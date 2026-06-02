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Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Mónaco tras su mejor resultado en la Fórmula 1: días y horarios de toda la actividad

El piloto argentino, que terminó en el 6° puesto en la carrera principal de Canadá, intentará mantener el nivel con su Alpine en las calles del Principado

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Franco Colapinto - Canada
Franco Colapinto viene de lograr el mejor resultado de su carrera en el GP de Canadá (Photo by Peter Fox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Mónaco después de repetir una gran actuación por segundo fin de semana de acción consecutivo. Es que después de haber logrado un valioso 7° lugar en Miami, mejoró esa actuación y logró la mejor de su carrera en la prueba principal de Canadá tras llegar a la bandera a cuadros en el puesto 6 en el circuito de Montreal.

La pasada fecha del calendario en el trazado Gilles Villeneuve mostró la mejor versión del piloto argentino a bordo del A526 de Alpine. Es que después de un inicio complicado en la única práctica libre, en la que sólo pudo girar una vuelta, clasificó 13° para la Sprint y allí mostró todo el potencial del monoplaza: avanzó cuatro posiciones y terminó en el puesto 9. El equipo con sede en Enstone consolidó la 5° posición en el campeonato de Constructores.

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Las calles del Principado recibieron su primer GP de Fórmula 1 en 1950 y tiene una extensión de 3.337 metros. La carrera principal tendrá 78 vueltas, en un fin de semana que tendrá formato convencional. El año pasado, el vigente campeón Lando Norris se quedó con la carrera y Lewis Hamilton (2021) mantiene el récord de vuelta en el circuito con un tiempo de 1:12.909.

Después de la mejor actuación en lo que va de su corta trayectoria en la F1, Colapinto volverá a salir a pista en un gran momento de Alpine, que hoy es la escudería más regular después de las cuatro que animan cada competencia.

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Franco Colapinto - Canada
Colapinto viene de lograr su mejor resultado en la F1 (Photo by Rudy Carezzevoli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE MÓNACO

Viernes 5 de junio

Práctica Libre 1: 08.30 (Argentina) / 13.30 (Mónaco)

Práctica Libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Mónaco)

Sábado 6 de junio

Práctica Libre 3: 07.30 (Argentina) / 12.30 (Mónaco)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Mónaco)

Domingo 7 de junio

Carrera a 78 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Mónaco)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

Mapa del circuito de Mónaco con secciones de pista en rosa, amarillo y azul. Incluye 19 curvas, línea de meta, trampa de velocidad y zonas de adelantamiento
El circuito de Mónaco de la F1 2026

DÍAS Y HORARIOS DE LAS CARRERAS DE LA FÓRMULA 1 EN 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril (CANCELADA)

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

7- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

8- 7° en el Gran Premio de Miami

9- Fue 9° en la carrera Sprint de Canadá

10- Terminó en el puesto 6 del Gran Premio de Canadá

11- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10.00

12- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00

13- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00

14- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00

15- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00

16- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00

17- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint

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