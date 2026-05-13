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La contundente sentencia de Ancelotti cuando le preguntaron si incluirá a Neymar en la lista de Brasil para el Mundial

El italiano valoró que “está jugando y en el último tiempo mejoró mucho, tiene continuidad”, pero volvió a dejar claras sus condiciones para citarlo

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Ancelotti habló de Neymar portada
Neymar hace fuerza jugando con el Santos, mientras Ancelotti lo evalúa (REUTERS/Jorge Silva)

Carlo Ancelotti puso la pelota en el campo de Neymar: “Su convocatoria depende solo de él y de lo que muestre en el campo”. El seleccionador de Brasil fue tajante al abordar la posible presencia del fantasista en el Mundial 2026: el delantero de Santos está en la prelista de 55 jugadores, pero su lugar en la convocatoria definitiva de 26 no está garantizado. Solo su rendimiento sobre el césped lo decidirá.

“La convocatoria de Neymar depende solo de él”, afirmó Ancelotti en una entrevista con la agencia Reuters. “Depende de lo que el jugador muestre en el campo. Ese es un criterio muy claro, y no es solo para Neymar. Con la mayoría de los jugadores hay que evaluar talento y condición física. Con Neymar solo necesitamos evaluar su condición física, porque su talento está fuera de toda duda. Depende de él, no de mí”, subrayó.

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“Está trabajando fuerte para recuperarse, está jugando y en el último tiempo mejoró mucho, tiene continuidad", suavizó, aunque sostuvo las condiciones.

La declaración del técnico italiano llega a cinco días del anuncio oficial de la lista definitiva, previsto para el 18 de mayo, y en medio de un debate que divide a la sociedad brasileña. Una encuesta del instituto Datafolha reveló que el 53% de los brasileños quiere a Neymar en el Mundial, frente a un 34% que se opone y un 13% que no tiene opinión definida.

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El jugador de 34 años acumula 79 goles en 128 partidos con la Verdeamarela, pero no viste la camiseta verde y amarilla desde octubre de 2023. Aquella noche, en Montevideo, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda durante una derrota 2-0 ante Uruguay en las eliminatorias mundialistas. Fue la lesión más grave de su carrera.

Desde entonces, el historial de Neymar con la selección brasileña es una sucesión de ausencias, esperanzas y recaídas. Tras 18 meses en el Al-Hilal saudí con solo siete partidos disputados, regresó en enero de 2025 a su club de origen, Santos, con la vista puesta en el Mundial. El entonces seleccionador Dorival Júnior lo incluyó en la convocatoria de marzo de 2025 para los partidos de clasificación ante Colombia y Argentina, pero una lesión muscular sufrida el 2 de marzo en un partido ante Bragantino frustró ese regreso. Ancelotti, que asumió el cargo en mayo de 2025, no lo citó en su primera lista ni en la de agosto, aduciendo que el delantero no estaba en plenitud física. En noviembre, cuando Neymar había vuelto a jugar 29 minutos con Santos en un empate ante Fortaleza, tampoco entró en la convocatoria para los amistosos ante Senegal y Túnez.

A lo largo de 2025, Neymar sumó 13 partidos de liga con Santos, con tres goles, aunque terminó en muy buen nivel y logró la clasificación de su club a la Copa Sudamericana. Entre 2015 y 2025, acumuló 33 lesiones y perdió aproximadamente 1.417 días de competición por problemas físicos.

Ancelotti, que ha dirigido a más de 40 futbolistas brasileños a lo largo de su carrera, no esquivó el asunto en la entrevista con The Guardian y fue explícito sobre la diferencia entre Neymar y el resto de candidatos: con el delantero de Santos, el único factor en cuestión es el físico, no el talento. “Es un jugador con muchísimo talento y muy importante para Brasil”, señaló el técnico. Y sobre la cohesión del vestuario en caso de que Neymar sea convocado, Ancelotti descartó cualquier problema: “Neymar es muy querido por el pueblo brasileño y también por los propios jugadores. Su presencia no generaría ningún problema dentro del vestuario”.

El seleccionador también aclaró el peso de la presión externa en sus decisiones. “Soy quien tiene la información más completa sobre los jugadores brasileños y por eso me corresponde tomar la decisión final”, afirmó. “Es imposible hacer una lista sin errores, pero trabajamos para equivocarnos lo menos posible”, amplió.

La prelista de 55 jugadores presentada por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) incluye el nombre de Neymar, lo que supone una señal de que el cuerpo técnico no ha cerrado la puerta. Otros nombres de peso, en cambio, ya quedaron afuera por lesión: Rodrygo, Éder Militão y Estêvão no están en la nómina. Ancelotti reconoció que la situación le preocupa: “Ya hemos tenido tres lesiones graves. Espero que no tengamos más problemas antes del Mundial”.

El técnico también habló de Thiago Silva, de 41 años, que ha tenido una buena temporada en el Porto y aspira a disputar su quinta Copa del Mundo. “Thiago Silva está en el radar, sí. Ha jugado muy bien, ganó la liga portuguesa y está en excelente condición física”, dijo el ex orientador del Real Madrid.

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