Deportes

Histórico hallazgo en River Plate: el inédito escudo de 1914 que “nunca antes había sido difundido”

En el carnet de socio de Esteban Fortunati, quien fuera dirigente del club en sus inicios, se descubrió un emblema del club con tipografía de estilo Art Nouveau

Guardar
Google icon
Imagen dividida: arriba, dos escudos dorados de River Plate sobre fondo rojo. Abajo, ficha de socio de 1914 con el escudo "CARP" y foto en blanco y negro de un hombre
La imagen muestra el escudo más antiguo de River Plate junto a una ficha de socio de 1914 con la foto del tesorero Esteban Fortunati, reflejando la rica historia del club. (Foto: @MuseoRiver)

A días del aniversario 125 de River Plate, el departamento de Museo, Trofeos e Historia del club informó el hallazgo de un escudo inédito de 1914 en el carnet de Esteban Fortunati, socio número 4 de la institución, una pieza que adelanta cuatro años el emblema que hasta ahora era considerado el primero de su historia, según comunicó la cuenta oficial de Museo River.

El diseño descubierto es circular, con tipografía Art Nouveau, nombre del club en letras negras y fondo blanco, de acuerdo con la publicación oficial del museo. El documento pertenecía a Fortunati, quien fue vicepresidente, tesorero y vocal de River, y a quien la misma cuenta definió como “un constante impulsor del crecimiento riverplatense”.

PUBLICIDAD

Logo circular en blanco y negro con la inscripción estilizada 'Club Atlético River Plate' en su interior, rodeado por un borde punteado
El emblema tiene la tipografía Art Nouveau (Foto: @MuseoRiver)

La pieza fue aportada por Florencia Gilardón, bisnieta de Fortunati, quien se acercó al museo “para reconstruir parte de su historia familiar y restablecer un vínculo inquebrantable que construyó su bisabuelo hace más de un siglo”.

El dato responde una pregunta central sobre la identidad visual del club: el escudo más antiguo difundido hasta ahora era el monograma con las siglas “R.P.” fechado en 1918, similar al que River bordó días atrás en una camiseta alusiva a sus 125 años durante el partido ante Blooming por la Copa Sudamericana en el estadio Monumental.

PUBLICIDAD

El emblema especial que lució River días atrás (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)
El emblema especial que lució River días atrás (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

El hallazgo se inscribe en una tarea de relevamiento e investigación del área histórica de River. Según la comunicación oficial del club, el escudo “nunca antes había sido difundido.

La aparición de esta pieza se suma a otros descubrimientos vinculados con el pasado material del club durante obras recientes en el Estadio Monumental. En octubre de 2020, en medio de la reforma del campo de juego, River anunció el hallazgo de tres herraduras durante las excavaciones.

Aquellos trabajos formaban parte de una renovación del Antonio Vespucio Liberti anunciada a mediados de agosto de 2020. Durante esa obra, las máquinas rebajaron 1,9 metros el campo de juego. En ese contexto aparecieron las herraduras que River presentó como “un descubrimiento que cuenta la prehistoria de nuestra casa”.

Vista de una exhibición en el Museo River mostrando la evolución de los escudos del club, incluyendo un monograma de 1918 y escudos de 1928 y 1930
Algunos de los primeros emblemas de River que están en el Museo (Foto: Museo River)

Los terrenos donde se levanta hoy el Monumental habían sido ocupados por el viejo Hipódromo Nacional, también llamado Hipódromo de Belgrano. Ese establecimiento, impulsado y presidido por el general Francisco Bosch, fue inaugurado el 14 de agosto de 1887, funcionó hasta 1911, luego se utilizó para vareo de caballos de Palermo y desde 1913 albergó eventos sociales, culturales y deportivos hasta su demolición en 1920.

River compró esos terrenos el 31 de octubre de 1934 por 569.403 pesos de la época. Menos de cuatro años después inauguró el estadio que hoy se conoce como Monumental, y el club explicó entonces que el trazado de la calle Victorino de la Plaza conserva la forma de la antigua pista del hipódromo.

Una vitrina en el Museo River mostrando tres escudos históricos de River Plate con sus respectivos años y descripciones en español
Emblemas de 1928, 1930 y 1931 que figuran en el museo del club (Foto: Museo River)

En un diálogo años atrás con Infobae, Rodrigo Daskal, presidente de Museo River y sociólogo, precisó que las tres herraduras fueron puestas en evaluación con intervención del área de Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires. “Se encontraron 3 herraduras y desde ese momento estamos en contacto con la gente de Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires para hacer los trámites correspondientes para que las herraduras sean patrimonio del club”, dijo Daskal a Infobae.

El dirigente agregó que María de la Paz Blanche, estudiante de arqueología de la Universidad de Buenos Aires, realizó una evaluación técnica voluntaria sobre las piezas. “Su estudio provisorio da a entender que dos de las herraduras pertenecían a una mula, mientras que la otra a un caballo de gran porte, probablemente un percherón, que era un caballo de carga”, afirmó Daskal en aquel entonces.

Una exhibición muestra escudos de River Plate blancos con franjas rojas y negras, fechas y texto explicativo. El logo de River Plate está en la esquina inferior derecha
Cómo fue modificándose el emblema a lo largo de la historia (Foto: Museo River)

Aunque no fue posible establecer una fecha exacta, por la cantidad de agujeros de las piezas se estimó que serían de fines del siglo XIX o comienzos del XX. En ese momento, Daskal señaló que esas herraduras pasarían a ser los objetos más antiguos exhibidos por el museo.

