Maia Reficco contó por primera vez cómo vive esta nueva etapa junto a Franco Colapinto en la F1: “Un delirio”

La actriz y cantante Maia Reficco fue consultada sobre su experiencia como parte de la jornada profesional de Fórmula 1, donde compite su pareja Franco Colapinto (Instagram/@alemartinezcba)

Luego de haber hecho pública su relación con Franco Colapinto durante su estadía en Buenos Aires, Maia Reficco atraviesa uno de los momentos más comentados de su vida personal y profesional. La actriz y cantante, que desde hace tiempo conquista a sus seguidores con su carrera internacional, se animó a dar un paso más cuando junto al piloto argentino blanquearon su romance. Y, en este nuevo capítulo, decidió acompañarlo al Gran Premio de Miami, donde por primera vez habló con la prensa sobre su presente sentimental.

La encargada de la nota fue la periodista Ale Martínez, de ESPN Argentina, quien logró captar las primeras palabras de la artista en medio del clima vibrante y vertiginoso que se vive en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Con la frescura y simpatía que la caracterizan, Maia se mostró entusiasmada por esta nueva etapa en su vida. “Muy bien, muy contenta de bancar a Franco”, respondió cuando le preguntaron cómo estaba viviendo el fin de semana de Fórmula 1. Al ser consultada sobre si le sorprendió esta experiencia, confesó: “Todo. La verdad, yo no sabía mucho del mundo y es un delirio...”.

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En tono distendido, la periodista también indagó sobre los looks y la presión que muchas veces sienten las mujeres al asistir a estos eventos, donde la moda y el glamour suelen ocupar un lugar destacado. “Me estresé, pero nada, también yo acá no vengo más que a bancar a Franco. Entonces, sí me estresé, también fue divertido, no me quejo”. Sus palabras reflejaron no solo la naturalidad con la que vive este momento, sino también la importancia que le da al apoyo incondicional a su pareja, más allá del qué dirán.

Colapinto junto a Reficco, con quien confirmó su romance en su exhibición en Buenos Aires (Instagram)

El clip de la entrevista comenzó a circular en redes sociales, donde los fanáticos de ambos no tardaron en reaccionar. Los comentarios fueron unánimemente positivos y llenos de cariño: “La amo”; “Es muy amable y sencilla”; “Si hace feliz a Franco, nos hace felices a todos”; “Ella le trae suerte a Franco”; “Es toda una reina”; “Palabras de la primera dama”, fueron solo algunos de los mensajes que inundaron las plataformas tras la difusión del video.

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La presencia de Reficco en el paddock de Miami no fue una casualidad ni una aparición aislada. Desde hace días, la artista acompaña a Franco Colapinto en cada paso, reafirmando el vínculo y mostrando una faceta de su vida que hasta hace poco mantenía en privado. Este domingo por la mañana, la Fórmula 1 volvió a reunir emociones intensas en el circuito estadounidense, pero esta vez el foco no solo estuvo puesto en la performance del piloto argentino, sino también en su vida sentimental.

De cara a la carrera de este domingo, Maia Reficco y Franco Colapinto llegaron juntos, tomados de la mano y compartiendo mate (X/@MRUpdating)

La llegada de la pareja al predio fue uno de los momentos más comentados de la jornada. Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron a Franco y Maia caminando tomados de la mano, compartiendo gestos cómplices y sonrisas que delataban el gran momento personal que atraviesan. Colapinto, luciendo la indumentaria oficial de su equipo Alpine y con un termo bajo el brazo, no soltó la mano de Maia en ningún momento. Por su parte, la actriz apostó por un look veraniego, con lentes de sol y una actitud distendida, perfecta para la calidez de Miami.

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La historia de Reficco y Colapinto suma así un nuevo capítulo, esta vez bajo el sol y la adrenalina de la Fórmula 1 en Miami. Mientras él se concentra en seguir creciendo en el exigente mundo de las carreras, ella lo acompaña, lo apoya y, sin buscarlo, conquista también a los fanáticos del automovilismo argentino. Una pareja que, lejos de las polémicas, elige mostrarse auténtica y disfrutar de cada momento compartido, con la simpatía y sencillez que los caracteriza.