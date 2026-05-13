Detuvieron a un pasajero en Tucumán que intentó abordar un vuelo a Buenos Aires con un arma cargada

La PSA intervino en el operativo (Facebook)

Un hombre fue detenido este martes en el aeropuerto internacional Benjamín Matienzo, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, luego de que el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectara un arma de fuego en su equipaje de mano antes de abordar un vuelo con destino a Buenos Aires.

El hecho ocurrió durante la tarde de ayer, alrededor de las 19, en el acceso al área de preembarque. El pasajero, interceptado en ese control previo al ingreso al avión, es un ciudadano tucumano que pretendía tomar un vuelo de una compañía low cost.

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Al inspeccionar la valija en el escáner de rayos X, los agentes de la PSA advirtieron algo que llevaba entre sus pertenencias: era un arma cargada, lista para disparar, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

Ante esta situación, los efectivos detuvieron de inmediato al hombre y secuestraron el arma. El procedimiento se realizó en presencia de otros pasajeros. El episodio generó inquietud entre quienes estaban en el aeropuerto.

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Medios locales indicaron que el hombre afirmó que desconocía que llevaba el arma en su mochila. Sin embargo, quedó a disposición de la Justicia Federal. De acuerdo a lo que pudo saber este medio, hacia esta tarde permanecía incomunicado y se encontraba a la espera de designar un abogado.

Pasajeros demorados por exhibiciones obscenas

La mujer y el hombre demorados por la PSA

En un caso que produjo revuelo, esta semana fueron demorados dos pasajeros en el aeropuerto internacional Islas Malvinas de la ciudad de Rosario, luego de que la tripulación de un vuelo alertara a la PSA por una supuesta situación que involucró a un hombre y una mujer.

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El episodio ocurrió a bordo de un avión de Copa Airlines que cubría la ruta entre Panamá y Rosario. De acuerdo a la información oficial, la tripulación intervino tras recibir avisos de que una pareja se encontraba semidesnuda en la primera clase del avión a poco de aterrizar. Al llegar a destino, efectivos de la fuerza federal esperaron en la pista y demoraron a ambos pasajeros. La causa fue caratulada como “exhibiciones obscenas” y quedó inicialmente a cargo de la Justicia de Santa Fe.

La mujer involucrada, identificada como S.O., negó haber mantenido relaciones sexuales durante el vuelo. Según lo que relató su abogada, su clienta se vio perjudicada por una acusación que considera falsa y evalúa iniciar acciones legales por la difusión de su identidad y su imagen.

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Desde la defensa de la mujer también aseguraron que la situación a bordo se limitó a una discusión entre pasajeros y una azafata por el pedido de un vaso de whisky, y que S.O. no conocía previamente al otro pasajero demorado.

El expediente judicial quedó bajo análisis de una fiscalía especializada en delitos sexuales y ambos pasajeros permanecen en libertad.

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