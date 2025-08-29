Salud

Zucchini: un aliado inesperado para la visión, la presión arterial y la lucha contra la inflamación

Nuevas recomendaciones citadas por The New York Times resaltan su papel en la salud ocular y metabólica. Su riqueza en antioxidantes y potasio lo posiciona como un alimento clave en la dieta diaria

Por Mirko Racovsky

Guardar
El zucchini es reconocido por
El zucchini es reconocido por sus beneficios para la salud, según expertos citados por The New York Times (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque algunas veces suele pasar desapercibido en la mesa, el zucchini ofrece beneficios para la salud que han sido destacados por expertos consultados por The New York Times. Este alimento, de sabor suave y alto contenido de agua, puede ayudar a reducir la inflamación, favorecer la visión y apoyar la salud metabólica, lo que lo convierte en una opción valiosa para quienes buscan mejorar su alimentación diaria.

Especialistas en nutrición y ciencia de los alimentos señalan que el zucchini, considerado una fruta desde el punto de vista botánico, ha sido utilizado durante siglos en la medicina tradicional por sus propiedades antiinflamatorias, antivirales y antimicrobianas.

Actualmente, los estudios científicos atribuyen estos efectos a la presencia de antioxidantes como la vitamina C, el betacaroteno, la luteína y la zeaxantina. Según datos recogidos por The New York Times, medio zucchini mediano aporta aproximadamente 15 miligramos de vitamina C, lo que representa cerca del 20% de la cantidad diaria recomendada para adultos.

Antioxidantes y carotenoides en el zucchini

El papel de los carotenoides, pigmentos responsables del color verde intenso de la piel del zucchini, es fundamental en la regulación de la inflamación y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Taylor Wallace, científico de alimentos y profesor asociado en la George Washington University, explicó a The New York Times que estos compuestos ayudan a controlar la producción de citocinas, mensajeros químicos que coordinan la respuesta inmunitaria ante infecciones o lesiones.

El color verde intenso del
El color verde intenso del zucchini indica una alta concentración de carotenoides beneficiosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Wallace advirtió que un desequilibrio en los niveles de citocinas puede favorecer la inflamación excesiva y aumentar el riesgo de enfermedades como el cáncer.

Aunque verduras de hoja oscura y frutos rojos contienen mayores concentraciones de carotenoides y otros antioxidantes, el zucchini ofrece una ventaja particular: su versatilidad culinaria. Su sabor neutro permite incorporarlo en una amplia variedad de preparaciones, desde platos crudos hasta salteados o como sustituto de la pasta en forma de “zoodles”, lo que facilita su consumo regular y el aprovechamiento de sus nutrientes.

Christopher Gardner, director de estudios de nutrición en el Stanford Prevention Research Center, subrayó en declaraciones a The New York Times que, aunque no sea un “vegetal glamoroso”, el zucchini es económico y sencillo de cultivar en casa.

Beneficios para la visión y control de la presión arterial

En cuanto a la salud ocular, la luteína y la zeaxantina presentes en el zucchini resultan esenciales. Estos nutrientes se acumulan en la mácula, una zona del ojo clave para la visión, y protegen las células oculares del daño. El consumo habitual de estos compuestos ayuda a mantener la agudeza visual y a prevenir la degeneración macular asociada a la edad, una de las principales causas de ceguera en adultos mayores. Una taza de zucchini contiene algo más de 2 miligramos de luteína y zeaxantina, lo que equivale al 17% de la ingesta diaria recomendada por los expertos.

El consumo regular de zucchini
El consumo regular de zucchini aporta nutrientes clave para mantener la agudeza visual en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El zucchini también contribuye al control de la presión arterial gracias a su aporte de potasio, un mineral que ayuda a contrarrestar los efectos del sodio en el organismo. Wallace señaló que la mayoría de las personas consume poco potasio y demasiado sodio, lo que puede afectar negativamente la función celular y la presión arterial.

Maya Vadiveloo, nutricionista y profesora asociada en la University of Rhode Island, indicó a The New York Times que medio zucchini mediano proporciona cerca del 4% de la cantidad diaria recomendada de potasio, una cifra similar a la que se encuentra en medio plátano.

Otro aspecto relevante es el bajo contenido calórico del zucchini. Compuesto en un 95% por agua y con niveles reducidos de azúcar y grasa, este alimento tiene una baja densidad energética, es decir, aporta pocas calorías en relación con su peso.

