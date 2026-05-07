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Cuándo y dónde se disputará la final de la Europa League entre el Aston Villa de Dibu Martínez y Friburgo

El conjunto inglés superó 4-0 a Nottingham Forest en Villa Park y el club alemán remontó ante el Sporting Braga en el Europa-Park Stadion para sellar sus respectivos pases a la gran final europea. Todo lo que hay que saber

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Aston Villa y SC Friburgo se clasificaron este jueves para la final de la UEFA Europa League, al superar en la segunda vuelta de las semifinales a Nottingham Forest y Sporting Braga, respectivamente. El partido decisivo se disputará el miércoles 20 de mayo en el Tüpraş Stadium de Estambul.

Aston Villa selló su pase con una victoria por 4-0 ante Nottingham Forest en Villa Park, con goles de Ollie Watkins al minuto 36, de Emiliano Buendía de penal al 58′, y un doblete de John McGinn a los 77 y 80′, para remontar la derrota de 0-1 del partido de ida en The City Ground. El global quedó 4-1 a favor del conjunto de Birmingham. Fue un duelo inédito en la historia europea: la primera vez que dos equipos ingleses se enfrentaron en unas semifinales de la UEFA Europa League (UEL).

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Así llegaron Aston Villa y SC Friburgo a la final

El camino de Villa hasta esta instancia fue dominante. Bajo la conducción del entrenador español Unai Emery, el equipo eliminó a Bologna en cuartos de final con un global de 7-1 —tras ganar 3-1 en casa y 4-0 en Italia—, y antes superó al Lille en los octavos de final con victorias por 1-0 y 2-0. En la fase de grupos, Villa acumuló siete victorias en ocho partidos, con triunfos ante Feyenoord, Fenerbahçe y RB Salzburg, entre otros.

Las figuras del equipo inglés a lo largo de la campaña son Watkins (4 goles en la competición), el escocés John McGinn (5 goles) y Buendía (3 goles y 1 asistencia). El arquero argentino Emiliano Martínez fue titular y determinante durante toda la fase eliminatoria.

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Del otro lado del cuadro, SC Friburgo consumó una remontada ante Sporting Braga en el Europa-Park Stadion de Friburgo im Breisgau, Alemania. El conjunto alemán ganó 3-1 en el partido de vuelta y se impuso 4-3 en el global, tras haber perdido 2-1 en Portugal la semana anterior. El partido estuvo marcado desde el inicio por la expulsión del delantero de Braga Mario Dorgeles al minuto 6, lo que condicionó el desarrollo del encuentro. Lukas Kübler fue el gran protagonista con un doblete (minutos 19 y 72), mientras que Johan Manzambi anotó el segundo gol al 41. Pedro Victor descontó para Braga al 79.

La clasificación de Friburgo tiene una dimensión histórica para el club del estado de Baden-Wurtemberg: es la primera vez que el equipo alcanza una final europea. Bajo las órdenes del entrenador Julian Schuster, quien tomó el cargo en 2024 tras la retirada del legendario Christian Streich, Friburgo llegó a esta instancia tras eliminar a Celta Vigo en cuartos de final con un contundente global de 6-1 (3-0 en casa y 3-1 en España), y antes al KRC Genk en octavos, con una remontada de 5-1 en el partido de vuelta tras perder 0-1 en Bélgica.

Las referencias ofensivas del equipo alemán en la competición son el mediocampista italiano Vincenzo Grifo (5 goles en la UEL), el japonés Yuito Suzuki (4 goles) y el croata Igor Matanović (3 goles). El arquero Noah Atubolu, de 23 años, tuvo una campaña sólida bajo los tres palos.

La final: Tüpraş Stadium, Estambul

final de Europa League previa
Aston Villa y Friburgo disputarán la final de la Europa League

La sede del partido es el Tüpraş Stadium, estadio inaugurado en 2016 en el barrio de Beşiktaş, sobre la orilla europea del Bósforo. El recinto, que reemplazó al histórico estadio İnönü, tiene una capacidad de 42.590 espectadores y ya albergó un evento UEFA de primer nivel: la Supercopa de Europa de 2019, en la que Liverpool venció al Chelsea por penales tras empate 2-2.

La final del 20 de mayo será el segundo gran evento de la UEFA en ese estadio y el primero de la Europa League. La UEFA seleccionó el recinto en mayo de 2024, durante la reunión del Comité Ejecutivo celebrada en Dublín.

Televisión

La final se transmitirá en ESPN y Disney+ para toda Sudamérica (excepto Brasil). En México, la señal estará disponible en ESPN, Disney+, Fox Sports y Fox Sports Premium. En España, la cobertura corresponde a Movistar (M+ Liga de Campeones). En Estados Unidos, los derechos pertenecen a Paramount+, DAZN y TUDN. En Brasil, la transmisión corre por cuenta de CazéTV.

Datos del partido

Infografía de la final de la Europa League 2026 entre Aston Villa y Friburgo, con imágenes de buses, el estadio Tüpraş, resultados y datos.
Todo lo que hay que saber de la final de la UEFA Europa League 2026 entre Aston Villa y Friburgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fecha: miércoles 20 de mayo de 2026

Estadio: Tüpraş Stadium, Estambul, Turquía

Capacidad: 42.590 espectadores

Horario: 21:00 CET / 16:00 Argentina y Colombia / 15:00 México / 20:00 España

TV Sudamérica: ESPN y Disney+

TV México: ESPN, Disney+, Fox Sports

TV España: Movistar M+ Liga de Campeones

TV EE.UU.: Paramount+, DAZN, TUDN.

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