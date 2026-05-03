La caótica largada del GP de Miami de F1: el trompo de Verstappen que benefició a Colapinto y el toque con Hamilton

El Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 comenzó con Charles Leclerc liderando las primeras vueltas, mientras el piloto argentino Franco Colapinto ocupaba la séptima posición tras una intensa largada.

En una primera vuelta marcada por incidentes, Colapinto perdió varias posiciones tras la largada, pero logró recuperar lugares después de un trompo de Max Verstappen y llegó a ubicarse sexto, pero fue superado luego por Hamilton, con quien tuvo un toque y descendió al séptimo puesto. La maniobra llevó a los comisarios a investigarla, aunque consideraron que se trató de una acción legal propia de la carrera.

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Un momento clave de la carrera se vivió en la sexta vuelta, cuando se produjeron varias bajas. Primero, Isack Hadjar se golpeó con el muro y no pudo continuar. Las imágenes mostraron sus gestos de frustración.

Luego, Pierre Gasly fue tocado por Lawson y el piloto de Alpine dio un vuelco, lo que llevó a la intervención del auto de seguridad. Antes de esta neutralización, Max Verstappen había superado a Colapinto, pero el argentino recuperó el puesto sobre la recta principal, consolidándose en el séptimo lugar.

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Colapinto con Verstappen

El desarrollo mostró cambios frecuentes en la punta. Andrea Kimi Antonelli y Lando Norris rebasaron momentáneamente a Charles Leclerc, aunque el piloto de Ferrari recuperó la posición ante el Mercedes durante la vuelta 13, pasando a comandar la carrera tras la reanudación en la vuelta 12.

La radio de los equipos alertó a los pilotos sobre la posible llegada de un chaparrón alrededor del giro 25. Vale recordar que el inicio del Gran Premio se adelantó para evitar la ventana de tormentas que se esperaban en el horario original.

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Respecto a los neumáticos, Verstappen fue el único que pasó por boxes en la vuelta 8 para colocar compuestos duros, medida que permitió su posterior ritmo competitivo.

Incluso, escaló posiciones de forma continua persiguiendo al argentino de Alpine, a quien superó en medio del giro 21. En tanto, Leclerc de Ferrari ingresó a boxes y regresó detrás de George Russell, quien también realizó su parada en simultáneo, lo que generó la frustración del piloto monegasco con el equipo.

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La estrategia de detenciones a boxes se ha convertido en el factor determinante de la carrera. En la vuelta 30, Antonelli superó a Max Verstappen y se ubicó como nuevo líder, mientras que Lando Norris también adelantó al piloto de Red Bull. Durante ese tramo, Colapinto alcanzó el cuarto puesto antes de parar, aunque luego fue a boxes a poner neumáticos de gama dura y cayó nuevamente al octavo lugar.

Tras eso, se registró una intensa lucha por la quinta plaza entre Oscar Piastri y Russell, mientras delante Norris presionaba a Antonelli, en aparente respuesta a inconvenientes técnicos en la caja de cambios del piloto italiano. La lluvia, pese a la incertidumbre previa, no se hizo presente durante el primer tramo de la competencia.

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Colapinto igualó su mejor resultado en la Fórmula 1 tras finalizar en la octava posición. El piloto argentino sumó cuatro puntos para Alpine, repitiendo su performance de 2024 en Azerbaiyán.

La competencia quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, quien obtuvo su tercer triunfo consecutivo y afianzó el liderazgo en el campeonato. En el podio lo acompañaron Lando Norris, segundo, y Oscar Piastri (McLaren), tercero. La definición de los puestos principales se resolvió en las últimas vueltas, cuando Charles Leclerc perdió el control y cayó al sexto puesto, superado por George Russell y Max Verstappen.

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