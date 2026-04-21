Las 6 recetas de panes y dulces caseros ideales para preparar en días lluviosos

La lluvia suele invitar a buscar confort en preparaciones caseras, donde el horno y los ingredientes simples cobran un nuevo atractivo. Cocinar en casa se convierte en una respuesta natural al clima, y suma calidez y sabor a la rutina diaria.
Recetas tradicionales y fáciles de realizar permiten aportar un toque especial a los días otoñales. Un plato recién hecho puede transformar la atmósfera del hogar y ofrecer una pausa agradable frente al la llovizna exterior.
1. Bizcochitos de grasa
Un clásico argentino: pequeños bocados salados y tiernos, perfectos para el mate. Se preparan con harina, grasa, levadura y un toque de sal.
Tiempo de preparación
Total: 2 horas 30 minutos (30 minutos activos, 2 horas de leudado y cocción).
Ingredientes
- 400 gr de harina
- 25 gr de levadura de cerveza
- 10 gr de sal
- 1 cucharada de azúcar
- 200 gr de grasa de pella
- ½ taza de leche tibia
Cómo hacer bizcochitos de grasa, paso a paso
- Formar un volcán con la harina y la sal. Colocar en el centro la levadura, azúcar y grasa.
- Agregar la leche tibia poco a poco y unir la masa.
- Amasar hasta obtener una textura lisa.
- Dejar reposar 2 horas tapado.
- Estirar la masa hasta que quede de 1 cm, pinchar y cortar círculos de 3 cm.
- Hornear a 200°C 10-12 minutos hasta dorar, sin que queden secos.
2. Pancitos saborizados
Pancitos esponjosos de masa básica, con opciones para sumar queso, cebolla, ajo y hierbas. Ideales para picadas o acompañar comidas.
Tiempo de preparación
Total: 2 horas 15 minutos (45 minutos activos, 1 hora 30 de leudado y cocción).
Ingredientes
- 500 gr de harina
- 25 gr de levadura fresca o 10 gr seca
- 1 cucharada de azúcar
- 1 ½ cucharada de sal
- 25 gr de manteca blanda
- 250 ml de agua tibia
- 1 huevo + leche para pintar
- Opcionales: 100 gr queso rallado o 1 cebolla rehogada o ajo/perejil/hierbas varias
Cómo hacer pancitos saborizados variados, paso a paso
- Hacer un volcán con la harina, poner sal en los bordes y en el centro la levadura, manteca y azúcar.
- Agregar agua tibia de a poco y amasar hasta que la masa no se pegue.
- Incorporar el sabor deseado y amasar hasta lograr una textura lisa y elástica.
- Dejar leudar tapado hasta duplicar volumen.
- Formar bolitas, dejar leudar 2da vez.
- Pintar con huevo y leche, espolvorear pimentón si se desea.
- Hornear a 180°C hasta dorar. La masa debe quedar bien aireada para que sean livianos.
3. Budín de pan con manzanas
Postre húmedo y reconfortante, que aprovecha pan viejo, leche, huevos, azúcar y manzanas frescas.
Tiempo de preparación
Total: 1 hora 30 minutos (20 minutos preparación, 1 hora 10 de horno).
Ingredientes
- 7 bollos de pan francés (miga)
- 6 manzanas
- 4 huevos
- 750 cc de leche
- 250 gr de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón
- 100 gr de manteca
Cómo hacer budín de pan con manzanas, paso a paso
- Desmenuzar el pan y remojar con leche tibia.
- Agregar azúcar, huevos, esencia y ralladura.
- Pelar y cortar manzanas, mezclar con la preparación.
- Volcar en molde enmantecado, cubrir con trocitos de manteca.
- Hornear a 180°C 1 hora 10 minutos. El budín está listo cuando al pinchar, el cuchillo sale limpio.
4. Torta exprés de coco
El coco y el horno encendido llenan la casa de perfume dulce, ideal para tardes lluviosas. Esta torta es simple, rápida y muy húmeda, infaltable para la merienda o un desayuno reconfortante.
Tiempo de preparación
Total: 50 minutos (10 minutos de preparación, 40 minutos de horno).
Ingredientes
- 250 gr de harina
- 2 cucharaditas de polvo para hornear
- 90 gr de manteca
- 90 gr de azúcar
- 60 gr de coco rallado
- ½ cucharadita de ralladura de limón
- 1 huevo
- 125 cc de leche
- ½ cucharadita de sal
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Cómo hacer torta exprés de coco, paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C. Enmantecar y enharinar una tortera.
- En un bowl, tamizar harina, sal y polvo de hornear. Incorporar manteca y frotar con las manos.
- Sumar azúcar, coco y ralladura de limón.
- Batir el huevo con la esencia y la mayor parte de la leche en otro bowl.
- Unir con la mezcla de harina hasta obtener una preparación consistente. Agregar leche si hace falta.
- Colocar en la tortera y hornear 40 minutos. Comprobar con palillo: debe salir seco pero la miga queda húmeda.
5. Tortitas negras
Facturas tradicionales, con masa suave y cubierta generosa de azúcar negra, perfectas para el mate.
Tiempo de preparación
Total: 1 hora (20 minutos preparación, 40 minutos cocción y reposo).
Ingredientes
- 400 gr de harina leudante
- 100 gr de manteca blanda
- 1 cucharada de azúcar
- 200 ml de leche
- 200 gr de azúcar negra
- 2 cucharadas de harina extra
Cómo hacer tortitas negras, paso a paso
- Mezclar manteca y azúcar hasta cremoso, sumar harina y leche alternando.
- Formar bollo, estirar de 1 cm y cortar medallones.
- Mezclar azúcar negra con harina y cubrir la superficie.
- Pincelar con agua y presionar el azúcar para que se adhiera.
- Hornear a 180°C hasta que estén doradas. No sobrecocer, deben quedar tiernas.
6. Budín de chocolate y almendras
El budín exprés de chocolate y almendras es una receta para quienes buscan un panificado dulce, húmedo y con mucho sabor, pero sin complicaciones. Se prepara todo en un solo bol, se hornea y listo: un budín intenso, perfecto para acompañar una merienda de invierno.
Tiempo de preparación
Total: 1 hora (20 minutos de preparación, 40 minutos de horno).
Ingredientes
- 200 gr de chocolate negro (70% cacao)
- 200 gr de manteca
- 200 gr de azúcar
- 200 gr de almendras molidas
- 2 ½ cucharaditas de polvo para hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- 4 huevos
- 2 a 3 cucharadas de harina
- Azúcar impalpable para espolvorear
Cómo hacer budín de chocolate y almendras, paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C. Enmantecar y enharinar un molde de budín.
- Derretir el chocolate junto con la manteca a baño María o microondas.
- Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté cremosa.
- Incorporar el chocolate y la manteca derretidos, la esencia de vainilla y la pizca de sal.
- Agregar las almendras molidas, el polvo para hornear y la harina. Mezclar hasta integrar.
- Volcar en el molde y llevar al horno por 40 minutos. El centro debe quedar apenas húmedo para que el budín sea bien tierno.
- Dejar entibiar y espolvorear con azúcar impalpable antes de servir.