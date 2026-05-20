La grave acusación de racismo contra la ex pareja de Vinícius tras la separación: su enfático descargo

Virginia Fonseca besó un mono durante una visita a un zoológico en Dubái

La ex pareja de Vinícius Jr., Virginia Fonseca, pidió disculpas por el video en el que se mostró besando a un mono durante una visita a un zoológico de Dubái, después de que las imágenes fueran interpretadas en redes sociales como un supuesto acto de racismo.

La influencer sostuvo que no actuó con intención de ofender y remarcó su respaldo al futbolista brasileño. “Yo no podría aparecer aquí sin hablar sobre algo que pasó ayer, cuando fui al zoológico. Pero vine a verlo hoy porque estoy siete horas adelantada, ¿no? Estoy en Dubái. Pero, en fin, quiero explicarles algunas cosas”, comenzó Fonseca en su descargo en redes sociales.

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“Estoy pasando por aquí para pedir perdón a quien se sintió ofendido con mi video. Nunca, en mi vida, se me pasó por la cabeza que esto iba a pasar, que iban a hacer esa comparación ridícula. En fin, estoy totalmente en contra de todos los comentarios que están haciendo. Estoy junto con Vini siempre. Él es maravilloso y no merece pasar por eso”, sostuvo Fonseca.

La pareja, en tiempos felices (@virginia)

La publicación añadió que la reacción pública se produjo después de que seguidores señalaran el momento como una supuesta manifestación de racismo, apenas unos días después de separarse del futbolista del Real Madrid, tal lo indicado por Globo Show y Folha de Sao Paulo.

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“Siempre he ido a ese zoológico. El año pasado estuve allí con mis hijos, y hay un video en mi feed donde se nos ve besando a un mono. Mis hijas y yo besando la barriga del mono. Esta vez hice lo mismo. Resulta que interpretaron el video completamente mal. Jamás en mi vida quise ofender a nadie. Siempre he apoyado a Vini en la lucha contra el racismo. Y seguiré apoyándolo, independientemente de si estamos juntos o no“, enfatizó.

La ruptura fue anunciada por ella el viernes 15 de mayo. La pareja llevaba 7 meses junta cuando la empresaria comunicó la decisión en sus redes sociales.

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“Siempre me voy a permitir vivir. Vivir algo de verdad, sin miedo, sin cálculo y sin dejar de ser quien soy. Mientras estuvimos juntos, me dediqué mucho, como me dedico a todo lo que me propongo vivir en mi vida. Después de todo, siempre trabajé mucho, siempre estuve muy enfocada en mis sueños y en mis responsabilidades. Pero también soy una mujer, me permití vivir esto sin crear ninguna barrera, valorando el respeto que siempre tuve dentro de cualquier relación”, escribió Virginia Fonseca al anunciar el fin del noviazgo.

El equipo de Fonseca también emitió un comunicado oficial después de ser consultado por Globo Show tras las acusaciones de racismo. “Bajo ninguna circunstancia se acepta que asocien la imagen de Virginia Fonseca con una práctica tan despreciable como un acto racista. ¡Esto nunca será tolerado!“, comenzó la agencia en su comunicado.

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“El problema no es el video, ni la visita al zoológico. El problema es el pensamiento de quienes asocian contenido típico de un turista con el racismo, ofenden, distorsionan los hechos y convierten los prejuicios en ‘interpretación’. Aquellos que propagan este tipo de ataque están en el lado problemático de la historia”, agregó.

Y luego explicó: “Virginia está en Dubai por negocios y aprovechó su tiempo libre para visitar el zoológico, como lo ha hecho varias veces antes, incluso con sus hijos. Atraída por la experiencia del contacto directo con los animales, la práctica está permitida en el lugar. Como cualquier turista, interactuó con varias especies y compartió los momentos con sus seguidores”.

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“Si hubo algún entendimiento fuera de este contexto, ¡lo lamentamos y condenamos! A lo largo de su carrera, Virginia siempre se ha mostrado libre de prejuicios, sea cual sea. Después de todo, vive esto todos los días, porque es una mujer, independiente y en control de su propia voluntad", concluyó.