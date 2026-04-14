Los alimentos que potencian la fuerza: fuentes naturales de creatina para el entrenamiento

La inclusión regular de carnes, pescados y huevos en la dieta se vincula con mejores niveles de fuerza, recuperación y masa muscular

La creatina, la masa muscular y el rendimiento deportivo están estrechamente relacionados. Son conceptos esenciales para quienes desean optimizar sus resultados físicos. Este compuesto resulta fundamental en el ámbito deportivo y se encuentra presente en carnes, pescados y determinados alimentos de origen animal. Incorporar estas fuentes en la dieta contribuye a mejorar la fuerza, la recuperación y la salud general.

La creatina se ha establecido entre los suplementos más populares en deportes de fuerza y resistencia, aunque también es posible obtenerla a través de la dieta diaria. Se trata de una molécula compuesta por los aminoácidos glicina, arginina y metionina, que se localiza principalmente en los músculos y las células nerviosas, donde cumple una función esencial en la producción de energía durante actividades físicas de alta intensidad.

Alimentos con mayor contenido de creatina

Especialistas en nutrición deportiva del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, citados por el medio digital Vozpópuli, señalan los múltiples beneficios de la creatina: incremento de la fuerza, la resistencia y el volumen muscular, así como mejora en el rendimiento cognitivo y protección de la salud ósea. Aunque el propio organismo sintetiza creatina en el hígado, los riñones y el páncreas, la complementación a través de la dieta resulta necesaria, en especial para atletas o personas con exigencia física elevada.

Su aporte dietético proviene casi exclusivamente de alimentos de origen animal. Las fuentes más ricas incluyen el arenque, carnes rojas, atún, salmón, conejo, hígado, pollo y clara de huevo. Además de creatina, estos productos proporcionan proteínas de alto valor biológico, vitaminas y minerales esenciales para una recuperación y desempeño físico adecuados.

Los pescados como atún y salmón contribuyen entre cuatro y cuatro coma cinco gramos por kilo de creatina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre todos los alimentos mencionados, el arenque contiene la mayor concentración, con 6 a 10 gramos por kilo, situándolo como una de las fuentes más abundantes. Le siguen las carnes rojas como la ternera, el cordero y el buey, con cantidades destacadas para quienes desean aumentar la masa muscular mediante la alimentación.

De acuerdo con información del medio citado, el atún ofrece 4 a 4,5 gramos por kilo y se comercializa tanto fresco como enlatado. Expertos en toxicología alimentaria recomiendan consumirlo con moderación debido a su contenido potencial de mercurio. Por su parte, el salmón aporta hasta 4,5 gramos por kilo, además de suministrar ácidos grasos omega-3, selenio y vitaminas del grupo B, nutrientes prioritarios en la dieta de deportistas.

El conejo suma 3,5 gramos por kilo, aportando una cantidad relevante dentro del grupo de carnes blancas que ofrecen creatina en niveles considerables. El hígado, aunque alto en grasas, contiene hasta 4 gramos por kilo y es fuente de vitamina B12. El pollo también contribuye creatina y se destaca por su aporte de proteínas magras, útiles para favorecer la recuperación muscular.

La clara de huevo, si bien en menor cantidad respecto a carnes y pescados, complementa la dieta mediante proteínas de fácil digestión.

Beneficios y recomendaciones de consumo

La creatina presente en carnes, pescados y huevos contribuye no solo al desarrollo muscular, sino también a la protección de la función cerebral y ósea (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creatina no solo cumple funciones en el desarrollo muscular, sino también en la preservación de la salud cerebral y ósea, así como en la reducción de calambres y lesiones. Especialistas en nutrición deportiva de instituciones científicas europeas enfatizan la importancia de priorizar alimentos frescos y variados, adecuando la cantidad a las necesidades individuales y evitando el consumo excesivo de productos como el hígado o los pescados con alto contenido de metales pesados.

Desde la Asociación Nacional de Dietistas de España se subraya que incluir estos alimentos ricos en creatina en la alimentación diaria permite cubrir los requerimientos necesarios sin recurrir exclusivamente a suplementos comerciales. Las claras de huevo, pese a contener una fracción menor de creatina, fortalecen el perfil proteico para quienes persiguen una musculación saludable.

Las personas vegetarianas o veganas presentan niveles más bajos de creatina porque este compuesto se encuentra en cantidades significativas solo en alimentos de origen animal, lo que puede implicar un bajo aporte exógeno y justificar, en ciertos casos, la consulta con un profesional de la salud para evaluar la posible necesidad de suplementación.

Expertos en ciencias de la actividad física de la Universidad Europea de Madrid advierten que la calidad de la dieta, el descanso adecuado y planear el entrenamiento son condiciones indispensables para optimizar los efectos de la creatina incorporada por vía alimentaria.

Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y publicaciones como Journal of Sports Nutrition respaldan que la inclusión de alimentos ricos en creatina, junto con hábitos de descanso y entrenamiento apropiados, constituye una de las recomendaciones más consistentes para favorecer la salud y el rendimiento físico en personas activas.