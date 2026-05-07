La oposición presiona para interpelar a Adorni, pero los gobernadores por ahora no aportan los votos

Manuel Adorni en la Cámara de Diputados

La crisis política que se desató a raíz de las denuncias contra Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito no le da respiro al Gobierno. Este jueves, diputados de la oposición convocaron formalmente a una sesión para el próximo 14 de mayo en la que se tratarán los cuatro proyectos que impulsan la interpelación del Jefe de Gabinete para que brinde explicaciones sobre sus viajes y su patrimonio.

El objetivo real de la sesión es emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento para que dictaminen los proyectos de interpelación contra Adorni. Ambas comisiones están controladas por La Libertad Avanza y sin el emplazamiento la oposición no puede obligarlas a tratar los pedidos de interpelación.

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Conseguir que las iniciativas tengan dictamen es fundamental ya que sin ese paso reglamentario la oposición necesitaría una mayoría agravada de dos tercios para poder tratar los proyectos “sobre tablas”, es decir, sin pasar por las comisiones correspondientes.

Esteban Paulón uno de los diputados que impulsa la moción de censura contra Adorni

La interpelación es una instancia previa en la que el ministro coordinador deberá responder preguntas de forma exhaustiva y en caso de no evacuar todas las dudas, se abre la posibilidad de avanzar con una moción de censura.

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La moción de censura es un mecanismo parlamentario regulado en el artículo 101 de la Constitución Nacional que permite a la Cámara de Diputados expresar su desaprobación respecto a la gestión del jefe de Gabinete. Originalmente fue pensada como una “válvula de escape” ante una crisis política grave que permita frenar posibles abusos, errores o desvíos en la gestión sin descabezar el Poder Ejecutivo. Para que la moción prospere, debe ser aprobada por mayoría absoluta (129 votos). Si luego ambas Cámaras aprueban la remoción, el ministro afectado debe presentar su renuncia.

Cabe destacar que esto no ha ocurrido nunca desde la reforma constitucional de 1994 y el propio Adorni denunció que representaría un claro intento de desestabilización contra el Gobierno.

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La bancadas de Unión por la Patria -que no firmó el pedido de sesión y asegura que no fue consultada-, el Frente de Izquierda y sectores de Provincias Unidas ya hicieron públicas sus intenciones de echar a Adorni por la vía parlamentaria. A estos se suman un puñado de legisladores entre los que se destaca la ex libertaria Marcela Pagano, quien incluso denunció penalmente a Adorni. Pero estos espacios todavía deberán sumar una veintena de votos si quieren remover al jefe de Gabinete y, ante ese escenario, los gobernadores una vez más actuarán como el fiel de la balanza.

La semana pasada todo el Gabinete expresó su apoyo al jefe de Gabinete

Por el momento, los mandatarios provinciales especulan con los tiempos y envían señales ambiguas. La jefa del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, pidió la renuncia de Adorni pero confirmó que los legisladores que responden al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, no impulsarán la moción de censura.

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“Yo no creo que los diputados lo tengamos que destituir. Adorni se tiene que ir solo. Adorni tiene que renunciar por varios motivos. Primero, para hacerle un bien al gobierno que él dice defender”, dijo a la radio provincial “Punto a Punto (90.7 FM)”.

En la misma línea, los diputados de Córdoba que responden al gobernador Martín Llaryora, que también integran el bloque Provincias Unidas, también argumentan que la situación de Adorni debe resolverla la Justicia.

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Además, otros espacios como Independencia, que controla el gobernador Osvaldo Jaldo, Elijo Catamarca, vinculado a Raúl Jalil, e Innovación Federal, donde pisan fuerte Gustavo Sáenz y Carlos Rovira, no han mostrado ninguna intención de jugar a fondo contra la Casa Rosada.

Diego Santilli junto a los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe)

De hecho, varios mandatarios provinciales almorzaron con el ministro del Interior Diego Santilli en el marco de la gira que encabezó la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei por San Juan.

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“Van a quedar expustos los gobernadores y los republicanos intermitentes”, ironizaba un diputados en referencia a los bloques del PRO y la UCR, aliados del Gobierno

“A esta altura, con el daño que le está haciendo al Gobierno, creo que le terminamos haciendo un favor a Milei si removemos a Adorni, así no lo va a tener que echar él”, concluyó otro de los diputados que lo denunció penalmente.

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