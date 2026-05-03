Escándalo: dos entrenadores argentinos discutieron durante un partido y se encontraron cara a cara en el estacionamiento

El Pampa Biaggio se peleó con Horacio Melgarejo a la salida del partido

El cierre del partido entre Cienciano y Comerciantes Unidos en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, terminó con un episodio que excedió lo deportivo. La victoria por 1-0 del equipo local, obtenida en la última jugada, dio paso a un altercado entre los entrenadores Horacio Melgarejo y Claudio ‘Pampa’ Biaggio, que requirió la intervención de la Policía Nacional, según replicaron los medios locales El Comercio, Libero y RPP, entre otros.

La tensión comenzó tras el gol agónico de Neri Bandiera en el minuto 100, que aseguró el triunfo para Cienciano y consolidó al equipo en la tercera posición del Torneo Apertura con 26 puntos. La celebración de Melgarejo, técnico de Cienciano, incluyó gestos y palabras dirigidas al banco rival, lo que provocó la reacción de Biaggio, entrenador de Comerciantes Unidos.

PUBLICIDAD

Según el comando técnico del equipo visitante, el conflicto se desató porque el entrenador de Cienciano realizó un gesto considerado ofensivo y pronunció palabras que fueron tomadas como una provocación directa. “Sale y nos dice: ‘Así les quedo el ... ', ¿ese es el entrenador que ustedes tienen? Ustedes tienen una imagen. Cienciano es un club enorme, no merece el técnico de mier... que tienen”, declaró un integrante del cuerpo técnico de Comerciantes Unidos, en un video que se viralizó en las redes sociales.

Los hechos se trasladaron fuera del campo de juego, donde las imágenes difundidas muestran a Biaggio buscando a Melgarejo en el estacionamiento, rodeado de hinchas y personal policial. El entrenador argentino, según múltiples versiones, intentó encarar a su colega por la actitud mantenida tras el final del partido, generando un ambiente de alta tensión que debió ser contenido por asistentes y agentes de seguridad.

PUBLICIDAD

El diario El Comercio detalló que el altercado no llegó a mayores por la rápida intervención de la policía y del cuerpo técnico de Comerciantes Unidos, quienes sujetaron a su propio entrenador para evitar que la situación escalara frente al público.

El incidente se produjo en un contexto de máxima presión, ya que Cienciano llegaba a este encuentro después de una victoria internacional en la Copa Sudamericana y buscaba consolidarse en la parte alta de la tabla. El gol de Bandiera, que llegó tras un tiro de esquina cuando el partido parecía destinado al empate, desató la euforia de los locales y la frustración de los visitantes.

PUBLICIDAD

El partido, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura, mantuvo la atención hasta el último instante, no solo por el resultado, sino por la expulsión de Maximiliano Amondarain, que dejó a Cienciano con un hombre menos en los minutos finales. A pesar de la inferioridad numérica, el equipo dirigido por Melgarejo logró sostener la ventaja y sumar tres puntos clave.

En cuanto a la clasificación, Cienciano se instala en la tercera posición con 26 unidades, presionando a los líderes Universitario y Sporting Cristal. Por su parte, Comerciantes Unidos permanece en el quinto lugar con 19 puntos, aún en zona de clasificación a torneos internacionales, aunque alejándose de la pelea directa por el título.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, la organización de Liga 1 no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre eventuales sanciones a los entrenadores implicados. El episodio ha generado expectativa sobre una posible respuesta disciplinaria, dada la gravedad del enfrentamiento y la repercusión de las imágenes en redes sociales.