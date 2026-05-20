Economía

Darío Epstein: “Los mercados están atentos a si la Argentina puede mantener el equilibrio fiscal”

El especialista en mercados dialogó en Infobae al Regreso sobre el impacto del ajuste y el clima político en la llegada de capitales, y adelantó cómo el LATAM Economic Forum abordará los desafíos que enfrenta la Argentina para consolidar inversiones genuinas

Guardar
Google icon
Darío Epstein advierte que los mercados internacionales monitorean si Argentina logra sostener el equilibrio fiscal pese a las tensiones políticas

El analista Darío Epstein analizó para Infobae al Regreso las dificultades del clima político, el impacto del ajuste y el dilema de ahorrar o invertir en un país donde la promesa de orden económico convive con la tensión social.

En diálogo con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, el especialista puso el foco en el dilema central de la economía: “El mundo nos está mirando. Todos los mercados están atentos a si la Argentina puede mantener el equilibrio fiscal, incluso en medio de la presión política y el desgaste social”.

PUBLICIDAD

Qué miran los empresarios a la hora de invertir: riesgos y oportunidades

“La confianza es la variable central para cualquier inversor. Hoy la economía argentina muestra números récord en balanza comercial y exportaciones, pero la clave es si la política puede sostener el rumbo sin ceder ante el desgaste”, advirtió Epstein. Y precisó: “El Gobierno tuvo que hacer ajustes sin reservas y sin acceso al crédito externo, fue una cirugía de emergencia. Nadie prometió un camino fácil, pero si se mantiene el orden, la inversión debería llegar”.

(Infobae en Vivo)
El ajuste económico realizado sin reservas y sin acceso al crédito externo representa una cirugía de emergencia para Argentina, según Darío Epstein (Infobae en Vivo)

Epstein subrayó que el shock del ajuste se siente fuerte en la economía real: “El país estaba acostumbrado al exceso de gasto. Cuando cortás la obra pública o el gasto corriente, el impacto sobre el empleo y el consumo es inmediato. No es un modelo ideal, es la transición para poder crecer en serio”.

PUBLICIDAD

Pese al recorte, remarcó el potencial de los sectores que lideran el repunte: “Energía, minería y campo son los motores. El desafío es que el resto acompañe y no quede afuera”.

El ruido político y el dilema del ahorrista

Consultado sobre el efecto de la crisis política y la comunicación presidencial, Epstein fue prudente: “La pelea política genera ruido y demora la llegada de inversiones. A los mercados no les gusta la confrontación, pero muchos empresarios admiten que si Milei no se plantaba, no podía recortar el gasto. La confianza, al final, depende de que el rumbo no cambie ante la presión”.

(Infobae en Vivo)
La confianza de los inversores depende de que la economía argentina mantenga el rumbo reformista y no ceda ante el desgaste político y social (Infobae en Vivo)

Sobre la estrategia para el ahorrista, el especialista fue concreto: “En este contexto, la clave es diversificar y no apostar todo a una sola alternativa. Todavía falta una reforma fiscal profunda, porque con 160 impuestos la administración es carísima y desalienta la inversión genuina”.

LATAM Economic Forum: el termómetro de las expectativas y la solidaridad

Epstein anticipó la nueva edición del LATAM Economic Forum, que se realizará el 28 de mayo en el Golden Center de Parque Norte, Buenos Aires. “Reunimos a los empresarios y referentes más relevantes para debatir cómo invertir y crecer en este contexto. El presidente Milei cierra el evento, como hace desde antes de llegar al poder. Todo lo recaudado se dona a organizaciones sociales: esta es solidaridad real, no con la plata del Estado”.

