Tendencias

Las 6 recetas de panes y dulces caseros ideales para preparar en días lluviosos

Cuando llegan las tormentas y el hogar invita a resguardarse, algunas preparaciones simples logran llenar de aromas reconfortantes la cocina

Guardar
pan de chipotle, charola con pan vienés, pan artesanal mexicano, canasta de pan rústico, mesa de desayuno - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las recetas caseras brindan calor y sabor en días fríos, el horno y los ingredientes simples adquieren un nuevo protagonismo en el hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lluvia suele invitar a buscar confort en preparaciones caseras, donde el horno y los ingredientes simples cobran un nuevo atractivo. Cocinar en casa se convierte en una respuesta natural al clima, y suma calidez y sabor a la rutina diaria.

Recetas tradicionales y fáciles de realizar permiten aportar un toque especial a los días otoñales. Un plato recién hecho puede transformar la atmósfera del hogar y ofrecer una pausa agradable frente al la llovizna exterior.

1. Bizcochitos de grasa

Bizcochitos de grasa VisualesIA
Los bizcochitos de grasa se preparan con harina, grasa, levadura y sal, requieren dos horas y media entre amasado, leudado y horneado (Imagen ilustrativa Infobae)

Un clásico argentino: pequeños bocados salados y tiernos, perfectos para el mate. Se preparan con harina, grasa, levadura y un toque de sal.

Tiempo de preparación

Total: 2 horas 30 minutos (30 minutos activos, 2 horas de leudado y cocción).

Ingredientes

  1. 400 gr de harina
  2. 25 gr de levadura de cerveza
  3. 10 gr de sal
  4. 1 cucharada de azúcar
  5. 200 gr de grasa de pella
  6. ½ taza de leche tibia

Cómo hacer bizcochitos de grasa, paso a paso

  1. Formar un volcán con la harina y la sal. Colocar en el centro la levadura, azúcar y grasa.
  2. Agregar la leche tibia poco a poco y unir la masa.
  3. Amasar hasta obtener una textura lisa.
  4. Dejar reposar 2 horas tapado.
  5. Estirar la masa hasta que quede de 1 cm, pinchar y cortar círculos de 3 cm.
  6. Hornear a 200°C 10-12 minutos hasta dorar, sin que queden secos.

2. Pancitos saborizados

Una bandeja rectangular negra con doce pancitos individuales, dorados y espolvoreados con semillas de sésamo, sobre papel de horno blanco.
Pancitos saborizados permiten sumar queso, cebolla, ajo o hierbas a una masa básica, ideales para acompañar comidas o picadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pancitos esponjosos de masa básica, con opciones para sumar queso, cebolla, ajo y hierbas. Ideales para picadas o acompañar comidas.

Tiempo de preparación

Total: 2 horas 15 minutos (45 minutos activos, 1 hora 30 de leudado y cocción).

Ingredientes

  1. 500 gr de harina
  2. 25 gr de levadura fresca o 10 gr seca
  3. 1 cucharada de azúcar
  4. 1 ½ cucharada de sal
  5. 25 gr de manteca blanda
  6. 250 ml de agua tibia
  7. 1 huevo + leche para pintar
  8. Opcionales: 100 gr queso rallado o 1 cebolla rehogada o ajo/perejil/hierbas varias

Cómo hacer pancitos saborizados variados, paso a paso

  1. Hacer un volcán con la harina, poner sal en los bordes y en el centro la levadura, manteca y azúcar.
  2. Agregar agua tibia de a poco y amasar hasta que la masa no se pegue.
  3. Incorporar el sabor deseado y amasar hasta lograr una textura lisa y elástica.
  4. Dejar leudar tapado hasta duplicar volumen.
  5. Formar bolitas, dejar leudar 2da vez.
  6. Pintar con huevo y leche, espolvorear pimentón si se desea.
  7. Hornear a 180°C hasta dorar. La masa debe quedar bien aireada para que sean livianos.

3. Budín de pan con manzanas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El budín de pan con manzanas utiliza pan viejo, leche, huevos y frutas para obtener un postre húmedo, reconfortante y fácil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Postre húmedo y reconfortante, que aprovecha pan viejo, leche, huevos, azúcar y manzanas frescas.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora 30 minutos (20 minutos preparación, 1 hora 10 de horno).

