Un hallazgo inédito tras cien años: los linajes ocultos del pingüino papúa, el poder de la genética y el desafío del cambio climático

El descubrimiento de una nueva especie de pingüino en la Antártida marca el primer hallazgo de este tipo en más de cien años de ornitología (Freepik)

El reciente hallazgo de una nueva especie de pingüino en la Antártida ha sorprendido a la comunidad científica, pues hacía más de cien años que no se producía un descubrimiento semejante en este grupo de aves marinas.

Mediante un estudio publicado en la revista científica Nature Current Biology y presentado por investigadores de la Universidad de California en Berkeley y la Universidad Andrés Bello, se reveló que lo que se consideraba una sola especie —el pingüino papúa (Pygoscelis papua)— está formado en realidad por varios linajes independientes, lo que supone una redefinición de la taxonomía del grupo y evidencia la posibilidad de que una especie tan visible haya pasado inadvertida durante tanto tiempo.

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El equipo de científicos empleó técnicas genómicas avanzadas para analizar ejemplares de distintas colonias en el océano Austral. Los resultados, difundidos por National Geographic España, confirman que el aislamiento geográfico y la fidelidad de los pingüinos a sus lugares de nidificación permitieron la evolución diferenciada de estas aves.

Un estudio publicado en la revista Nature Current Biology revela que el pingüino papúa, considerado una sola especie, corresponde en realidad a varios linajes independientes (Foto: Ignacio Juárez Martínez/Universidad de Oxford/Universidad Oxford Brookes.)

Este hallazgo y la aplicación de nuevas herramientas científicas demuestran el potencial de las tecnologías modernas para desvelar secretos que permanecieron ocultos a la vista durante décadas, incluso en especies de gran tamaño y popularidad como los pingüinos de la Antártida.

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Uso de tecnologías genéticas y metodología del estudio

Para llegar a estas conclusiones, el grupo de investigación utilizó técnicas genómicas de última generación y analizó 64 ejemplares pertenecientes a 10 colonias distintas distribuidas por el océano Austral. Estos procedimientos de análisis del ADN permiten identificar diferencias genéticas profundas que no siempre resultan evidentes mediante la mera observación morfológica.

La fidelidad de los pingüinos papúa a sus lugares de nidificación ha impulsado una separación biológica irreversible y una gran diversidad genética dentro del grupo (EFE/ Alberto Valdés)

La aplicación de dispositivos ROV capaces de operar a grandes profundidades y la secuenciación genética avanzada han abierto horizontes científicos que hasta el momento resultaban inaccesibles. A diferencia de otros descubrimientos recientes, que suelen involucrar criaturas abisales o diminutas, en este caso se trata de un animal que puede medir hasta 95 centímetros y pesar cerca de ocho kilos.

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Diversidad genética y razones del aislamiento evolutivo

Los resultados de la investigación señalan que la fidelidad extrema de estas aves a sus lugares de nidificación ha sido el principal motor de la separación biológica observada. Al regresar siempre a las mismas colonias, el flujo genético entre los distintos grupos prácticamente desaparece, lo que genera un aislamiento irreversible a nivel genómico.

Rauri Bowie, conservador del museo de zoología de vertebrados de Berkeley, afirmó que probablemente no exista ninguna especie de pingüino cuya taxonomía haya sido debatida como la del pingüino papúa. Esta tendencia al aislamiento ha favorecido la aparición de linajes con características genéticas y morfológicas propias.

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El pingüino papúa del sureste, denominado Pygoscelis kerguelensis, vive exclusivamente en las Islas Kerguelen y nunca antes había sido reconocido ni como subespecie (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

El fenómeno de evolución diferenciada en poblaciones geográficamente aisladas permite comprender cómo especies aparentemente uniformes pueden ocultar una gran diversidad genética en su interior.

Propuesta de nueva clasificación taxonómica y descripción de las especies identificadas

La investigación sugiere elevar a la categoría de especie a tres grupos que antes se consideraban subespecies y, además, describe una completamente inédita para la ciencia. En particular, el pingüino papúa del sureste, denominado científicamente Pygoscelis kerguelensis, habita exclusivamente en las Islas Kerguelen. Esta población nunca había sido reconocida siquiera como subespecie y representa el primer descubrimiento de este tipo en más de cien años de ornitología.

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Las otras tres especies resultantes de la reclasificación son: El pingüino papúa del norte, ubicado en las Islas Malvinas. El pingüino papúa del sur, presente en la Antártida y Georgia del Sur. El pingüino papúa del este, que habita en las islas Crozet y Macquarie.

El cambio climático amenaza la supervivencia de las nuevas especies identificadas, ya que la especialización ecológica limita su capacidad de adaptación geográfica (EFE/ Claudia Kielkopf/Archivo)

Cada variante ha desarrollado adaptaciones específicas para sobrevivir en sus respectivos nichos ecológicos, mejorando estrategias de búsqueda de alimento y resistencia térmica. El reconocimiento oficial de estas especies implica la necesidad urgente de una nueva clasificación taxonómica en el grupo.

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Impacto del cambio climático y amenazas a la supervivencia de las nuevas especies

A pesar del hallazgo, los científicos advierten sobre el futuro incierto de estas especies debido al acelerado cambio climático. La especialización ecológica que permitió su evolución aislada se ha convertido en su mayor vulnerabilidad. Proyecciones para el año 2050, según los modelos climáticos presentados en el estudio, indican que muchas de estas islas subantárticas podrían volverse inhabitables para colonias que llevan miles de años viviendo allí.

Un pingüino papúa huye para salvar su vida cuando una foca leopardo sale del agua en la isla de Cuverville, en la Antártida. (Eduardo Del Álamo/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año)

Juliana Vianna, profesora de la Universidad Andrés Bello y autora principal del artículo, subrayó la dificultad de adaptación de estas aves ante la crisis ambiental: “Los pingüinos de Galápagos y otras especies de pingüinos insulares, al ser endémicos de estas islas, no encontrarán adónde ir tras un cambio en su entorno. Esas islas están muy aisladas y estos pingüinos no pueden adaptarse fácilmente para colonizar ninguna otra región”.

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Aunque la Antártida podría ofrecer cierto margen para expandirse hacia zonas más frías, para las especies que habitan archipiélagos aislados, el calentamiento de las aguas y la alteración de las corrientes marinas suponen una amenaza directa de extinción a corto plazo.