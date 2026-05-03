El paraíso aislado de Filipinas que lidera el ranking mundial de playas

Entalula Beach en Filipinas se ubica como la mejor playa del mundo según el ranking internacional de 2026 (Pexels)

La mejor playa del mundo, según el ranking internacional en 2026 citado por Travel + Leisure, se sitúa en Filipinas. Su acceso exclusivo por barco, la baja afluencia de visitantes y su entorno virgen la han convertido en la favorita de expertos internacionales.

Entalula Beach, ubicada en la isla de Palawan, fue seleccionada como la mejor playa del mundo por el ranking “The World’s 50 Best Beaches”. Destaca por su paisaje natural, acantilados de piedra caliza, aguas cristalinas y la tranquilidad que ofrece su aislamiento, elementos que la distinguen en el panorama global.

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El ranking internacional, elaborado con el aporte de expertos y “embajadores de playas”, priorizó criterios clave como la belleza natural, la conservación, el aislamiento y el acceso limitado. Estos factores fueron determinantes para seleccionar los destinos más destacados del listado anual.

El resultado no solo ordena preferencias, sino que también marca tendencia: esta selección impulsa el interés de viajeros que buscan lugares exclusivos, poco concurridos y con alto valor ambiental.

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Entalula Beach, la joya escondida de Filipinas

La singularidad de Entalula Beach se expresa en sus acantilados de piedra caliza, aguas transparentes y palmeras autóctonas que bordean el arenal. Su acceso está limitado solo a embarcaciones, lo que garantiza un ambiente reservado en comparación con otras playas cercanas de Palawan.

La reducida presencia de turistas contribuye a su atmósfera tranquila y natural. Según los jueces de Travel + Leisure, “más allá de su impactante entorno rocoso y la claridad excepcional de sus aguas, ofrece un grado de aislamiento y conservación cada vez más poco común”.

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En la región de El Nido existen 33 zonas de buceo reconocidas internacionalmente, que incluyen 11 pecios y 17 arrecifes, según la Asociación Profesional de Instructores de Buceo (PADI).

Entalula Beach impresiona con sus acantilados de piedra caliza, palmeras autóctonas y aguas cristalinas, destacando entre las playas de Palawan (Wikipedia)

Este no es el primer reconocimiento para Entalula Beach. En 2025 ocupó el segundo lugar mundial y fue considerada la mejor de Asia, evidenciando su crecimiento en prestigio a nivel internacional.

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Las 10 playas más espectaculares del planeta en 2026

Además de Entalula Beach, la lista global incluye parajes diversos. Fteri Beach, en la isla griega de Kefalonia, ocupa la segunda posición por su ubicación en una cala protegida y sus aguas turquesa. El tercer puesto es para Wharton Beach, en Esperance, Australia, famosa por sus arenas blancas, aguas cristalinas y un entorno lejano, preferido por surfistas.

Completan el Top 10 lugares como Nosy Iranja (Madagascar), East Beach (Vomo Island, Fiyi), Shoal Bay East (Anguila), Dhigurah (Maldivas), Koh Rong (Camboya) y Donald Duck Bay (islas Similan, Tailandia). En América Latina, Playa Balandra, ubicada en La Paz, México, es la única representante de la región en las diez primeras posiciones, destacada por su entorno virgen y aguas poco profundas, ideal para quienes buscan tranquilidad fuera de los circuitos tradicionales.

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En Estados Unidos, la mejor ubicada fue Siesta Beach, en Sarasota, Florida, en el puesto 28. Este balneario es conocido por su arena blanca y fina, y por recibir más de 27.000 reseñas con calificación cinco estrellas en Google Maps, lo que demuestra su gran popularidad.

Tendencias en turismo de playas y la búsqueda del paraíso

El ranking global de Travel + Leisure destaca la tendencia de elegir destinos exclusivos donde la sustentabilidad es prioridad en el turismo de playa (Pexels)

Travel + Leisure observa una tendencia marcada hacia destinos menos accesibles, donde la prioridad es la preservación ambiental y la vivencia genuina antes que la masificación. El ranking refleja una demanda creciente de exclusividad y autenticidad, cualidades que han impulsado el reconocimiento de playas como Entalula y su integración con la naturaleza.

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La permanencia de Entalula Beach en los primeros puestos en ediciones consecutivas reafirma que la singularidad y el respeto por los ecosistemas naturales se mantienen como valores centrales en el turismo de playa. Espacios con acceso restringido y protocolos de conservación captan la atención tanto de expertos como de viajeros exigentes.

Según la valoración final de Travel + Leisure, Entalula Beach sobresale por ser un refugio natural que sintetiza la experiencia más completa y auténtica de playa en el mundo, consolidando su lugar como el destino preferido por quienes buscan una conexión genuina con el entorno.

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