Investigaciones citadas por The New York Times sugieren que los alimentos con estas características favorecen la sensación de saciedad y ayudan a prevenir enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes. Vadiveloo recomendó aumentar la presencia de zucchini y otras verduras no feculentas en el plato como una estrategia eficaz para reducir la ingesta calórica sin renunciar a la satisfacción.

Consejos para aprovechar sus nutrientes

El zucchini es un alimento
El zucchini es un alimento versátil que puede prepararse crudo, asado, en puré, salteado o en espiral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a la mejor forma de consumirlo, los expertos coinciden en que cualquier preparación —crudo, asado, en puré, salteado o en espiral— resulta saludable, aunque ofrecen algunas recomendaciones para maximizar sus beneficios. La piel verde del zucchini concentra gran parte de sus nutrientes, por lo que no conviene retirarla.

Además, el calor puede degradar compuestos importantes como la vitamina C, y tanto la luteína como la zeaxantina se absorben mejor cuando se acompañan de una pequeña cantidad de aceite de oliva.

Incorporar el zucchini entero y con un toque de aceite en la dieta diaria permite aprovechar al máximo sus propiedades, convirtiéndolo en un aliado sencillo y eficaz para la salud.

Temas Relacionados

ZucchiniBeneficios para la saludAntioxidantesSalud ocularControl de la presión arterialThe New York TimesNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Consumir palta todos los días, ¿es realmente saludable?

Especialistas analizan los efectos de consumir este fruto a diario, destacando ventajas nutricionales y precauciones para evitar excesos que puedan afectar el bienestar general, según estudios recientes y recomendaciones de expertos

Consumir palta todos los días,

La dieta y el ejercicio protegen la salud del hígado del daño del alcohol, según un estudio

Healthday Spanish

La dieta y el ejercicio

Un sentido de propósito puede proteger la salud del cerebro en el envejecimiento

Healthday Spanish

Un sentido de propósito puede

Descubren un “talón de Aquiles” del parásito que causa la infección de Chagas

Hoy es el Día Nacional por una Argentina Sin Chagas. Se estima que el 4% de la población está infectada. En qué consiste el hallazgo que podría aportar un nuevo blanco para el desarrollo de tratamientos, según explicó a Infobae la líder del estudio científico

Descubren un “talón de Aquiles”

Mareos: cinco recomendaciones clave para diferenciar síntomas y prevenir complicaciones

En exclusiva para Infobae, expertos de Ineco explican cómo adoptar pautas prácticas que contribuyen al abordaje adecuado de estos cuadros y a evitar riesgos derivados del desconocimiento

Mareos: cinco recomendaciones clave para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Discutió con su ex pareja

Discutió con su ex pareja en San Martín, la prendió fuego delante de su nuevo novio y la mujer murió horas después

Cuánto cobrarán las niñeras por hora en septiembre 2025

Dictaron prisión preventiva para dos miembros de una banda que hacía salideras en Belgrano

Asesino serial de Jujuy: la Justicia localizó a la ex novia de Matías Jurado, cuyo testimonio es considerado clave

La ANMAT clausuró un laboratorio tras identificar un desvío de calidad de nivel crítico en un suero para pacientes internados

INFOBAE AMÉRICA
La UE apuesta por una

La UE apuesta por una solución diplomática a la crisis nuclear de Irán tras el reinicio del mecanismo de sanciones

Senadores de EEUU visitan Taiwán para fortalecer los vínculos de defensa frente a las amenazas del régimen chino

La Justicia de Bolivia levantó la prisión preventiva contra Luis Fernando Camacho en cuatro causas penales

Lo que se sabe del despliegue de buques de guerra de EEUU frente a Venezuela para combatir el narcoterrorismo

Descubren un “talón de Aquiles” del parásito que causa la infección de Chagas

TELESHOW
Ale Sergi y Juliana Gattas

Ale Sergi y Juliana Gattas eligieron a los cinco salvados del Team Miranda! en La Voz Argentina

Sofía “Jujuy” Jiménez recreó su casting de “En el barro” y habló de sus errores en el video: “Me sale el beboteo”

La llamativa técnica que usa Pampita, basada en sus exparejas, para recordar el año de las canciones

Stephanie Demner contó la delicada situación de salud que vivió por sus trastornos alimenticios

El emotivo recuerdo del hijo de Alejandra “Locomotora” Oliveras a un mes de su muerte: “Aún nadie lo puede creer”