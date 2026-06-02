Histórico hallazgo en River Plate: el inédito escudo de 1914 que “nunca antes había sido difundido”

La imagen muestra el escudo más antiguo de River Plate junto a una ficha de socio de 1914 con la foto del tesorero Esteban Fortunati, reflejando la rica historia del club. (Foto: @MuseoRiver)

A días del aniversario 125 de River Plate, el departamento de Museo, Trofeos e Historia del club informó el hallazgo de un escudo inédito de 1914 en el carnet de Esteban Fortunati, socio número 4 de la institución, una pieza que adelanta cuatro años el emblema que hasta ahora era considerado el primero de su historia, según comunicó la cuenta oficial de Museo River.

El diseño descubierto es circular, con tipografía Art Nouveau, nombre del club en letras negras y fondo blanco, de acuerdo con la publicación oficial del museo. El documento pertenecía a Fortunati, quien fue vicepresidente, tesorero y vocal de River, y a quien la misma cuenta definió como “un constante impulsor del crecimiento riverplatense”.

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El emblema tiene la tipografía Art Nouveau (Foto: @MuseoRiver)

La pieza fue aportada por Florencia Gilardón, bisnieta de Fortunati, quien se acercó al museo “para reconstruir parte de su historia familiar y restablecer un vínculo inquebrantable que construyó su bisabuelo hace más de un siglo”.

El dato responde una pregunta central sobre la identidad visual del club: el escudo más antiguo difundido hasta ahora era el monograma con las siglas “R.P.” fechado en 1918, similar al que River bordó días atrás en una camiseta alusiva a sus 125 años durante el partido ante Blooming por la Copa Sudamericana en el estadio Monumental.

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El emblema especial que lució River días atrás (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

El hallazgo se inscribe en una tarea de relevamiento e investigación del área histórica de River. Según la comunicación oficial del club, el escudo “nunca antes había sido difundido“.

La aparición de esta pieza se suma a otros descubrimientos vinculados con el pasado material del club durante obras recientes en el Estadio Monumental. En octubre de 2020, en medio de la reforma del campo de juego, River anunció el hallazgo de tres herraduras durante las excavaciones.

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Aquellos trabajos formaban parte de una renovación del Antonio Vespucio Liberti anunciada a mediados de agosto de 2020. Durante esa obra, las máquinas rebajaron 1,9 metros el campo de juego. En ese contexto aparecieron las herraduras que River presentó como “un descubrimiento que cuenta la prehistoria de nuestra casa”.

Algunos de los primeros emblemas de River que están en el Museo (Foto: Museo River)

Los terrenos donde se levanta hoy el Monumental habían sido ocupados por el viejo Hipódromo Nacional, también llamado Hipódromo de Belgrano. Ese establecimiento, impulsado y presidido por el general Francisco Bosch, fue inaugurado el 14 de agosto de 1887, funcionó hasta 1911, luego se utilizó para vareo de caballos de Palermo y desde 1913 albergó eventos sociales, culturales y deportivos hasta su demolición en 1920.

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River compró esos terrenos el 31 de octubre de 1934 por 569.403 pesos de la época. Menos de cuatro años después inauguró el estadio que hoy se conoce como Monumental, y el club explicó entonces que el trazado de la calle Victorino de la Plaza conserva la forma de la antigua pista del hipódromo.

Emblemas de 1928, 1930 y 1931 que figuran en el museo del club (Foto: Museo River)

En un diálogo años atrás con Infobae, Rodrigo Daskal, presidente de Museo River y sociólogo, precisó que las tres herraduras fueron puestas en evaluación con intervención del área de Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires. “Se encontraron 3 herraduras y desde ese momento estamos en contacto con la gente de Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires para hacer los trámites correspondientes para que las herraduras sean patrimonio del club”, dijo Daskal a Infobae.

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El dirigente agregó que María de la Paz Blanche, estudiante de arqueología de la Universidad de Buenos Aires, realizó una evaluación técnica voluntaria sobre las piezas. “Su estudio provisorio da a entender que dos de las herraduras pertenecían a una mula, mientras que la otra a un caballo de gran porte, probablemente un percherón, que era un caballo de carga”, afirmó Daskal en aquel entonces.

Cómo fue modificándose el emblema a lo largo de la historia (Foto: Museo River)

Aunque no fue posible establecer una fecha exacta, por la cantidad de agujeros de las piezas se estimó que serían de fines del siglo XIX o comienzos del XX. En ese momento, Daskal señaló que esas herraduras pasarían a ser los objetos más antiguos exhibidos por el museo.

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Fundado el 9 de noviembre de 2009, el Museo River reúne parte del patrimonio histórico del club dentro del estadio Monumental. El espacio ocupa más de 3.500 metros cuadrados, organiza su recorrido en áreas temáticas vinculadas con fechas de la historia de River e incluye un cine en 360, un túnel del tiempo y exhibiciones sobre los orígenes, el profesionalismo, los equipos, los trofeos y las figuras de la institución.

Los históricos escudos de River Plate son exhibidos en el Museo River, ofreciendo a los visitantes un recorrido visual por la evolución de la identidad (Foto: Museo River)

EL COMUNICADO DE MUSEO RIVER

UN SÍMBOLO INÉDITO DE NUESTROS PRIMEROS AÑOS

Como parte de su tarea de relevamiento e investigación de la historia de River, el Departamento de Museo, Trofeos e Historia descubrió un emblema del Club que data del año 1914 y que nunca antes había sido difundido.

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El escudo circular, con tipografía de estilo Art Nouveau, fue hallado en un carnet de Esteban Fortunati, socio número 4 de la institución, quien además se destacó como directivo: fue vicepresidente, tesorero, vocal y un constante impulsor del crecimiento riverplatense.

Este documento histórico fue aportado por Florencia Gilardón, bisnieta de Fortunati, quien se acercó al Museo River para reconstruir parte de su historia familiar y restablecer un vínculo inquebrantable que construyó su bisabuelo hace más de un siglo.

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