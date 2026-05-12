Honduras: Hallan tres cuerpos desmembrados y calcinados dentro de congelador

Autoridades acordonaron la escena mientras Medicina Forense realizaba el levantamiento. (FOTO: TU NOTA)

Una escena estremecedora fue descubierta la tarde de este martes en el sector del cerro El Cimarrón, en Tegucigalpa, luego de que miembros del Cuerpo de Bomberos encontraran tres cuerpos desmembrados y calcinados dentro de refrigeradoras incendiadas.

El hallazgo ocurrió después de que las autoridades recibieran una alerta sobre un supuesto incendio forestal en la zona. Sin embargo, al llegar al lugar, los socorristas descubrieron que el fuego provenía de un freezer completamente envuelto en llamas.

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Tras controlar el incendio, los bomberos localizaron en el interior del aparato los restos calcinados de dos personas. Minutos después, en las cercanías de la escena, fue encontrada otra refrigeradora incendiada con un tercer cadáver en su interior.

Las autoridades confirmaron que los cuerpos presentaban señales de desmembramiento, lo que evidenciaría un crimen cometido con extrema violencia y saña.

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El hallazgo ocurrió en el sector del cerro El Cimarrón, en la capital hondureña. (FOTO: La Tribuna)

La escena fue inmediatamente acordonada por elementos policiales mientras personal de Medicina Forense y agentes de investigación realizaban el levantamiento cadavérico y comenzaban las primeras diligencias para esclarecer el caso.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas oficialmente y las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación sobre el móvil del crimen y los posibles responsables.

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Equipos de investigación también ampliaron la inspección en la zona para descartar la presencia de más cuerpos o indicios relacionados con el hecho violento.

El hallazgo ha generado conmoción entre residentes capitalinos debido al nivel de violencia con el que fueron asesinadas las víctimas.

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Con este hecho, Honduras suma oficialmente su novena masacre en lo que va de 2026 y la primera registrada en el Distrito Central durante el presente año.

De acuerdo con datos preliminares, las masacres contabilizadas hasta la fecha han dejado al menos 32 víctimas en diferentes departamentos del país.

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Entre los casos registrados este año figuran hechos violentos ocurridos en Olanchito, La Masica, San Andrés, El Progreso, Sulaco, Danlí, San Pedro Sula y Nacaome.

La creciente ola de violencia múltiple continúa generando preocupación entre distintos sectores sociales y organismos defensores de derechos humanos, que han advertido sobre el incremento de homicidios vinculados a estructuras criminales y disputas territoriales.

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Aunque las autoridades aún no han brindado detalles sobre posibles vínculos del caso con organizaciones delictivas, el nivel de violencia utilizado en el crimen apunta a una posible ejecución relacionada con estructuras criminales, según analistas de seguridad consultados por medios locales.

El hecho es investigado como la novena masacre de Honduras en 2026. (FOTO: Proceso Digital)

Vecinos del sector aseguraron haber observado humo y fuego en la zona, pero desconocían que dentro de los electrodomésticos se encontraban restos humanos.

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Las autoridades forenses trasladaron los cuerpos hacia la morgue capitalina, donde se realizarán autopsias y pruebas científicas para intentar identificar a las víctimas y determinar las causas exactas de muerte.

Mientras tanto, equipos policiales continúan recolectando evidencias en la escena y revisando cámaras de seguridad cercanas que puedan aportar información sobre quiénes abandonaron las refrigeradoras en el lugar.

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La Policía Nacional no descarta que los responsables hayan intentado destruir evidencia mediante el incendio de los cuerpos.

El caso vuelve a colocar en debate la crisis de violencia que enfrenta Honduras y el aumento de hechos vinculados a asesinatos múltiples en distintas regiones del país.