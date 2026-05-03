Lo que dejó la segunda edición de los premios Winexplorers: balance y radiografía del vino argentino hoy

Desde galardones históricos hasta apuestas sustentables, la edición 2026 reflejó logros y desafíos del sector

En el Alvear Icon Hotel de Buenos Aires, ante más de 250 referentes y representantes de la industria vitivinícola nacional y con una puesta en escena digna de los grandes eventos de premiación, se realizó la esperada segunda edición de los premios Winexplorers, el reconocimiento a los mejores exponentes del ámbito del vino y la gastronomía nacional.

Se sabe que el vino argentino está pasando por su mejor momento cualitativo de la historia, con más diversidad y propuestas de etiquetas en todos los segmentos, y varios vinos alcanzando los 100 puntos de la prensa especializada internacional. Los Premios Winexplorers son el fiel reflejo de ello. Por más que en el aspecto cuantitativo no sea un gran momento, no hay dudas que la calidad asegura un gran potencial y permite pensar en un futuro promisorio, aunque ello también dependa de variables económicas macro y micro, tanto en el país como en el mundo.

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Un evento como este sirve además para dar visibilidad a los que mejor están haciendo las cosas, resultando un aporte fundamental para la difusión de la cultura del vino y su mejor posicionamiento, y a su vez, fomentando la sana competencia.

La segunda edición de los Premios Winexplorers reconoció a los referentes más destacados de la industria vitivinícola argentina en 37 categorías

Más allá que se trata de una verdadera fiesta del vino argentino, lo más importante para el consumidor es el significado de estos premios y cómo pueden llegar a impactar en el mercado los resultados, que destacaron a los que mejor hicieron las cosas a lo largo del año, en este caso, 2025.

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Por eso, el análisis de lo que dejó “la gran noche del vino argentino” es fundamental para entender qué está pasando y qué puede pasar.

Entre los ganadores más destacados de la noche, el Gran Premio Winexplorers fue otorgado a la bodega Catena Zapata, mientras que la bodega Ribera del Cuarzo se alzó con el premio a la Bodega del Año elegida por el público.

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El galardón al Mejor Malbec fue para As Bravas Malbec 2017 de El Enemigo Wines, y el Premio a la Trayectoria honró al Ing. Alberto Arizu.

Asimismo, Alejandro Vigil fue consagrado como Mejor Enólogo, Diana Fornasero como Mejor Enóloga, y Aramburu recibió el premio al Mejor Restaurante de Argentina. Pero estos y todos los demás premios entregados van más allá del resultado y significan mucho porque no solo marcarán tendencia, sino que promoverán diferentes vinos.

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Jose Zuccardi recibió el premio Bodega Sustentable del año, Helena Maza recibió en nombre de Alejandro Vigil por Mejor Enólogo, y el Ing. Alberto Arizu recibió el premio a la Trayectoria por Luigi Bosca

Cabe destacar que los premios están avalados por la excelencia y transparencia del jurado que lo integra: 38 especialistas de renombre nacional y reconocidos por la industria como los referentes en materia de comunicación. Por otra parte, la rigurosidad técnica de los premios garantiza una vez más que los resultados sean el fiel reflejo de lo que está pasando en la industria, una opinión profesional, plural e independiente que cuenta con el aval de los productores y las empresas alrededor del vino argentino.

Análisis de los resultados

Los Premios Winexplorers 2026 al vino argentino contaron con más de 220 nominaciones y más de 120 empresas representadas en sus 37 categorías, reflejando la amplitud y diversidad de la industria.

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Se puede decir que entre los premios más importantes estuvieron Gran Premio Winexplorers y el de Bodeguero/a del año, que en ambos casos tuvo de ganador a Catena Zapata y a Laura Catena, respectivamente. Esto no es casualidad: en el imaginario popular la bodega mendocina, fundada en 1902 por la familia, está considerada como la más prestigiosa.

Además, Laura es reconocida como la gran embajadora del vino argentino, tanto por impulsar su consumo y promover su cultura en los principales mercados internacionales como por el papel clave de la bodega Catena Zapata en el posicionamiento global del vino argentino, un avance difícil de concebir sin su aporte. A esto se suma su espíritu investigador, que la llevó hace 30 años a fundar el Catena Institute of Wines, la entidad privada de la industria vitivinícola que más papers científicos publicó y desde donde se exploran múltiples dimensiones del vino con el objetivo de perfeccionarlo.

