“A laburar”: los detalles del plan de trabajo de Franco Colapinto para el GP de Canadá de Fórmula 1

Franco Colapinto se sintió más cómodo con el nuevo chasis del A526 (EFE/FRANCK ROBICHON)

Motivado. Enchufado. A pleno como las RPM (revoluciones por minuto) del motor Mercedes de su Alpine A526. Así está Franco Colapinto luego de conseguir su mejor resultado en la Fórmula 1 tras cruzar la meta octavo y ser reclasificado séptimo en el Gran Premio de Miami tras la sanción a Charles Leclerc (Ferrari).

El nuevo chasis más liviano le permitió tener un coche más ligero, en un cambio programado por la escudería francesa con gran antelación. Al corredor bonaerense de 22 años le cayó bien esa mejora en su monoplaza. Logró meterse por segunda vez en el tercer corte clasificatorio, más conocido como Q3, fue el mejor del resto después de los pilotos de las cuatro escuadras más fuertes, Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull, e incluso superó a Isack Hadjar, actual compañero de Max Verstappen.

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Fue un fin de semana soñado para el pilarense, que redondeó siete días inolvidables entre su road show en Buenos Aires en el que convocó a 600 mil personas en un domingo inolvidable. Además, en Miami pudo conocer personalmente a su ídolo, Lionel Messi, quien por primera vez concurrió a una carrera de F1.

"A laburar", fue el posteo de Franco Colapinto en su preparación para Canadá (@francolapinto)

Pero Franco no se relajó y 48 horas más tarde estuvo en la base de Alpine en Enstone. “A laburar”, escribió en una historia de Instagram en la que mostró su trabajo en el simulador de cara a Canadá, donde correrá por segunda vez y allí logró su mejor resultado en un 2025 durísimo ya que terminó 12º con el intratable A525. No obstante, dentro de las limitaciones del monoplaza, a Colapinto le cayó bien el Circuito Gilles Villeneuve ubicado en la Isla de Notre Dame, en Montreal.

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Pero esta semana tampoco se relajó e Infobae averiguó que Franco sigue trabajando en el simulador para llegar mejor preparado para la quinta fecha de la temporada. En la continuidad norteamericana que tendrá el calendario, Colapinto buscará seguir sumando puntos y ascender en el Campeonato Mundial de Conductores, en el que hoy se ubica en la undécima colocación. Mientras, Alpine es quinto en el Campeonato Mundial de Constructores, en un panorama muy diferente al del ejercicio anterior.

Al primer argentino en F1 en 23 años le encanta el trabajo en el simulador y a comienzos de la temporada anterior fue clave dándole información a su actual compañero, Pierre Gasly, y al propio Jack Doohan, quien corrió las primeras seis fechas de 2025 antes de ser reemplazado por Colapinto. “El apoyo del simulador es muy importante antes del fin de semana de carrera, durante el fin de semana y en la correlación posterior al evento”, contó en su momento el Director Técnico, David Sánchez, en diálogo con Motorsport. “Franco forma parte de nuestro equipo de pilotos de simulador y, hasta ahora, está haciendo un buen trabajo. Sin duda, es útil cuando el viernes se obtienen muchos datos de la pista y se intenta pulir el coche para el día siguiente”, añadió. “Hay que intentar anticipar las condiciones, el viento y la temperatura de la pista, y en ese caso, contar con un piloto experimentado es sin duda una gran ayuda”, concluyó.

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La presencia de Lionel Messi fue otro envión anímico para Franco Colapinto en Miami (@fracolapinto)

Una vez terminada la preparación para el venidero evento, Franco se dirigirá hacia Canadá la semana próxima para llevar a cabo las actividades de agenda de Alpine y, como de costumbre, el jueves comenzará su trabajo de fin de semana con el Media Day, que es la jornada en la que los pilotos tienen el mayor contacto con los periodistas mediante las ruedas de prensa programadas y las entrevistas exclusivas pautadas con varios meses de antelación.

Pero antes del compromiso canadiense, se cumplirá un año del debut de Franco como piloto titular de Alpine, que fue el 16 de mayo en las prácticas para el Gran Premio de Emilia Romaña en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari de Imola. Dos días más tarde corrió su primera competencia con el team galo donde tiene un global de 21 carreras. Este año sumó puntos en China (10º) y Miami (7º). Se añaden los nueve Grandes Premios con Williams en 2024, donde su labor más destacada fue el octavo puesto en Azerbaiyán y también completó el top ten en Austin. Cabe recordar que Franco fue cedido a Alpine por cinco años y transita el segundo de ellos.

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Mientras tanto, en Europa afirman que Alpine podría cambiar su principal sponsor para 2027. Según GPblog, una importante marca de moda tomaría ese lugar en un acuerdo que oscilaría entre 30 y 60 millones de euros. Más allá de lo económico, esto cambiaría el color de los monoplazas ya que dejaría el actual rosa predominante, le daría una mayor exposición mediática al equipo y sus integrantes tendrían indumentaria premium. Todo muy glamour, al estilo de la F1.

Pero la prioridad a corto plazo marca Canadá, donde Franco Colapinto viajará con más ganas que nunca a seguir por la buena senda. Está teniendo un coche competitivo y puede capitalizar su talento al volante. El argentino irá por más en la tierra del recordado Gilles Villeneuve.

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