Darío Epstein: “Los mercados están atentos a si la Argentina puede mantener el equilibrio fiscal”

Darío Epstein advierte que los mercados internacionales monitorean si Argentina logra sostener el equilibrio fiscal pese a las tensiones políticas

El analista Darío Epstein analizó para Infobae al Regreso las dificultades del clima político, el impacto del ajuste y el dilema de ahorrar o invertir en un país donde la promesa de orden económico convive con la tensión social.

En diálogo con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, el especialista puso el foco en el dilema central de la economía: “El mundo nos está mirando. Todos los mercados están atentos a si la Argentina puede mantener el equilibrio fiscal, incluso en medio de la presión política y el desgaste social”.

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Qué miran los empresarios a la hora de invertir: riesgos y oportunidades

“La confianza es la variable central para cualquier inversor. Hoy la economía argentina muestra números récord en balanza comercial y exportaciones, pero la clave es si la política puede sostener el rumbo sin ceder ante el desgaste”, advirtió Epstein. Y precisó: “El Gobierno tuvo que hacer ajustes sin reservas y sin acceso al crédito externo, fue una cirugía de emergencia. Nadie prometió un camino fácil, pero si se mantiene el orden, la inversión debería llegar”.

El ajuste económico realizado sin reservas y sin acceso al crédito externo representa una cirugía de emergencia para Argentina, según Darío Epstein (Infobae en Vivo)

Epstein subrayó que el shock del ajuste se siente fuerte en la economía real: “El país estaba acostumbrado al exceso de gasto. Cuando cortás la obra pública o el gasto corriente, el impacto sobre el empleo y el consumo es inmediato. No es un modelo ideal, es la transición para poder crecer en serio”.

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Pese al recorte, remarcó el potencial de los sectores que lideran el repunte: “Energía, minería y campo son los motores. El desafío es que el resto acompañe y no quede afuera”.

El ruido político y el dilema del ahorrista

Consultado sobre el efecto de la crisis política y la comunicación presidencial, Epstein fue prudente: “La pelea política genera ruido y demora la llegada de inversiones. A los mercados no les gusta la confrontación, pero muchos empresarios admiten que si Milei no se plantaba, no podía recortar el gasto. La confianza, al final, depende de que el rumbo no cambie ante la presión”.

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La confianza de los inversores depende de que la economía argentina mantenga el rumbo reformista y no ceda ante el desgaste político y social (Infobae en Vivo)

Sobre la estrategia para el ahorrista, el especialista fue concreto: “En este contexto, la clave es diversificar y no apostar todo a una sola alternativa. Todavía falta una reforma fiscal profunda, porque con 160 impuestos la administración es carísima y desalienta la inversión genuina”.

LATAM Economic Forum: el termómetro de las expectativas y la solidaridad

Epstein anticipó la nueva edición del LATAM Economic Forum, que se realizará el 28 de mayo en el Golden Center de Parque Norte, Buenos Aires. “Reunimos a los empresarios y referentes más relevantes para debatir cómo invertir y crecer en este contexto. El presidente Milei cierra el evento, como hace desde antes de llegar al poder. Todo lo recaudado se dona a organizaciones sociales: esta es solidaridad real, no con la plata del Estado”.

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El panel reunirá a Pablo Quirno, Horacio Marín, Marcelo Mindlin, Fabián Calle y Claudio Zuchovicki, además de Epstein como moderador: “Queremos que los protagonistas expliquen dónde ven oportunidades y qué señales esperan antes de volver a apostar fuerte a la Argentina. La credibilidad se juega en estos meses”.

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