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Diana Fornasero fue elegida como Mejor Enóloga, Diego Bulgheroni recibió en nombre del Mejor Vino de la Patagonia y Eugenia Herrera fue distinguida como la Enóloga Revelación

De esa labor surgieron, entre otros avances, las pruebas que demostraron cómo el Malbec refleja en la copa el terroir de origen. De esos estudios también nacieron los grandes vinos de parcela y los recientes desarrollos de vinos sin alcohol. Comprometida tanto con la promoción del consumo responsable como con su pasión por Mendoza y los vinos de su familia, Laura y la bodega que dirige reúnen méritos suficientes para ambos reconocimientos.

Para comprender que en el mundo del vino nada responde al azar, sino al resultado de un trabajo sostenido, conviene destacar otros reconocimientos relevantes en los que la bodega también fue protagonista. Alejandro Vigil, enólogo de Catena Zapata y El Enemigo Wines, fue distinguido como Mejor Enólogo/Hacedor/Viticultor. Además, recibió los premios al Mejor Vino Blanco, por el Catena Zapata White Stones 2022, y al Mejor Malbec, por el As Bravas Malbec 2017 de El Enemigo Wines.

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Una vez más, esto refleja no solo cierta coherencia en los resultados, sino el trabajo que viene realizando el hacedor desde hace varios años. Se sabe: Alejandro es el winemaker más famoso e influyente, no solo para sus colegas sino también para el consumidor, tanto de la Argentina como de los mercados de consumo más importantes, principalmente de Brasil, Estados Unidos y Latam.

Daniel Maman, Inés de los Santos e Ignacio Viale

Además, su permanente participación en las redes sociales, su incursión como empresario exitoso gastronómico (posee más de 20 establecimientos entre Mendoza y Buenos Aires) y la realización de su propia feria de vinos (Chachingo Wine Fair) en diversas ciudades del país, potencia su imagen y consolida su liderazgo.

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Lo del White Stones no sorprende a los conocedores porque recientemente obtuvo 100 puntos por James Suckling, reconocido degustador internacional. La bodega viene también trabajando para lograr un Chardonnay World Class desde fines de los 80. Una apuesta que ninguna otra bodega encaró desde hace tanto tiempo y con tanta dedicación. Y algo similar sucede con el Malbec porque si bien es de El Enemigo Wines, la bodega en la cual el enólogo es socio con Adrianna Catena (la hija menor de la familia Catena), el aprendizaje y el recorrido fueron los mismos.

En este caso se trata de la segunda cosecha de un Malbec de El Cepillo que estuvo más de 60 meses criándose en toneles de roble francés, y sorprende no solo por su carácter y expresión de lugar, sino también por su frescura y vivacidad, delatando un gran potencial de guarda, condición imprescindible de todo gran vino. Ese vino abre un nuevo capítulo, ya que hay grandes exponentes de Malbec de la Primera Zona, algunos provenientes de vides centenarias: también llegan vinos más modernos que buscan ser el fiel reflejo de la montaña, con sus expresiones y texturas más vibrantes. As Bravas propone algo diferente, ya que llega al mercado con más de siete años de vida, pero demostrando que su mejor momento está por venir.

Leo Mateu, Nacho Gauna y Andrés Rosberg

El premio a Mejor Bodega Insignia, que significa gran bodega con reconocimiento, fue para Zuccardi Valle de Uco, otra familia (los Zuccardi) que están revolucionando el vino argentino de la mano del viticultor Sebastián Zuccardi, tercera generación.

Sus aportes a los blancos y los tintos para definir carácter de lugar fue, es y seguirá siendo fundamental, ya que llegaron al Valle de Uco con el firme propósito de encontrar los mejores lugares para lograr los vinos que querían. Y, en apenas quince años, se han consolidado como uno de los grandes referentes vitivinícolas del país, con sus vinos de alta gama que se destacan por sus características de lugar.