Ingredientes

  1. 7 bollos de pan francés (miga)
  2. 6 manzanas
  3. 4 huevos
  4. 750 cc de leche
  5. 250 gr de azúcar
  6. 1 cucharadita de esencia de vainilla
  7. Ralladura de 1 limón
  8. 100 gr de manteca

Cómo hacer budín de pan con manzanas, paso a paso

  1. Desmenuzar el pan y remojar con leche tibia.
  2. Agregar azúcar, huevos, esencia y ralladura.
  3. Pelar y cortar manzanas, mezclar con la preparación.
  4. Volcar en molde enmantecado, cubrir con trocitos de manteca.
  5. Hornear a 180°C 1 hora 10 minutos. El budín está listo cuando al pinchar, el cuchillo sale limpio.

4. Torta exprés de coco

La torta exprés de coco combina harina, coco rallado y ralladura de limón, su preparación es rápida y resulta perfecta para la merienda (Freepik)
El coco y el horno encendido llenan la casa de perfume dulce, ideal para tardes lluviosas. Esta torta es simple, rápida y muy húmeda, infaltable para la merienda o un desayuno reconfortante.

Tiempo de preparación

Total: 50 minutos (10 minutos de preparación, 40 minutos de horno).

Ingredientes

  1. 250 gr de harina
  2. 2 cucharaditas de polvo para hornear
  3. 90 gr de manteca
  4. 90 gr de azúcar
  5. 60 gr de coco rallado
  6. ½ cucharadita de ralladura de limón
  7. 1 huevo
  8. 125 cc de leche
  9. ½ cucharadita de sal
  10. 1 cucharadita de esencia de vainilla

Cómo hacer torta exprés de coco, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C. Enmantecar y enharinar una tortera.
  2. En un bowl, tamizar harina, sal y polvo de hornear. Incorporar manteca y frotar con las manos.
  3. Sumar azúcar, coco y ralladura de limón.
  4. Batir el huevo con la esencia y la mayor parte de la leche en otro bowl.
  5. Unir con la mezcla de harina hasta obtener una preparación consistente. Agregar leche si hace falta.
  6. Colocar en la tortera y hornear 40 minutos. Comprobar con palillo: debe salir seco pero la miga queda húmeda.

5. Tortitas negras

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las tortitas negras destacan por su masa suave y cubierta de azúcar negra, una factura tradicional ideal para el mate en días fríos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Facturas tradicionales, con masa suave y cubierta generosa de azúcar negra, perfectas para el mate.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora (20 minutos preparación, 40 minutos cocción y reposo).

Ingredientes

  1. 400 gr de harina leudante
  2. 100 gr de manteca blanda
  3. 1 cucharada de azúcar
  4. 200 ml de leche
  5. 200 gr de azúcar negra
  6. 2 cucharadas de harina extra

Cómo hacer tortitas negras, paso a paso

  1. Mezclar manteca y azúcar hasta cremoso, sumar harina y leche alternando.
  2. Formar bollo, estirar de 1 cm y cortar medallones.
  3. Mezclar azúcar negra con harina y cubrir la superficie.
  4. Pincelar con agua y presionar el azúcar para que se adhiera.
  5. Hornear a 180°C hasta que estén doradas. No sobrecocer, deben quedar tiernas.

6. Budín de chocolate y almendras

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El budín exprés de chocolate y almendras se prepara en un solo bol, combina chocolate negro, almendras y es apto para principiantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El budín exprés de chocolate y almendras es una receta para quienes buscan un panificado dulce, húmedo y con mucho sabor, pero sin complicaciones. Se prepara todo en un solo bol, se hornea y listo: un budín intenso, perfecto para acompañar una merienda de invierno.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora (20 minutos de preparación, 40 minutos de horno).

Ingredientes

  1. 200 gr de chocolate negro (70% cacao)
  2. 200 gr de manteca
  3. 200 gr de azúcar
  4. 200 gr de almendras molidas
  5. 2 ½ cucharaditas de polvo para hornear
  6. 1 cucharadita de esencia de vainilla
  7. 1 pizca de sal
  8. 4 huevos
  9. 2 a 3 cucharadas de harina
  10. Azúcar impalpable para espolvorear

Cómo hacer budín de chocolate y almendras, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C. Enmantecar y enharinar un molde de budín.
  2. Derretir el chocolate junto con la manteca a baño María o microondas.
  3. Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté cremosa.
  4. Incorporar el chocolate y la manteca derretidos, la esencia de vainilla y la pizca de sal.
  5. Agregar las almendras molidas, el polvo para hornear y la harina. Mezclar hasta integrar.
  6. Volcar en el molde y llevar al horno por 40 minutos. El centro debe quedar apenas húmedo para que el budín sea bien tierno.
  7. Dejar entibiar y espolvorear con azúcar impalpable antes de servir.

