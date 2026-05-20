El Salvador confía salir de la lista corta de la OIT “en junio”, pero debe trabajar para mantener el estatus

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, afirma que El Salvador está cerca de salir de la lista corta de la OIT. (Foto cortes´´ia Ministerio de Trabajo)

El Salvador se encuentra en una etapa decisiva para lograr su salida de la lista corta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una condición que ha impactado la percepción internacional sobre el país y su capacidad para atraer inversión extranjera.

Según el ministro de Trabajo, Rolando Castro, en declaraciones exclusivas a Infobae, las proyecciones son positivas y permiten anticipar una salida “histórica” de esa lista, aunque advierte que no basta con alcanzar este objetivo: prevenir el retorno requiere mantener y fortalecer los avances alcanzados.

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El titular de dicha cartera de Estado, explicó que El Salvador ha mostrado avances concretos en el cumplimiento de los estándares internacionales en materia laboral.

Entre los logros destacan la reciente ratificación de cinco convenios internacionales relacionados con la negociación colectiva, la seguridad social, la maternidad, la eliminación de la violencia en el mundo laboral y la seguridad social.

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La administración actual también ha fortalecido el diálogo social con la creación y activación del Consejo Superior de Trabajo, que integra representantes de trabajadores así como empleadores en una agenda consensuada.

Castro resaltó que, por primera vez en décadas, se han implementado nuevas prestaciones para los trabajadores, como el adelanto del aguinaldo y la quincena 25, medidas que buscan mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora.

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Además, durante la conversación con Infobae destacó que se han desarrollado programas enfocados en la inserción laboral de personas con discapacidad, madres solteras, jóvenes y adultos mayores, así como la formalización de micro, pequeñas y medianas empresas.

El Ministerio de Trabajo sostiene que el esfuerzo para salir de la lista corta se basa en el diálogo con los trabajadores y la OIT. (Foto cortesía Ministerio de Trabajo)

Los retos para consolidar el progreso en El Salvador

A pesar de los avances, el ministro reconoció que persisten desafíos relevantes para consolidar el progreso.

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Uno de los principales retos es garantizar que todas las instituciones, incluidas aquellas fuera del control directo del Ejecutivo, comprendan la importancia de respetar los derechos laborales.

Castro subrayó que el cumplimiento de las regulaciones internacionales no solo responde a una obligación interna, sino que también condiciona el acceso a beneficios comerciales, como el sistema de preferencias arancelarias con la Unión Europea.

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El funcionario advirtió que existen diferentes tipos de denuncias ante la OIT: algunas son auténticas y se pueden gestionar localmente, mientras que otras responden a agendas políticas o resultan del desconocimiento de los procesos administrativos por parte de los trabajadores.

Castro enfatizó la necesidad de fortalecer la educación sobre el debido proceso y la importancia de agotar las instancias nacionales antes de recurrir a organismos internacionales.

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Entre los sectores donde se han registrado más denuncias se encuentra el sector salud, aunque el ministro señaló que, en el Ministerio de Trabajo, el número de quejas recibidas es reducido.

Reconoció que la difusión mediática amplifica el debate y que parte del desafío consiste en diferenciar entre denuncias genuinas de aquellas motivadas por intereses ajenos a la defensa de los derechos laborales.

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Una trabajadora participa en labores técnicas especializadas en una obra en construcción, reflejando el avance y la inclusión de mujeres en el sector (Foto cortesía Crónica Vasca).

La reunión clave del 1° de junio

El próximo 1° de junio, una delegación salvadoreña presentará ante la Asamblea General de la OIT, en Ginebra, un informe sobre la situación laboral del país.

En ese marco, el Comité de Libertad Sindical revisará las denuncias pendientes para definir si pueden resolverse a nivel local o requieren intervención internacional.

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Ese mismo día, el director general de la OIT ha confirmado una reunión con la delegación de El Salvador, un hecho inédito que incrementa las expectativas sobre el desenlace del proceso.

Castro expresó su confianza en que El Salvador quedará fuera de la lista corta después de décadas, aunque advirtió que mantener ese estatus depende de la voluntad política y la capacidad de respuesta ante las exigencias internacionales, dado que el territorio es evaluado cada año dando la oportunidad de recaídas.

El ministro insistió en que la verdadera salida de la lista no se debe a una maniobra política, sino al respaldo de los trabajadores y al cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por el Estado.

El escenario actual representa una oportunidad para mejorar la imagen internacional de El Salvador y fortalecer la protección de los derechos laborales. No obstante, Castro enfatizó que el reto principal será sostener las mejoras y evitar que el país retorne a una condición de observación internacional.