Pero ellos también ganaron el galardón a Bodega Sustentable del año por su Bodega Santa Julia, demostrando que también se pueden hacer vinos en grandes volúmenes, respetando el entorno y preocupándose por la comunidad que los rodea. Un gran ejemplo que cuando se quieren hacer vinos orgánicos, biodinámicos o naturales, se pueden hacer, incluso, a gran escala.

Ribera del Cuarzo fue elegida por el público como Bodega del Año

También hubo reconocimiento para Mejor Bodega Pequeña / Productor porque los pequeños emprendimientos también merecen ser resaltados ya que pueden lograr grandes vinos y, en algunos casos, subir la vara. En este caso, el premio fue para Ribera del Cuarzo, pero no fue el único premio de la noche que alzó la pequeña bodega del Valle Azul en Río Negro. Se llevó el reconocimiento como la Bodega del año votada por el público y su joven enóloga Eugenia Herrera ganó como Enólogo/a Hacedor/a Viticultor/a Revelación. Además, su vino Ribera del Cuarzo Especial Malbec 2023 fue destacado como Mejor Vino Orgánico, Biodinámico o Natural.

Estos cuatro premios, más allá de la contundencia de su significado, vuelven a poner en el escenario a los vinos del Alto Valle de Río Negro, un terruño tradicional y con la fuerza del lugar, pero que necesitaba de un nuevo empuje. Hay otros referentes en la zona, algunos centenarios como la Bodega Humberto Canale, pero sin dudas, lo hecho por el bodeguero patagónico Felipe Menéndez (fundador de Ribera del Cuarzo) en tan poco tiempo da cuenta no solo de su genuina pasión y confianza en el terruño, sino del gran potencial que tienen los vinos patagónicos con el Malbec (¿y el Merlot?) como bandera.

Desde el sur patagónico hay que dirigirse al extremo norte, a la Quebrada de Humahuaca, para encontrar al Mejor Nuevo Emprendimiento/Bodega, un reconocimiento otorgado a Bodega Yanay. Este flamante terruño del NOA no solo fue protagonista por ese premio: la Quebrada de Humahuaca (Jujuy) fue distinguida como Mejor Ruta del Vino y el Bayeh Trópico Sur Sauvignon Blanc 2024, de El Bayeh, fue elegido como Mejor Vino del NOA. El Bayeh se consolida como la bodega que más impulsa la difusión de los vinos de la región, su identidad y el desarrollo del enoturismo, un factor clave para el crecimiento y posicionamiento del sector. Además, es la única bodega que cuenta con una estación propia —un apeadero— del Tren Solar, lo que potencia la llegada de visitantes tanto a la bodega como a toda la zona.

Hernán Lombardi; Rocío Mansur y Tomás Sampere recibieron en nombre de El Bayeh (Mejor vino del NOA); y Delvis Huck (Casa Cavia), Mejor Sommelier de Restaurante

El Premio a la Trayectoria fue para el Ing. Alberto Arizu, un merecido reconocimiento a alguien que dedicó su vida a la viña y fue clave desde su bodega familiar (Luigi Bosca) para la evolución de la vitivinicultura nacional a lo largo de los últimos 50 años. Y fue su última creación, Leon Cabernet Sauvignon 2022, que ganó como Lanzamiento del año, confirmando que no solo es un nuevo gran vino argentino a manos del Cabernet Sauvignon, la variedad más importante del mundo, sino que está a la altura de los mejores exponentes del mundo.

Y esto significa un gran empuje para que la Argentina sorprenda, más allá del Malbec. En ese sentido, el Mejor Vino Tinto (no Malbec) -Cheval des Andes 2022 (Cheval des Andes)- también es un ejemplo que en el país se pueden elaborar grandes vinos, como en otras regiones vitivinícolas del mundo sin que la variedad emblema (Malbec) esté en la etiqueta. Esto permite participar en categorías más globales, como en este caso, “Bordeaux Blends”, quizás la más competitiva del mundo.

