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La audaz sesión de fotos de Carlos Alcaraz: la arcilla trasciende la cancha y se convierte en arte

El tenista español, de 23 años, da un giro radical a su imagen en la última edición de la revista Vanity Fair

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Carlos Alcaraz fusiona deporte y moda en una propuesta visual que explora su vínculo con la tierra batida, mostrando una faceta artística y personal fuera de la pista
Carlos Alcaraz fusiona deporte y moda en una propuesta visual que explora su vínculo con la tierra batida, mostrando una faceta artística y personal fuera de la pista

La arcilla (o polvo de ladrillo) no es solo una superficie en la que se disputa un partido de tenis. Para Carlos Alcaraz, la tierra batida se ha convertido en el elemento donde se reinventa fuera de la pista. En la última edición de Vanity Fair España, el número dos del tenis protagonizó una de las sesiones de moda más artísticas y disruptivas de su carrera, bajo la dirección del fotógrafo Ethan James Green y el estilismo de José Criales-Unzueta.

Más allá de los trofeos y los récords, Alcaraz se expone como nunca. “Ya he estado en el suelo en una pista de tierra batida, ¡así que esto no es novedad!”, afirmó el murciano. La propuesta visual transforma el barro en alta costura y redefine el significado de la victoria.

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El reposo del guerrero: portada sobre arcilla

Alcaraz descansa sobre tierra batida con camiseta de tirantes y muñequera, mostrando serenidad y autenticidad (Vanity Fair)
Alcaraz descansa sobre tierra batida con camiseta de tirantes y muñequera, mostrando serenidad y autenticidad (Vanity Fair)

En la portada, Alcaraz aparece tumbado sobre polvo de ladrillo, con una camiseta de tirantes de textura canalé impregnada de arcilla. El único accesorio visible es la muñequera, elemento que mantiene la conexión con su identidad deportiva. El gesto relajado y la sonrisa transmiten una calma inusual para el contexto competitivo.

En el fondo, me siento muy cómodo sobre la tierra. Es donde aprendí a jugar y donde vuelvo siempre que necesito recordar quién soy”, confiesa el deportista. El contraste cromático entre su piel, la ropa y el suelo ofrece una imagen poderosa y armónica, que remite al origen y a la autenticidad.

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Elegancia oxidada: sastrería y manchas de gloria

Descalzo y en traje oversize manchado de arcilla, Alcaraz fusiona lujo y humildad con naturalidad (Vanity Fair)
Descalzo y en traje oversize manchado de arcilla, Alcaraz fusiona lujo y humildad con naturalidad (Vanity Fair)

El segundo look rompe los códigos tradicionales de la moda masculina. El ganador de 7 grand slams luce un traje oversize en tono crema, cubierto de manchas de arcilla.

La decisión de posar descalzo apela a la humildad y al contacto directo con el suelo, mientras que el reloj de lujo en su muñeca izquierda apunta a su estatus de figura internacional. Las manos en los bolsillos y la postura firme sugieren confianza y naturalidad.

“El barro me recuerda que, aunque logre cosas importantes, siempre hay que mantener los pies en el suelo”, expresa el tenista a la revista. La fotografía transforma la sastrería en una metáfora de su trayectoria: el éxito se construye sobre la base del sacrificio y el trabajo.

Textura y piel: la introspección del atleta

Con camiseta técnica ajustada y marcas de sudor y tierra, revela fuerza y vulnerabilidad (Vanity Fair)
Con camiseta técnica ajustada y marcas de sudor y tierra, revela fuerza y vulnerabilidad (Vanity Fair)

En una de las imágenes más íntimas de la sesión, Alcaraz posa de lado, vestido con una camiseta técnica de manga larga que simula una segunda piel. El tejido deja entrever manchas de sudor y tierra, integrando el esfuerzo físico en el estilismo. La mirada directa a cámara y la disposición del cuerpo resaltan su musculatura y determinación. “Disfruto ver hasta dónde puedo llevar mi cuerpo y mi juego, pero también me gusta mostrar el lado más humano y real”, afirma el murciano. La atmósfera remite a una escultura de terracota: fuerza y vulnerabilidad en una sola imagen.

La mirada del campeón: honestidad sin artificios

Primer plano honesto: cabello mojado, sudor y polvo, reflejando transparencia y juventud (Vanity Fair)
Primer plano honesto: cabello mojado, sudor y polvo, reflejando transparencia y juventud (Vanity Fair)

También hubo un retrato en primer plano, que enfatiza la juventud y autenticidad de Carlos Alcaraz. El cabello mojado y desordenado, junto a las gotas de sudor y el polvo de ladrillo, refuerzan el esfuerzo y la naturalidad. “No busco parecer perfecto, quiero que la gente vea al Carlos real, con mis virtudes y mis defectos”, compartió. La piel se muestra sin maquillaje pesado y con las marcas propias de la competencia, reforzando el mensaje de transparencia y cercanía.

Tierra total: fusión entre atleta y superficie

Alcaraz se funde con la arcilla, en una imagen que expresa simbiosis entre atleta y superficie (Vanity Fair)
Alcaraz se funde con la arcilla, en una imagen que expresa simbiosis entre atleta y superficie (Vanity Fair)

En la imagen final, el tenista de 23 años cumplidos el martes pasado aparece nuevamente tirado en la arcilla, con pantalones cortos deportivos similares a la camiseta de tirantes, ambos en materiales manipulados para la sesión. La toma sugiere que el tenista emerge de la tierra y no solo juega sobre ella, consolidando la idea de simbiosis entre el atleta y su superficie predilecta. La foto resalta la integración entre moda y deporte, elevando la “suciedad” del tenis a una estética de vanguardia.

La sesión combina piezas de Louis Vuitton, casa de la que Alcaraz es embajador, y prendas de Nike, ambas personalizadas para el proyecto. El resultado proyecta una imagen donde el deporte se transforma en arte y la moda dialoga con la esencia del jugador. “Nunca imaginé que el tenis me daría la oportunidad de explorar otros mundos, pero intento disfrutar cada experiencia y aprender algo nuevo”, admitió el español en la entrevista. La producción lo presenta como un referente que trasciende la cancha y se consolida como símbolo de una nueva generación.

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