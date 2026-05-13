¿Por qué los niños ven la misma película varias veces? La psicología tiene la respuesta

Muchos niños pequeños piden ver la misma película repetidas veces como parte de su desarrollo infantil y aprendizaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos padres se sorprenden al comprobar que sus hijos pequeños desean ver la misma película una y otra vez, llegando incluso a memorizar los diálogos y canciones. Esta conducta, que puede resultar poco motivadora para los adultos, tiene fundamentos en el desarrollo infantil, según explica la psicóloga y educadora Jennifer Delgado, especialista en esta área.

La repetición es una vía esencial de aprendizaje para el cerebro infantil, muy diferente al de los adultos, quienes suelen buscar novedad. Para los niños, de acuerdo con la especialista citada en el portal Ser Padres, cada repetición representa una oportunidad de consolidar conocimientos sobre lenguaje, secuencias, emociones y relaciones causa-efecto.

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Mientras que la primera vez captan la historia general, en visualizaciones sucesivas comienzan a notar detalles, anticipar acontecimientos y captar matices, integrando significados cada vez más complejos. Así, la repetición actúa como un ensayo cognitivo que facilita la adquisición de nuevas palabras y estrategias para resolver conflictos, convirtiéndose en un proceso acumulativo que enriquece su desarrollo.

La psicóloga Jennifer Delgado destaca que la repetición de películas fortalece el cerebro infantil al permitir la integración de conocimientos y habilidades emocionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando los niños piden ver la misma película de manera recurrente, encuentran en esa experiencia una fuente de seguridad emocional y previsibilidad. Saben lo que va a suceder, pueden anticipar escenas y, al hacerlo, se sienten más tranquilos y seguros. Este comportamiento es especialmente común entre los dos y seis años, cuando la rutina y lo familiar les ayudan a comprender y procesar el mundo que los rodea.

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Beneficios de la repetición de películas en la infancia

Visualizar en numerosas ocasiones una película proporciona a los niños previsibilidad en un mundo que les resulta incierto y cambiante. Saber qué sucederá en cada escena les aporta seguridad emocional, especialmente en contextos de cansancio, estrés o cambios como el inicio escolar o la llegada de un hermano.

Esta previsibilidad les permite relajarse y encontrar un entorno donde no hay sorpresas. Además, la posibilidad de elegir la misma película repetidamente les brinda un sentido de control y autonomía sobre su entorno, algo poco frecuente en su vida cotidiana. Este acto de decisión refuerza sus preferencias y constituye una de las primeras formas de independencia infantil.

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Ver siempre la misma película ayuda a los niños a anticipar escenas, lo que refuerza su confianza y la comprensión de narrativas complejas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La anticipación es otro de los beneficios de este hábito. Los niños disfrutan comprobando si sus predicciones sobre la trama se cumplen, lo que refuerza su confianza y sensación de competencia, destaca la especialista. Esta capacidad de anticipar hechos fortalece el pensamiento secuencial, que es la base de habilidades cognitivas como la planificación y la comprensión de narrativas complejas.

Otro aspecto importante citado por Delgado es la exposición repetida a emociones a través de películas, que permite a los niños identificar, experimentar y procesar sentimientos como alegría, miedo o tristeza.

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Con cada visualización, logran habitar esas sensaciones con mayor distancia, aprendiendo que las experiencias intensas no son permanentes y pueden ser gestionadas. Así, desarrollan tolerancia y regulación emocional en un entorno seguro y conocido.

La exposición frecuente a los mismos contenidos audiovisuales fomenta la autonomía infantil, al permitir que los niños elijan repetidamente lo que quieren ver (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contraste entre el consumo repetitivo en niños y adultos

Mientras que los adultos tienden a buscar novedades y pueden aburrirse con la repetición, los niños extraen aprendizaje al volver a ver lo mismo. Para ellos, cada repetición es una experiencia diferente, ya que descubren nuevos detalles y profundizan en la comprensión de la historia o los personajes. La repetición no es síntoma de aburrimiento, sino una estrategia natural de entrenamiento cerebral y desarrollo emocional.

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En el caso de los adultos, la búsqueda constante de experiencias nuevas responde a un cerebro ya acostumbrado a patrones y estructuras, mientras que los niños están en pleno proceso de construcción de esos marcos de referencia.

Recomendaciones para acompañar la conducta repetitiva

Delgado aconseja no luchar contra el deseo de los niños de ver la misma película repetidas veces, salvo que el comportamiento se vuelva excesivamente rígido o exclusivo.

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La repetición actúa como ejercicio cognitivo que favorece el aprendizaje del lenguaje y la identificación de emociones como alegría, miedo o tristeza en los niños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el niño rechaza cualquier otra actividad, se irrita de forma desproporcionada al no poder ver la película o la utiliza como única vía para regular sus emociones, puede que la consulta con un profesional de la salud sea esencial.

Es por este motivo que destaca la importancia de la observación constante sobre si esta repetición se integra de manera natural en la rutina y no limita otras experiencias; y si ayuda a los padres a comprender si la conducta es saludable en el desarrollo infantil, ya que forma parte de las estrategias de regulación emocional.

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