La joven enóloga Diana Fornasero de Viña Cobos fue reconocida como la Mejor Enóloga / Hacedora / Viticultora. Un premio no solo a su capacidad sino a su consistencia, tras trece años trabajando junto a Paul Hobbs, propietario de la bodega y uno de los flyingwinemakers más reconocidos del mundo. Reconocido por su rigurosidad y precisión, Diana es una de las grandes inspiradoras de la nueva generación de hacedoras.

Y ella como los demás hacedores saben que el vino nace en el viñedo, por eso el premio al Mejor Viñedo resulta tan importante. Y, por segundo año consecutivo, se lo llevó Viña única del Monasterio (Per Se), un jardín de viñas del cual nacen solo grandes vinos argentinos. Cuidado por sus propietarios, el viticultor Edy Del Popolo y el hacedor David Bonomi, planta por planta, es una prueba irrefutable que los vinos hablan de su lugar.

Ese lugar es Gualtallary (Alto Valle de Uco), a donde llegó Nicolás Catena en 1995 y de donde hoy surgen la mayoría de los vinos con 100 puntos de la Argentina. En el mismo orden, otros premios importantes fueron a las regiones donde nacen los vinos siendo elegida la Región Vitivinícola del año, la DOC Luján de Cuyo (Mendoza). La primera denominación de origen de Sudamérica (1989) y que, al cumplir 30 años se renovó, amplió y dio a luz a nuevos vinos que lograron volver a poner en copa de todos a los Malbec de esa tradicional zona.

Nacho Gauna, uno de los galardonados

Como Región Vitivinícola Emergente fue reconocida Barreal, en el valle de Calingasta en San Juan. Un lugar único con pocos referentes pero que están haciendo mucho ruido, sobre todo con esos vinos a base de uva criolla, muchos provenientes de vides centenarias, que permiten mantener viva una larga tradición, más allá de sus características y atributos para la mesa, ya que son considerados por los sommeliers, vinos muy gastronómicos.

Y este aspecto es fundamental, porque el lugar donde más se disfrutan los vinos es en la mesa. Es por ello que el premio a Mejor Restaurante de Bodega también fue muy celebrado. En esta ocasión fue para 5 Suelos Cocina de Finca (Durigutti Family Winemakers), uno de los grandes responsables del éxito del enoturismo, y por ende del vino, en Mendoza. Un lugar que ofrece experiencias gastronómicas únicas e imperdibles que permiten apreciar todas las dimensiones que adquieren los vinos a través del maridaje.

Algo que también queda de manifiesto en Mejor Restaurante de Argentina: Aramburu, que además es el único con dos estrellas Michelin del país. También destacados como lugares donde se disfruta comer y beber fueron Ness; ganador como Restaurante Revelación de Argentina; y Anchoíta, como Restaurante con Mejor Carta de Vinos. Y de Casa Cavia fue reconocida Delvis Huck como Mejor Sommelier de Restaurante.

La ceremonia reconoció la trayectoria y el talento tras las mejores etiquetas nacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros vinos destacados y que son referentes en sus categorías, lo cual significa que sobresalen del resto fueron: Rosell Boher Grande Cuvée Millésimée 2020 (Rosell Boher) como Mejor Vino Espumoso; Raquis Paraje Gualtallary 2022 (Raquis) como Mejor vino de Mendoza; Pyros Vineyard Limestone Hill Malbec 2021 (Pyros de San Juan) como Mejor vino de CENTRO; y el Otronia Chardonnay 2021 de Chubut (Alejandro Bulgheroni Family Vineyards) como Mejor Vino de PATAGONIA.

Hubo otros premios que también tienen su influencia en el consumidor, como por ejemplo Mejor Etiqueta de Vino a Universo Paralelo (Bodegas López), Mejor Línea de Vinos a Buscado Vivo o Muerto (Mil Suelos), Mejor Propuesta de Enoturismo a Susana Balbo Unique Stay, Mejor Evento de Vinos para la Premium Tasting y el premio para Akasha, los vinos del músico Pedro Aznar (Crowdfarming) en la categoría Vino y Música que, sin dudas atraen nuevo público.

Por último, también se premió a las bebidas complementarias del mundo del vino como son el vermut y los destilados, y los ganadores fueron La Fuerza Sideral como Mejor Vermut (producción nacional) y la Grappa Bressia como Mejor Destilado (producción nacional).