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Separar ambientes sin obra ni grandes gastos: así es la nueva forma de diseñar casas y departamentos

La decoración actual pone el acento en la creatividad, empleando barras, biombos, alfombras y plantas como aliados para marcar zonas, sin renunciar a la luz natural ni al dinamismo de los espacios integrados

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Pintura en acuarela de un interior con salón y cocina. Se observa un sofá gris con cojines amarillos, una estantería divisoria con plantas y libros, y una cocina con muebles verdes.
Separar ambientes sin muros es una tendencia clave en el diseño interior contemporáneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Separar sala comedor y cocina sin muros es una tendencia dominante en el diseño interior. La flexibilidad y la necesidad de aprovechar cada metro cuadrado han impulsado la creación de soluciones que permiten delimitar zonas, manteniendo la amplitud y el dinamismo en el hogar, según indica AD Latinoamérica.

Cambiar la iluminación, aplicar colores distintos en cada zona, elegir muebles funcionales o incluir elementos naturales permite lograr independencia visual y funcional, sin obras ni gastos elevados.

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El auge de los espacios abiertos responde a la vida en viviendas pequeñas y a la búsqueda de ambientes conectados. El diseño interior actual promueve la interacción social y la multifuncionalidad, ofreciendo alternativas para mantener cierto grado de privacidad y orden sin perder la comunicación entre las áreas, detalla el medio citado.

Un salón con un sillón mostaza acolchado, mesa de centro clara con libros, estantería de madera con libros, sofá crema, y suelo de parquet en espiga.
La tendencia de los espacios abiertos responde a la necesidad de flexibilidad en viviendas pequeñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Iluminación para separar ambientes

Una de las principales maneras de diferenciar zonas compartidas es la iluminación. Las lámparas ocultas y de tono cálido pueden asignarse a la sala, mientras que los candiles o luminarias colgantes destacan la zona del comedor.

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En la cocina, luces frías o lámparas lineales sobre la barra ayudan a marcar límites sutiles. AD Latinoamérica sugiere aprovechar distintos tipos de luminaria para transformar la atmósfera de cada espacio, prescindiendo de barreras físicas.

Vista amplia de una cocina moderna con una isla central de madera clara y seis taburetes negros, gabinetes grises, salpicadero de mármol y dos ventanales grandes.
La iluminación diferenciada permite delimitar sala, comedor y cocina manteniendo la amplitud visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El poder de los colores y las texturas

Definir una paleta cromática propia para cada área contribuye a distinguirlas visualmente cuando comparten el mismo ambiente. El uso de colores intensos, como magenta o verde pistache en la cocina y tonos terracota u ocres en la sala, refuerza la identidad de cada espacio.

Incorporar texturas como madera, microcemento o ladrillo en paredes y muebles transforma por completo un ambiente: suma profundidad, jerarquía y personalidad. A esto se pueden añadir elementos decorativos vibrantes y cojines con diseño, que aportan un sello distintivo y refuerzan la identidad del espacio.

Estos recursos no solo decoran, sino que también ayudan a delimitar y diferenciar áreas, generando contrastes visuales que hacen el entorno más dinámico y atractivo.

Una sala de estar moderna con sofá beige, mesa de centro de madera, un separador de ambientes con plantas verdes y cactus, un espejo redondo y puertas de madera clara.
Las plantas de hojas grandes se convierten en divisores naturales que aportan frescura y vitalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Barras y muebles funcionales como divisores

Las barras, islas o desayunadores funcionan como límites físicos entre la cocina y otras áreas, sin perder la conexión visual ni la entrada de luz. Estos muebles, albergando canastas de fruta o plantas, optimizan el orden y la organización.

La publicación propone instalar puertas plegables de madera o metal detrás de la barra para añadir privacidad cuando se requiere. Así se consigue separar ambientes de forma flexible y mantenerlos integrados.

Cocina moderna y minimalista con gabinetes de madera clara, isla central con fregadero y placa de inducción, campana extractora y grandes ventanales.
Usar muebles funcionales como barras o islas facilita la organización y la integración de espacios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pisos que definen espacios

El suelo es un recurso visual clave para dividir ambientes. Emplear alfombras de gran tamaño alrededor de los muebles principales genera una limitación imaginaria que “encierra” cada área de forma decorativa.

Para quienes prefieren evitar textiles, alternar materiales como pasta en la cocina y madera en la sala remarca el contraste entre espacios. Según el medio citado, tales combinaciones aportan dinamismo y permiten adaptar el estilo a la personalidad del hogar.

Una sala de estar con paredes beige y suelo de cemento, sofá seccional verde oliva, mesa de centro redonda, planta alta en maceta y panel de madera oscuro.
La disposición estratégica de alfombras y diferentes pisos ayuda a definir ambientes sin obras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Biombos y celosías para dividir con estilo

Los biombos y las celosías se consolidan como soluciones prácticas y estéticas para organizar espacios en viviendas modernas. Los biombos, inspirados en estilos orientales o contemporáneos, ofrecen una gran ventaja: son móviles, versátiles y fáciles de adaptar según las necesidades del momento.

Por su parte, las celosías —en madera, metal o vidrio— permiten delimitar áreas sin perder luz ni amplitud visual, logrando un equilibrio entre privacidad y diseño. La clave, según especialistas, está en elegir materiales y formas que dialoguen con la decoración general, para integrar cada elemento de manera armónica y personalizada.

Cocina moderna con isla, taburetes beige, gabinetes verdes y electrodomésticos empotrados. Una partición de vidrio y metal divide el espacio, mostrando un comedor al fondo.
Biombos y celosías decorativas ofrecen privacidad sin perder la conexión entre áreas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Separar con plantas y muebles

Incorporar vegetación genera barreras naturales. Especies de hojas grandes, como las arecas, monsteras o ficus, delimitan visualmente las zonas verticales, mientras que helechos y enredaderas ofrecen divisiones más suaves y ornamentales.

Ciertos muebles también cumplen la función de separar ambientes: bancos largos, carritos o el respaldo del sofá pueden transformarse en divisores discretos. AD Latinoamérica subraya que delimitar los espacios con mobiliario propio mantiene la fluidez visual y la flexibilidad del hogar.

Utilizar muebles cotidianos y su disposición estratégica permite marcar el límite entre sala, comedor y cocina, preservando la apertura y el diseño contemporáneo de la vivienda.

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