Temas Relacionados

RecetasLluviaFríoComidaReposteríaAlimentosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Prueban la eficacia de una vacuna de ARN mensajero en pacientes con cáncer de páncreas: qué revela un ensayo

Un estudio de fase 1 mostró resultados alentadores que aún deben validarse. Cuál es la expectativa

Prueban la eficacia de una vacuna de ARN mensajero en pacientes con cáncer de páncreas: qué revela un ensayo

Un estudio de Harvard reveló cómo el gen del cabello rojo se expandió en Europa hace 4.000 años

Se trata de un trabajo basado en el análisis de casi 16.000 muestras de ADN antiguo y más de 6.000 genomas actuales

Un estudio de Harvard reveló cómo el gen del cabello rojo se expandió en Europa hace 4.000 años

Descubren en Río Negro fósiles de un cocodrilo que vivió hace 85 millones de años

Un grupo de investigadores del CONICET recuperó restos de un reptil prehistórico, lo que permite reconstruir parte del pasado evolutivo y la diversidad de especies extintas en la región patagónica

Descubren en Río Negro fósiles de un cocodrilo que vivió hace 85 millones de años

Receta de salsa de tuco con pollo, rápida y fácil

Esta opción equilibra practicidad y sabor, manteniendo la esencia de la tradición argentina y ofreciendo un acompañamiento versátil, apto para diferentes tipos de platos

Receta de salsa de tuco con pollo, rápida y fácil

Receta de budín de limón y amapola, rápida y fácil

Con una textura húmeda y un sabor fresco, este plato se ha convertido en una de las opciones preferidas para quienes buscan una receta simple y llena de aroma cítrico para acompañar el desayuno o la merienda

Receta de budín de limón y amapola, rápida y fácil
DEPORTES
Fue uno de los mejores circuitos de Argentina, se perdió en el olvido y los vecinos evitaron un asentamiento

Fue uno de los mejores circuitos de Argentina, se perdió en el olvido y los vecinos evitaron un asentamiento

El Gallego González dio detalles de los seis días que tuvo a Maradona viviendo en su casa: la llamada de los 50.000 dólares

El recuerdo de Diego Maradona Jr. sobre su padre: su infancia, el Gol del Siglo y la comparación con Messi

El tenso cara a cara de Pedro Troglio con los periodistas tras el empate de Banfield: “Me calienta que pidan mi cabeza”

El drama de un futbolista argentino y su pareja tras sufrir un grave accidente en Ecuador: “Queremos volver a casa”

TELESHOW
Quién es el último eliminado de Gran Hermano que provocó el desconsolado llanto de Yanina Zilli: “¡No quiero que se vaya!”

Quién es el último eliminado de Gran Hermano que provocó el desconsolado llanto de Yanina Zilli: “¡No quiero que se vaya!”

Sorpresivo abandono de una participante de Gran Hermano: Generación Dorada tras sufrir una crisis en vivo

La felicidad de Jésica Cirio por su embarazo junto a Nicolás Trombino: “Este niño llega para sanar”

Tamara Pettinato respaldó a su hermano Felipe tras su condena: “Para el tribunal fue un accidente”

Saula Benavente, el último gran amor de Luis Brandoni: cómo se conocieron, su vínculo sin convivencia y su familia ensamblada

INFOBAE AMÉRICA

Japón levantó la prohibición de exportar armas letales y redefinió su histórica política pacifista de posguerra

Japón levantó la prohibición de exportar armas letales y redefinió su histórica política pacifista de posguerra

Estados Unidos y Filipinas desplegaron uno de sus mayores ejercicios militares en Asia con foco en la disuasión regional

Un estudio de Harvard reveló cómo el gen del cabello rojo se expandió en Europa hace 4.000 años

La UE intentará el miércoles desbloquear el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania tras el veto de Hungría

Bolivia impulsa una reforma petrolera con tributos de hasta 50% y cambios en YPFB para atraer inversiones