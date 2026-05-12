Receta de puré de coliflor, rápida y fácil

Un puré distinto puede cambiar por completo una comida cotidiana. Seguro alguna vez buscaste una alternativa al clásico puré de papas, y el de coliflor es esa opción liviana, suave y lista en minutos. Su sabor delicado y textura cremosa sorprenden a chicos y grandes.
En Argentina, el puré de coliflor suele aparecer como guarnición en almuerzos familiares o cenas ligeras, sobre todo en primavera y verano, cuando se busca frescura sin resignar sabor. Va perfecto con milanesas, pescado al horno o simplemente como plato vegetariano principal.
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Receta de puré de coliflor
El puré de coliflor es una preparación cremosa que se logra cocinando la coliflor al vapor o hervida, y luego procesándola con un toque de manteca y leche, hasta obtener una textura lisa y aireada, similar al puré de papa pero mucho más liviano.
Tiempo de preparación
- Total: 20 minutos
- Preparación: 5 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 1 cabeza de coliflor mediana
- 2 cucharadas de manteca
- 100 ml de leche (puede ser descremada)
- Sal a gusto
- Pimienta negra recién molida, a gusto
- Nuez moscada, una pizca (opcional)
Cómo hacer puré de coliflor, paso a paso
- Separar la coliflor en ramitos y lavar bien bajo agua fría.
- Colocar los ramitos en una olla con agua hirviendo con sal, o cocer al vapor, durante 10 a 15 minutos. La coliflor debe quedar bien tierna (pinchar con cuchillo para verificar).
- Escurrir muy bien la coliflor (si queda con mucho líquido, el puré no tomará cuerpo).
- Colocar la coliflor caliente en un bol y agregar la manteca. Pisarla con pisapuré o procesar con mixer de mano, hasta que quede bien lisa y sin grumos.
- Incorporar la leche de a poco, mezclando para ajustar la textura. Si se quiere más cremosa, agregar más leche.
- Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada a gusto.
- Servir caliente. Si se desea un plus, se puede agregar un hilo de aceite de oliva crudo al final.
Consejos técnicos:
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- Es fundamental que la coliflor esté bien escurrida.
- Si se utiliza procesadora, el puré queda más aireado.
- No saltear la manteca: da untuosidad y un sabor suave típico.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones como guarnición.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 80 kcal
- Grasas: 4 g
- Carbohidratos: 8 g
- Proteínas: 3 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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