Las sandalias de cuña que definieron el look de la reina Máxima en Bariloche: por qué son furor esta temporada

La reina Máxima eligió sandalias de cuña nude como pieza central de su look durante el Foro Llao Llao en Bariloche (@queen.maxima)

En el Foro Llao Llao de Bariloche, donde las finanzas y el poder global encontraron refugio entre los lagos y montañas patagónicas, la reina Máxima de Países Bajos irrumpió con un gesto de estilo que no pasó inadvertido.

Máxima Zorreguieta descendió del escenario y, con cada paso, sus sandalias de cuña en tono nude acapararon miradas, elevando —en sentido literal y figurado— su ya inconfundible impronta.

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Lejos de limitarse a la formalidad, la reina de Países Bajos tradujo el lenguaje empresarial en sastrería pastel y líneas depuradas, pero fue el calzado —secreto de expertas y tendencia en las pasarelas— el que definió el ritmo del conjunto: altura, modernidad y comodidad, sin concesiones. Así, la monarca reafirmó su condición de referente, incluso en el rincón más austral del calendario fashion.

El aliado invisible de la elegancia funcional

Lejos de los clásicos stilettos, Máxima Zorreguieta apostó por la tendencia que domina las pasarelas y el street style en 2026. Las sandalias de cuña, también conocidas como “taco chino”, se consolidan como la mejor alternativa para quienes buscan elevar su figura y conservar una pisada firme.

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Las cuñas ofrecen soporte uniforme y mejoran la postura, según especialistas en podología y fisioterapia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este calzado se distingue por su capacidad para distribuir el peso de manera uniforme a lo largo de toda la planta del pie, lo que reduce la presión sobre el metatarso y mejora la postura. Esta característica técnica, resaltada por especialistas en podología y fisioterapia, explica el creciente favoritismo de las cuñas entre las expertas y celebridades.

El modelo seleccionado por Máxima presentaba una base robusta y marcada, con una estética minimalista que armonizaba con el resto de su vestimenta. El tono nude de las sandalias permitió que el calzado se integrara de manera orgánica al conjunto, potenciando el efecto de piernas largas y estilizadas sin competir con la sastrería.

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El atuendo de sastrería monocromática en verde pastel de Máxima marcó tendencia en el evento financiero internacional @federomerofoto

Un look empresarial que marca tendencia

Durante su participación en el Foro Llao Llao, Máxima Zorreguieta optó por un atuendo de sastrería monocromática en verde pastel, color que se perfila como uno de los favoritos de la temporada por su frescura y versatilidad. El conjunto, compuesto por una camisa de caída fluida y pantalón recto de corte amplio, proyectó una imagen de modernidad relajada y proximidad. El contraste visual entre la suavidad de las prendas y la contundencia de las plataformas chunky logró un equilibrio que acentuó la identidad estilística de la monarca.

La elección de accesorios fue deliberadamente sobria: joyería discreta, cabello suelto con ondas naturales y maquillaje en tonos neutros. Este enfoque minimalista permitió que el calzado y la sastrería se mantuvieran como los puntos focales del conjunto, consolidando el mensaje de elegancia funcional que caracteriza a la reina.

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Accesorios sobrios y maquillaje neutro reforzaron el enfoque minimalista y funcional del conjunto de la monarca @federomerofoto

Por qué las sandalias de cuña son las favoritas de la temporada

La preferencia por las sandalias de cuña trasciende cuestiones estéticas. Este tipo de calzado se posiciona como el favorito de la temporada por su combinación de comodidad, versatilidad y estilo. Las cuñas no solo suman centímetros al instante, sino que también estilizan la figura y permiten caminar durante horas sin el agotamiento típico de los tacones clásicos.

Las colecciones primavera-verano 2026 presentan opciones en materiales sofisticados como piel, charol y vinilo, con diseños depurados y tiras finas que se adaptan tanto a looks formales como casuales.

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Las sandalias de cuña se consolidan como la elección preferida de la temporada por su versatilidad y confort (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modelos de firmas como Stella McCartney, elegida frecuentemente por la reina por su compromiso con la moda sustentable, destacan por su enfoque en la funcionalidad sin sacrificar el diseño. El calzado elegido por Máxima Zorreguieta en Bariloche es un ejemplo de cómo las cuñas pueden transformar por completo un outfit, al proyectar una imagen de autoridad y cercanía a la vez.

La popularidad de las sandalias de cuña en 2026 se refleja tanto en las pasarelas de Milán y París como en el street style de ciudades europeas y latinoamericanas. Las cuñas se han liberado de su asociación exclusiva con el verano y la playa, integrándose en guardarropas ejecutivos y en eventos formales. La capacidad de este calzado para armonizar con sastrería, vestidos midi y conjuntos utilitarios consolida su lugar como el calzado todoterreno de la temporada.

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