Un cremoso cuenco de sopa de apio humeante, adornado con perejil fresco y acompañado de un vaso de agua, se presenta sobre una mesa rústica, evocando calidez y nutrición casera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo reconfortante en el aroma de una sopa casera que invade la cocina, especialmente cuando las protagonistas son las verduras. La sopa de apio, con su perfume fresco y sabor suave, invita a la pausa y al abrigo, ideal para esos días frescos del invierno o cuando se busca algo liviano pero nutritivo.

En Argentina, este caldo suele aparecer en los menús familiares cuando el otoño asoma o en cualquier época en que los vegetales de estación abundan en las verdulerías. Es una receta práctica, económica y perfecta para aprovechar la hortaliza suele quedar rezagado en la heladera.

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Receta de sopa de apio rápida y fácil

La sopa de apio es una crema liviana hecha a base de apio fresco, cebolla, papa y un buen caldo de verduras. Se cocina todo junto y se procesa para lograr una textura cremosa, sin complicaciones y lista en menos de una hora.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

1 atado de apio fresco (aprox. 300 gr)

1 papa mediana

1 cebolla

1 diente de ajo

700 ml de caldo de verduras (puede ser casero o de cubito)

2 cucharadas de aceite de girasol o manteca

Sal y pimienta a gusto

Opcional: 100 ml de crema de leche o leche para suavizar la textura

Una mano revuelve una cremosa sopa de apio humeante en una olla sobre la estufa, con ingredientes frescos como apio, papas y cebollas en el fondo, creando un ambiente hogareño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer sopa de apio, paso a paso

Lavar bien el apio, descartar las hojas más duras y cortar los tallos en trozos pequeños. Pelar la papa y cortarla en cubos chicos para que se cocine más rápido. Picar la cebolla y el ajo. En una olla, calentar el aceite o la manteca y rehogar la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes. Este paso realza el sabor y es recomendable no apurar el fuego. Incorporar el apio y la papa, mezclar y cocinar 2 minutos. Agregar el caldo caliente, tapar y cocinar a fuego suave durante 20 a 25 minutos, hasta que la papa esté tierna. Apagar el fuego y dejar entibiar unos minutos. Procesar todo con mixer o licuadora hasta obtener una crema lisa. En caso de buscar una textura más suave, sumar la crema de leche o un poco de leche y volver al fuego bajo para calentar sin hervir. Probar y ajustar sal y pimienta. Servir bien caliente, espolvoreando con un poco de perejil fresco si hay.

Consejos técnicos importantes:

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Rehogar bien la cebolla y el ajo es clave para que la sopa no quede insípida.

El apio se puede usar con hojas tiernas para sumar sabor y color.

Procesar la sopa cuando haya bajado la temperatura evita que salpique y queme.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, dejan como resultado una receta que rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 90 kcal

Grasas: 3 gr

Carbohidratos: 13 gr

Proteínas: 2 gr

Los datos revelados son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes en específico utilizados en la preparación, como así también las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar por 1 mes. Al recalentar, hacerlo a fuego bajo y mezclar bien para que no se corte la crema (si se utilizó).