial, marcado por las palabras sentidas y la alegría de ver crecer a Antonia.

La celebración de los 17 años de Antonia Rodríguez se convirtió en un acontecimiento especial para su familia y seguidores. Verónica eligió homenajear a su hija con un emotivo mensaje y una selección de fotos compartidas a través de sus redes sociales. Las imágenes revelan distintas etapas de la vida de Antonia: desde su infancia, de la mano de su madre, hasta momentos actuales de la adolescencia, abrazada a su papá, Jorge Corcho Rodríguez, disfrutando con amigas y probándose ropa de su mamá.

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La tierna dedicatoria de Verónica Lozano a su hija Antonio por su cumpleaños número 17 (Instagram)

El eje de la celebración fue el mensaje que Verónica Lozano le dedicó a su hija. La conductora escribió: “17 años de amor. Te amo hijita, soy muy feliz a tu lado. Gracias por enseñarme a ser mamá, por tu alegría, tu humor, tu honestidad. Feliz cumple"

Con un carrete de imágenes divertidas Verónica Lozano compartió su intimidad familiar por el cumpleaños 17 de su hija Antonia (Instagram)

Estas palabras reflejan la relación de complicidad, admiración y aprendizaje mutuo entre madre e hija.

La familia suele mostrar parte de su vida diaria en redes sociales, donde comparten actividades, viajes y celebraciones. Es habitual que los tres pasen tiempo juntos, aprovechando cada oportunidad para fortalecer el vínculo afectivo. Hace un año, la familia publicó imágenes de unas vacaciones en París, donde la convivencia y el disfrute en común quedaron registrados en distintas postales. El viaje fue una oportunidad para explorar intereses propios y colectivos, y demostró la importancia que le dan al tiempo compartido.

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Desde su infancia, el vínculo entre Vero Lozano y su hija Antonia fue de complicidad y ternura (Instagram)

Durante su estadía en la ciudad de la luz, la familia recorrió los puntos más emblemáticos de la ciudad, disfrutando de los rituales gastronómicos y de escenas espontáneas por las calles. Entre las actividades, una de las más recordadas fue la visita a la pastelería Ladurée. Allí, Antonia y su padre compartieron un momento de ternura, degustando los tradicionales macarons, símbolo de la cultura francesa. Esta experiencia, retratada en una de las postales familiares, reforzó la conexión entre los integrantes y la forma en que disfrutan de los pequeños placeres cotidianos.

Verónica Lozano mostró parte de su vida en familia con imágenes inéditas, como la del Corcho Rodríguez abrazado a su hija Antonia (Instagram)

El entorno parisino tuvo un rol protagónico en el registro fotográfico. En una de las imágenes más evocadoras, la familia capturó la silueta de la Torre Eiffel y de Notre-Dame, resaltando la fascinación que la capital francesa ejerce sobre los visitantes y la manera en que inspira a quienes buscan inmortalizar su esencia.

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Antonia, por su parte, aprovechó el viaje para profundizar su interés por la fotografía. La adolescente no solo posó para el álbum familiar, sino que también desarrolló su perfil artístico, creando un espacio propio donde exhibe sus trabajos y explora su sensibilidad visual. La curiosidad y el talento de Antonia se reflejan en cada toma, consolidando su mirada personal.

La celebración del cumpleaños de Antonia Rodríguez fue una oportunidad para que Verónica Lozano expresara públicamente su amor y admiración. El saludo, acompañado de imágenes inéditas, no solo retrató el paso del tiempo y el crecimiento de Antonia, sino que también evidenció el valor de los vínculos familiares y el deseo de compartir esos momentos con quienes siguen su historia.

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