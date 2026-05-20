Deportes

La grave acusación de racismo contra la ex pareja de Vinícius tras la separación: su enfático descargo

Virginia Fonseca pidió disculpas por el video que compartió y arremetió contra las críticas

Guardar
Google icon

Virginia Fonseca besó un mono durante una visita a un zoológico en Dubái

La ex pareja de Vinícius Jr., Virginia Fonseca, pidió disculpas por el video en el que se mostró besando a un mono durante una visita a un zoológico de Dubái, después de que las imágenes fueran interpretadas en redes sociales como un supuesto acto de racismo.

La influencer sostuvo que no actuó con intención de ofender y remarcó su respaldo al futbolista brasileño. “Yo no podría aparecer aquí sin hablar sobre algo que pasó ayer, cuando fui al zoológico. Pero vine a verlo hoy porque estoy siete horas adelantada, ¿no? Estoy en Dubái. Pero, en fin, quiero explicarles algunas cosas”, comenzó Fonseca en su descargo en redes sociales.

PUBLICIDAD

Estoy pasando por aquí para pedir perdón a quien se sintió ofendido con mi video. Nunca, en mi vida, se me pasó por la cabeza que esto iba a pasar, que iban a hacer esa comparación ridícula. En fin, estoy totalmente en contra de todos los comentarios que están haciendo. Estoy junto con Vini siempre. Él es maravilloso y no merece pasar por eso”, sostuvo Fonseca.

Zé Felipe, sonriendo con collar, y Virginia Fonseca, con sombrero y gafas, en un barco. Ella tiene tatuajes en el brazo y costilla. Detrás, mar y montañas
La pareja, en tiempos felices (@virginia)

La publicación añadió que la reacción pública se produjo después de que seguidores señalaran el momento como una supuesta manifestación de racismo, apenas unos días después de separarse del futbolista del Real Madrid, tal lo indicado por Globo Show y Folha de Sao Paulo.

PUBLICIDAD

“Siempre he ido a ese zoológico. El año pasado estuve allí con mis hijos, y hay un video en mi feed donde se nos ve besando a un mono. Mis hijas y yo besando la barriga del mono. Esta vez hice lo mismo. Resulta que interpretaron el video completamente mal. Jamás en mi vida quise ofender a nadie. Siempre he apoyado a Vini en la lucha contra el racismo. Y seguiré apoyándolo, independientemente de si estamos juntos o no“, enfatizó.

La ruptura fue anunciada por ella el viernes 15 de mayo. La pareja llevaba 7 meses junta cuando la empresaria comunicó la decisión en sus redes sociales.

“Siempre me voy a permitir vivir. Vivir algo de verdad, sin miedo, sin cálculo y sin dejar de ser quien soy. Mientras estuvimos juntos, me dediqué mucho, como me dedico a todo lo que me propongo vivir en mi vida. Después de todo, siempre trabajé mucho, siempre estuve muy enfocada en mis sueños y en mis responsabilidades. Pero también soy una mujer, me permití vivir esto sin crear ninguna barrera, valorando el respeto que siempre tuve dentro de cualquier relación”, escribió Virginia Fonseca al anunciar el fin del noviazgo.

El equipo de Fonseca también emitió un comunicado oficial después de ser consultado por Globo Show tras las acusaciones de racismo. “Bajo ninguna circunstancia se acepta que asocien la imagen de Virginia Fonseca con una práctica tan despreciable como un acto racista. ¡Esto nunca será tolerado!“, comenzó la agencia en su comunicado.

“El problema no es el video, ni la visita al zoológico. El problema es el pensamiento de quienes asocian contenido típico de un turista con el racismo, ofenden, distorsionan los hechos y convierten los prejuicios en ‘interpretación’. Aquellos que propagan este tipo de ataque están en el lado problemático de la historia”, agregó.

Y luego explicó: “Virginia está en Dubai por negocios y aprovechó su tiempo libre para visitar el zoológico, como lo ha hecho varias veces antes, incluso con sus hijos. Atraída por la experiencia del contacto directo con los animales, la práctica está permitida en el lugar. Como cualquier turista, interactuó con varias especies y compartió los momentos con sus seguidores”.

“Si hubo algún entendimiento fuera de este contexto, ¡lo lamentamos y condenamos! A lo largo de su carrera, Virginia siempre se ha mostrado libre de prejuicios, sea cual sea. Después de todo, vive esto todos los días, porque es una mujer, independiente y en control de su propia voluntad", concluyó.

Temas Relacionados

Vinícius Jr.Virginia Fonsecadeportes-argentinaReal Madrid

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

San Lorenzo recibió un gol a los 58 segundos, pierde contra Santos y posterga su clasificación a octavos de la Copa Sudamericana

El Ciclón de Gustavo Álvarez choca en Brasil ante el Peixe, que está obligado a ganar. Televisa ESPN y Disney+

San Lorenzo recibió un gol a los 58 segundos, pierde contra Santos y posterga su clasificación a octavos de la Copa Sudamericana

Neymar recordó la charla con Messi en las escaleras del Maracaná tras perder la final de la Copa América 2021: la enseñanza que le dejó

El delantero de Santos revivió en una entrevista con la CONMEBOL uno de los momentos más difundidos del certamen, cuando los ex compañeros del PSG se sentaron a conversar tras la derrota de Brasil ante Argentina

Neymar recordó la charla con Messi en las escaleras del Maracaná tras perder la final de la Copa América 2021: la enseñanza que le dejó

Camilo Ugo Carabelli bajó a un ex Top 10 con una gran actuación y avanzó a cuartos de final en Hamburgo

Tras un extenso paréntesis debido a la lluvia, El Brujo superó en sets corridos al estadounidense Frances Tiafoe y se metió entre los ocho mejores del ATP 500 alemán

Camilo Ugo Carabelli bajó a un ex Top 10 con una gran actuación y avanzó a cuartos de final en Hamburgo

Facundo Díaz Acosta, Lourdes Carlé y Julia Riera avanzaron en la clasificación de Roland Garros

Los argentinos dieron un paso más en París y quedaron a una victoria del cuadro principal del segundo Grand Slam de la temporada. En cambio, Federico Gómez, Jazmín Ortenzi y Luisina Giovannini se despidieron en la segunda ronda

Facundo Díaz Acosta, Lourdes Carlé y Julia Riera avanzaron en la clasificación de Roland Garros

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su zona en la Copa Sudamericana ante Bragantino: hora, TV y formaciones

El Millonario chocará ante el conjunto brasileño en el Monumental. Desde las 21.30, por DSports

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su zona en la Copa Sudamericana ante Bragantino: hora, TV y formaciones

DEPORTES

San Lorenzo empata contra un Santos sin Neymar en un duelo clave por la clasificación a octavos de la Copa Sudamericana

San Lorenzo empata contra un Santos sin Neymar en un duelo clave por la clasificación a octavos de la Copa Sudamericana

Neymar recordó la charla con Messi en las escaleras del Maracaná tras perder la final de la Copa América 2021: la enseñanza que le dejó

Camilo Ugo Carabelli bajó a un ex Top 10 con una gran actuación y avanzó a cuartos de final en Hamburgo

Facundo Díaz Acosta, Lourdes Carlé y Julia Riera avanzaron en la clasificación de Roland Garros

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su zona en la Copa Sudamericana ante Bragantino: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Moria Casán empezó a seguir en Instagram a Georgina Barbarossa tras la reconciliación: “Nos hicimos amigas y eso es amor”

Moria Casán empezó a seguir en Instagram a Georgina Barbarossa tras la reconciliación: “Nos hicimos amigas y eso es amor”

El malestar de Ian Lucas luego de ganar un Martín Fierro: “Seguramente por un tiempo desaparezca de la tele”

Se conocieron los nombres de los nuevos participantes que ingresarían a Gran Hermano Generación Dorada

Nicole Neumann posó sensual en un break del viaje a Disney: “Relax y familia”

Zoe Bogach intentó explicar la Revolución Francesa y causó revuelo en las redes: “Me pongo nerviosa”

INFOBAE AMÉRICA

Laura Fernández estrenó sus conferencias semanales con firma del tren eléctrico, presión al Congreso y anuncios económicos

Laura Fernández estrenó sus conferencias semanales con firma del tren eléctrico, presión al Congreso y anuncios económicos

Red por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala presenta amparo contra normativa que facilita semillas transgénicas

Ministerio de Trabajo de El Salvador: programas, avances y desafíos para el empleo y la protección social

Crisis energética le cuesta a Honduras más de L15 mil millones al año

Cárceles panameñas necesitan ayudas “más urgentes” que donar televisores para que los detenidos vean el Mundial, afirma ministra