El panel reunirá a Pablo Quirno, Horacio Marín, Marcelo Mindlin, Fabián Calle y Claudio Zuchovicki, además de Epstein como moderador: “Queremos que los protagonistas expliquen dónde ven oportunidades y qué señales esperan antes de volver a apostar fuerte a la Argentina. La credibilidad se juega en estos meses”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Darío Epsteinajuste fiscalJavier Mileiconfianza económicaMercadosEquilibrio fiscalInfobae al RegresoInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“No hay país posible si están rotas sus vías de conectividad”: afirman que el sistema de transporte está en crisis

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) consideró que la falta de obra pública y el aumento internacional en el precio del combustible deterioran la red logística

“No hay país posible si están rotas sus vías de conectividad”: afirman que el sistema de transporte está en crisis

Otro magnate de Wall Street aumentó su apuesta financiera por Argentina: sus inversiones en cuatro acciones de empresas locales

Se trata de Robert Citrone, titular de Discovery Capital Management, quien suele defender las oportunidad de inversión en el país incluso en ciclos de inestabilidad

Otro magnate de Wall Street aumentó su apuesta financiera por Argentina: sus inversiones en cuatro acciones de empresas locales

Jornada financiera: las acciones argentinas subieron hasta 7% en Wall Street y cayó el riesgo país

Los índices de las bolsas de Nueva York avanzaron más de 1% con fuerte expectativa ante el balance de Nvidia. La tendencia impulsó a los activos argentinos. El dólar siguió a $1.420 en el Banco Nación y el BCRA absorbió más de USD 300 millones con su intervención cambiaria

Jornada financiera: las acciones argentinas subieron hasta 7% en Wall Street y cayó el riesgo país

El Banco Central realizó la mayor compra de dólares del mes y suma más de USD 8.700 millones en 2026

La autoridad monetaria compró USD 328 millones este miércoles y las reservas anotaron un fuerte crecimiento intradiario

El Banco Central realizó la mayor compra de dólares del mes y suma más de USD 8.700 millones en 2026

Por exportaciones récord, la balanza comercial arrojó un superávit de USD 2.711 millones en abril

El crecimiento de las ventas al exterior fue generalizado en los cuatro grandes rubros, con los combustibles y energía y las manufacturas de origen industrial como los de mayor alza interanual

Por exportaciones récord, la balanza comercial arrojó un superávit de USD 2.711 millones en abril

DEPORTES

San Lorenzo recibió un gol a los 58 segundos, pierde contra Santos y posterga su clasificación a octavos de la Copa Sudamericana

San Lorenzo recibió un gol a los 58 segundos, pierde contra Santos y posterga su clasificación a octavos de la Copa Sudamericana

Emiliano Buendía, la figura del Aston Villa campeón: de su paso por el Real Madrid a la pregunta de Messi que lo marcó

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su zona en la Copa Sudamericana ante Bragantino: hora, TV y formaciones

Atlético Tucumán goleó 3-0 a Talleres de Córdoba y avanzó a los octavos de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

La grave acusación de racismo contra la ex pareja de Vinícius tras la separación: su enfático descargo

TELESHOW

Se viralizó el show que Karol G dio en Pasión de Sábado durante su primera visita a la Argentina

Se viralizó el show que Karol G dio en Pasión de Sábado durante su primera visita a la Argentina

Moria Casán empezó a seguir en Instagram a Georgina Barbarossa tras la reconciliación: “Nos hicimos amigas y eso es amor”

El malestar de Ian Lucas luego de ganar un Martín Fierro: “Seguramente por un tiempo desaparezca de la tele”

Se conocieron los nombres de los nuevos participantes que ingresarían a Gran Hermano Generación Dorada

Nicole Neumann posó sensual en un break del viaje a Disney: “Relax y familia”

INFOBAE AMÉRICA

A tres años de la estampida en Estadio Cuscatlán, la mayor tragedia deportiva en la historia reciente de El Salvador

A tres años de la estampida en Estadio Cuscatlán, la mayor tragedia deportiva en la historia reciente de El Salvador

Centroamérica ajusta medidas para controlar el avance del gusano barrenador en animales y personas

Gobierno panameño tendrá informe final de la mina de cobre a finales de mayo

El Ministerio de Deportes completa la entrega de fondos al Comité Olímpico Dominicano

El fiscal general de Guatemala ordena la destitución de Rafael Curruchiche, tras disponer la disolución de la FECI