Fundado el 9 de noviembre de 2009, el Museo River reúne parte del patrimonio histórico del club dentro del estadio Monumental. El espacio ocupa más de 3.500 metros cuadrados, organiza su recorrido en áreas temáticas vinculadas con fechas de la historia de River e incluye un cine en 360, un túnel del tiempo y exhibiciones sobre los orígenes, el profesionalismo, los equipos, los trofeos y las figuras de la institución.

Vista panorámica de una sala del Museo River con una exhibición cronológica de los escudos de River Plate en una pared roja iluminada, con personas observando
Los históricos escudos de River Plate son exhibidos en el Museo River, ofreciendo a los visitantes un recorrido visual por la evolución de la identidad (Foto: Museo River)

EL COMUNICADO DE MUSEO RIVER

UN SÍMBOLO INÉDITO DE NUESTROS PRIMEROS AÑOS

Como parte de su tarea de relevamiento e investigación de la historia de River, el Departamento de Museo, Trofeos e Historia descubrió un emblema del Club que data del año 1914 y que nunca antes había sido difundido.

El escudo circular, con tipografía de estilo Art Nouveau, fue hallado en un carnet de Esteban Fortunati, socio número 4 de la institución, quien además se destacó como directivo: fue vicepresidente, tesorero, vocal y un constante impulsor del crecimiento riverplatense.

Este documento histórico fue aportado por Florencia Gilardón, bisnieta de Fortunati, quien se acercó al Museo River para reconstruir parte de su historia familiar y restablecer un vínculo inquebrantable que construyó su bisabuelo hace más de un siglo.

Temas Relacionados

Esteban FortunatiRiver Plate

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La frase de Dibu Martínez en medio de la recuperación de su lesión a 14 días del debut de Argentina en el Mundial

El arquero titular de la Selección trabajó diferenciado en la primera práctica del equipo en Kansas y planea llegar al estreno ante Argelia

La frase de Dibu Martínez en medio de la recuperación de su lesión a 14 días del debut de Argentina en el Mundial

El video que emocionó hasta las lágrimas a Carlo Ancelotti a días del debut con Brasil en la Copa del Mundo

El entrenador italiano recibió el apoyo de sus nietos a través de una grabación que se emitió en vivo por la televisión brasileña y destacó la importancia de la familia en un evento internacional

El video que emocionó hasta las lágrimas a Carlo Ancelotti a días del debut con Brasil en la Copa del Mundo

La figura de uno de los rivales de Argentina se perderá el Mundial: sufrió una lesión en la entrada en calor de un amistoso

El cuerpo técnico ya estudia el reemplazo de Christoph Baumgartner de cara al debut frente a Jordania

La figura de uno de los rivales de Argentina se perderá el Mundial: sufrió una lesión en la entrada en calor de un amistoso

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Mónaco tras su mejor resultado en la Fórmula 1: días y horarios de toda la actividad

El piloto argentino, que terminó en el 6° puesto en la carrera principal de Canadá, intentará mantener el nivel con su Alpine en las calles del Principado

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Mónaco tras su mejor resultado en la Fórmula 1: días y horarios de toda la actividad

Murió Raymond Berry, la leyenda que cambió la NFL y llevó a los Patriots a su primer Super Bowl

El exreceptor de los Colts y entrenador de los New England falleció a los 93 años en Tennessee, dejando una huella imborrable en el fútbol americano y un ejemplo de superación y liderazgo dentro y fuera del campo

Murió Raymond Berry, la leyenda que cambió la NFL y llevó a los Patriots a su primer Super Bowl

DEPORTES

Revelaron los detalles de la “peor charla técnica del mundo” que Scaloni dio antes de la final Argentina-Francia en Qatar 2022

Revelaron los detalles de la “peor charla técnica del mundo” que Scaloni dio antes de la final Argentina-Francia en Qatar 2022

La frase de Dibu Martínez en medio de la recuperación de su lesión a 14 días del debut de Argentina en el Mundial

El video que emocionó hasta las lágrimas a Carlo Ancelotti a días del debut con Brasil en la Copa del Mundo

La figura de uno de los rivales de Argentina se perderá el Mundial: sufrió una lesión en la entrada en calor de un amistoso

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Mónaco tras su mejor resultado en la Fórmula 1: días y horarios de toda la actividad

TELESHOW

Marley celebró sus 56 años a lo grande: del desayuno con sus hijos al show de famosos con la torta viajera

Marley celebró sus 56 años a lo grande: del desayuno con sus hijos al show de famosos con la torta viajera

La tierna dedicatoria de Verónica Lozano a su hija Antonia por su cumpleaños: “17 años de amor”

Donato De Santis se emocionó hasta las lágrimas al ver una imagen de su madre: “La única razón”

Así fue el esperado y apasionado beso entre Wanda Nara y Maxi López en la ficción

Los mejores looks de los famosos en Sottovoce, la comedia de Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega

INFOBAE AMÉRICA

Caso Triple A en Ecuador: investigan transferencias de propiedades y empresas a familiares de alcalde de Guayaquil

Caso Triple A en Ecuador: investigan transferencias de propiedades y empresas a familiares de alcalde de Guayaquil

“Obsesión” y “Backrooms”: el terror indie de jóvenes youtubers revoluciona los cines

Orsi pidió disculpas por la camioneta que compró con 25.000 dólares de descuento y ofrece pagar la diferencia si hubo una falta

La Constitución de 1940: la piedra angular para una nueva Cuba

El espíritu insurrecto del infrarrealismo llega a Barcelona con una exposición imperdible