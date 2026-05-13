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Receta de sopa de calabaza y roquefort, rápida y fácil

Un bocado suave y perfumado, ideal para reconfortar el cuerpo en jornadas frescas. Esta preparación fusiona dulzura y carácter, logrando una textura cremosa y un sabor equilibrado

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Un tazón de sopa de calabaza de color naranja, decorado con crema, cebollino picado y trozos de queso Roquefort. Pan y una cuchara se ven al fondo.
Una porción recién servida, decorada con trozos de queso azul y semillas tostadas, ideal para una noche fresca en familia o como entrada en una mesa argentina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un plato tibio que reconforta el alma es la sopa de calabaza y roquefort. El perfume dulce de la calabaza se mezcla con el toque intenso y cremoso del roquefort, creando una combinación que sorprende sin perder la sencillez. En muchas cocinas argentinas, esta sopa se transforma en el salvavidas perfecto para noches frescas o como entrada especial en reuniones familiares.

No requiere ingredientes difíciles ni mucho tiempo. Es común prepararla en otoño e invierno, cuando la calabaza argentina está en su mejor momento y el queso azul aporta carácter al menú. Es una receta que invita a variar, sumar croutons, semillas tostadas o un buen pan casero.

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Receta de sopa de calabaza y roquefort

La sopa de calabaza y roquefort es una crema suave, elaborada a base de calabaza cocida y procesada, a la que se incorpora queso roquefort desgranado. El resultado es una sopa aterciopelada y sabrosa, lista en menos de 40 minutos y perfecta para quienes buscan algo rápido y diferente.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 1 kg de calabaza (pelada y en cubos)
  • 1 cebolla mediana
  • 1 papa chica
  • 1 diente de ajo
  • 750 ml de caldo de verduras
  • 100 gr de queso roquefort
  • 100 ml de crema de leche
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta a gusto
Vista superior de una tabla de madera con calabazas, un trozo de queso Roquefort, ajo, cebolla, tomillo y semillas de calabaza en un cuenco.
Textura aterciopelada y aroma envolvente: la crema combina el dulzor natural de la calabaza y la intensidad del roquefort, logrando un equilibrio perfecto para quienes buscan sabores distintos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer sopa de calabaza y roquefort, paso a paso

  1. Pelar y cortar la calabaza, la papa y la cebolla en cubos. Picar el ajo.
  2. Calentar el aceite de oliva en una olla a fuego medio. Agregar la cebolla y el ajo. Cocinar hasta que la cebolla esté transparente.
  3. Incorporar la calabaza y la papa. Saltear 2 minutos, mezclando bien.
  4. Añadir el caldo de verduras. Cocinar con la olla tapada a fuego medio-bajo durante 20 minutos, hasta que la calabaza y la papa estén tiernas.
  5. Apagar el fuego. Procesar con mixer o licuadora hasta lograr una crema lisa.
  6. Volver la sopa a la olla. Sumar la crema de leche y el queso roquefort cortado en trozos. Revolver hasta que el queso se derrita y la sopa esté bien cremosa (no hervir tras agregar el queso para evitar que se corte).
  7. Salpimentar a gusto y servir caliente. Opcional: decorar con más roquefort desgranado o semillas tostadas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220
  • Grasas: 11 gr
  • Carbohidratos: 23 gr
  • Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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