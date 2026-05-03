Alemania exigió a Irán que reabra el estrecho de Ormuz y abandone su programa nuclear

El Ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, asiste a una rueda de prensa conjunta con el Ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita (no fotografiado), durante su reunión en Rabat, Marruecos, el 30 de abril de 2026. (Alemania, Marruecos) EFE/EPA/JALAL MORCHIDI

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, exigió el domingo a Irán que reabra el estrecho de Ormuz y renuncie a su programa de armas nucleares, en una conversación telefónica con su homólogo iraní, Abbas Araghchi.

“Hice hincapié en que Alemania apoya una solución negociada”, dijo Wadephul en una publicación en X sobre la llamada .

PUBLICIDAD

“Como estrecho aliado de Estados Unidos, compartimos el mismo objetivo: Irán debe renunciar de forma completa y verificable a las armas nucleares y abrir inmediatamente el estrecho de Ormuz, tal como también lo exigió el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio”, declaró Wadephul.

En los últimos días, Wadephul y otros funcionarios alemanes han estado intentando apaciguar la disputa entre el presidente estadounidense Donald Trump y el canciller alemán Friedrich Merz.

PUBLICIDAD

Una patrullera emiratí (izquieda), navega cerca de un petrolero fondeado en el golfo de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, vistos desde una carretera costera cerca de Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el 1 de mayo de 2026. (AP Foto/Fatima Shbair)

El 27 de abril, Merz afirmó que Irán estaba “humillando” a Washington en la mesa de negociaciones, lo que provocó una serie de airadas respuestas por parte de Washington.

Estados Unidos anunció el traslado de 5.000 soldados de las bases militares estadounidenses en Alemania, y Trump también anunció que los aranceles estadounidenses sobre los automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea aumentarían del 15% al ​​25% en los próximos días.

PUBLICIDAD

Trump acusó a todo el bloque de la UE de incumplir un acuerdo comercial firmado el verano pasado, incluso mientras el pacto seguía su curso en el proceso legislativo del bloque.

Los nuevos aranceles anunciados afectarían especialmente a la gran industria automovilística alemana.

PUBLICIDAD

Imagen de archivo de buques y embarcaciones en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán. 1 mayo 2026. REUTERS/Stringer

Los esfuerzos por poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán han avanzado poco desde que entró en vigor un alto el fuego a principios de abril, y existe una creciente preocupación por una posible nueva escalada.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que revisaría un nuevo plan presentado por Teherán, pero afirmó que “no puede imaginar que sea aceptable”. Añadió que, en su opinión, Irán “aún no ha pagado un precio suficientemente alto”.

PUBLICIDAD

En un comunicado emitido el domingo, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que Estados Unidos debe elegir entre “una operación imposible o un mal acuerdo con la República Islámica de Irán”.

El presidente alemán Merz ha criticado la guerra.

PUBLICIDAD

El canciller alemán Friedrich Merz.

Merz y otros líderes europeos han expresado su especial preocupación por las consecuencias económicas del cierre del estrecho de Ormuz.

Aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo pasaba por esa crucial vía fluvial antes del comienzo de la guerra.

PUBLICIDAD

(con información de AFP)