Receta de puré de coliflor, rápida y fácil

Una porción de este puré, listo en solo 20 minutos, acompaña perfectamente carnes al horno, milanesas y platos vegetarianos gracias a su textura cremosa y su suave sabor - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un puré distinto puede cambiar por completo una comida cotidiana. Seguro alguna vez buscaste una alternativa al clásico puré de papas, y el de coliflor es esa opción liviana, suave y lista en minutos. Su sabor delicado y textura cremosa sorprenden a chicos y grandes.

En Argentina, el puré de coliflor suele aparecer como guarnición en almuerzos familiares o cenas ligeras, sobre todo en primavera y verano, cuando se busca frescura sin resignar sabor. Va perfecto con milanesas, pescado al horno o simplemente como plato vegetariano principal.

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Receta de puré de coliflor

El puré de coliflor es una preparación cremosa que se logra cocinando la coliflor al vapor o hervida, y luego procesándola con un toque de manteca y leche, hasta obtener una textura lisa y aireada, similar al puré de papa pero mucho más liviano.

Tiempo de preparación

Total: 20 minutos

Preparación: 5 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

1 cabeza de coliflor mediana

2 cucharadas de manteca

100 ml de leche (puede ser descremada)

Sal a gusto

Pimienta negra recién molida, a gusto

Nuez moscada, una pizca (opcional)

El toque final de pimienta negra y nuez moscada le da a este puré un aroma tentador, convirtiéndolo en el complemento perfecto para platos principales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer puré de coliflor, paso a paso

Separar la coliflor en ramitos y lavar bien bajo agua fría. Colocar los ramitos en una olla con agua hirviendo con sal, o cocer al vapor, durante 10 a 15 minutos. La coliflor debe quedar bien tierna (pinchar con cuchillo para verificar). Escurrir muy bien la coliflor (si queda con mucho líquido, el puré no tomará cuerpo). Colocar la coliflor caliente en un bol y agregar la manteca. Pisarla con pisapuré o procesar con mixer de mano, hasta que quede bien lisa y sin grumos. Incorporar la leche de a poco, mezclando para ajustar la textura. Si se quiere más cremosa, agregar más leche. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada a gusto. Servir caliente. Si se desea un plus, se puede agregar un hilo de aceite de oliva crudo al final.

Consejos técnicos:

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Es fundamental que la coliflor esté bien escurrida.

Si se utiliza procesadora, el puré queda más aireado.

No saltear la manteca: da untuosidad y un sabor suave típico.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones como guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 80 kcal

Grasas: 4 g

Carbohidratos: 8 g

Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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