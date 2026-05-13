Receta de sopa de calabaza y roquefort, rápida y fácil

Un plato tibio que reconforta el alma es la sopa de calabaza y roquefort. El perfume dulce de la calabaza se mezcla con el toque intenso y cremoso del roquefort, creando una combinación que sorprende sin perder la sencillez. En muchas cocinas argentinas, esta sopa se transforma en el salvavidas perfecto para noches frescas o como entrada especial en reuniones familiares.
No requiere ingredientes difíciles ni mucho tiempo. Es común prepararla en otoño e invierno, cuando la calabaza argentina está en su mejor momento y el queso azul aporta carácter al menú. Es una receta que invita a variar, sumar croutons, semillas tostadas o un buen pan casero.
PUBLICIDAD
Receta de sopa de calabaza y roquefort
La sopa de calabaza y roquefort es una crema suave, elaborada a base de calabaza cocida y procesada, a la que se incorpora queso roquefort desgranado. El resultado es una sopa aterciopelada y sabrosa, lista en menos de 40 minutos y perfecta para quienes buscan algo rápido y diferente.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 1 kg de calabaza (pelada y en cubos)
- 1 cebolla mediana
- 1 papa chica
- 1 diente de ajo
- 750 ml de caldo de verduras
- 100 gr de queso roquefort
- 100 ml de crema de leche
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
Cómo hacer sopa de calabaza y roquefort, paso a paso
- Pelar y cortar la calabaza, la papa y la cebolla en cubos. Picar el ajo.
- Calentar el aceite de oliva en una olla a fuego medio. Agregar la cebolla y el ajo. Cocinar hasta que la cebolla esté transparente.
- Incorporar la calabaza y la papa. Saltear 2 minutos, mezclando bien.
- Añadir el caldo de verduras. Cocinar con la olla tapada a fuego medio-bajo durante 20 minutos, hasta que la calabaza y la papa estén tiernas.
- Apagar el fuego. Procesar con mixer o licuadora hasta lograr una crema lisa.
- Volver la sopa a la olla. Sumar la crema de leche y el queso roquefort cortado en trozos. Revolver hasta que el queso se derrita y la sopa esté bien cremosa (no hervir tras agregar el queso para evitar que se corte).
- Salpimentar a gusto y servir caliente. Opcional: decorar con más roquefort desgranado o semillas tostadas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones.
PUBLICIDAD
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 220
- Grasas: 11 gr
- Carbohidratos: 23 gr
- Proteínas: 6 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD