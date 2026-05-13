Sociedad

Un conductor perdió el control de su auto, chocó contra dos casas y murió: dejó a cuatro familias sin gas ni luz

La víctima fue un hombre de 36 años que fue trasladado tras el impacto y finalmente murió horas después en el HECA de Rosario por politraumatismos graves

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Gastón Maximiliano Antonio Núñez, de 36 años, embistió el frente de dos viviendas y murió horas después en el HECA de Rosario por politraumatismos graves

La ciudad de Rosario vivió una trágica madrugada durante este miércoles después de que un conductor estrelló su vehículo contra el frente de varias viviendas en la zona sur. La víctima fue la única persona lesionada, pero las consecuencias del impacto se extendieron mucho más allá de los daños producidos por el choque, ya que afectó a cuatro familia que se quedaron sin gas ni luz.

La víctima fue identificada como Gastón Maximiliano Antonio Núñez, de 36 años, quien circulaba a bordo de un Fiat Palio por avenida San Martín en dirección al norte cuando, alrededor de las 5.20 de la madrugada, perdió el control del rodado al cruzar la calle Amenábar. El vehículo se desvió hacia la izquierda, atravesó el carril de sentido contrario y subió a la vereda a gran velocidad antes de impactar de lleno contra las puertas de dos viviendas linderas en el número 2900.

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La secuencia quedó registrada por la cámara de la parada segura ubicada en San Martín y Gaboto, y una segunda filmación de la red de videovigilancia captó el momento exacto de la colisión. Ambas grabaciones fueron difundidas por la Municipalidad de Rosario.

Núñez quedó inconsciente dentro del habitáculo destruido. Los Bomberos Zapadores debieron cortar la carrocería para extraerlo, y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) lo trasladó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) en código rojo.

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Cuatro familias resultaron damnificadas por el choque, con medidores de agua, gas y electricidad arrancados y daños estructurales en las entradas de sus domicilios
Cuatro familias resultaron damnificadas por el choque, con medidores de agua, gas y electricidad arrancados y daños estructurales en las entradas de sus domicilios

La Policía lo identificó gracias a la documentación que llevaba en sus bolsillos, ya que no respondía a los estímulos. Alrededor de las 6.30, el personal del nosocomio confirmó su deceso por politraumatismos graves.

El impacto fue de tal magnitud que destrozó por completo los gabinetes de las conexiones de gas de las propiedades afectadas. Personal de Litoral Gas clausuró dos suministros de forma preventiva porque el rodado “chocó contra el gabinete” y “hubo afectación de la instalación interna”, según explicó al medio local Rosario3 un operario de la empresa que trabajó en la cuadra.

Para restablecer el servicio, los ocupantes de cada domicilio deberán contratar a un gasista matriculado. La Empresa Provincial de la Energía (EPE), por su parte, previó reponer el suministro eléctrico durante la misma jornada.

Cuatro familias resultaron damnificadas: tres en planta baja y una en planta alta. Una vecina relató al mismo medio que el momento en que se despertó por “una explosión” y empezó a salir gas, y precisó que los bomberos tuvieron que forzar la cerradura porque los escombros bloqueaban la entrada.

Los bomberos debieron cortar la carrocería del vehículo para extraer al conductor, que quedó inconsciente tras el impacto y fue trasladado al HECA en código rojo
Los bomberos debieron cortar la carrocería del vehículo para extraer al conductor, que quedó inconsciente tras el impacto y fue trasladado al HECA en código rojo

Otro de los afectados describió la magnitud de las roturas: “Nos arrancó medidor de agua, de gas, de electricidad, todo”, y agregó: “Ahora tenemos que empezar a ver el tema de la puerta, tema de reconexión de los servicios, todo, arreglar todo lo que hay”. Un tercer vecino expresó: “Tenemos miedo por el gas y la luz, que es lo más peligroso. Ahora tenemos que pedir la rehabilitación del servicio de manera particular y ver quién se hace cargo de todos estos daños”.

Hasta media mañana, una pareja de adultos mayores que reside en la planta superior permanecía imposibilitada de salir a la calle: su única vía de acceso quedó trabada por un caño y una estructura metálica retorcida tras la colisión. Tres viviendas adicionales se ubican dentro de un inmueble de pasillo cuya entrada también resultó dañada.

La policía y los agentes municipales cortaron el tránsito total entre las calles Rueda y Amenábar durante el operativo de emergencia. La circulación se restableció poco antes de las 8 de la mañana, aunque el desvío generó demoras en el ingreso a la escuela Magdalena Güemes, emplazada a pocos metros del lugar del siniestro. Las causas del accidente permanecen bajo investigación.

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