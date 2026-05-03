El cartel del Diablo suma dos arrestos por el caso del pastor asesinado en Honduras

Pastor fue secuestrado y asesinado pese a pago de rescate en Honduras (FOTO: Archivo)

La detención de ‘Calolo’, identificado como uno de los sicarios más peligrosos de Honduras, marca un nuevo paso en la investigación por el asesinato del pastor óscar Núñez. La Policía Nacional realizó el arresto en el municipio de Marale, Francisco Morazán, donde el sospechoso intentaba evitar la acción de las autoridades.

Los responsables del caso sostienen que ‘Calolo’ habría estado directamente involucrado en el secuestro del pastor, etapa previa al homicidio. El secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, señaló que el detenido es miembro activo del denominado ‘Cartel del Diablo’, una organización que, según las investigaciones, replica métodos del crimen organizado mexicano y cuenta con al menos 12 integrantes y una red de colaboradores en distintas regiones del país.

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La Policía Nacional de Honduras arrestó a ‘Calolo’, presunto sicario principal en el homicidio del pastor Óscar Núñez. (Foto: Policía Nacional de Honduras)

La muerte del pastor ha generado una amplia reacción en la opinión pública y ha intensificado los operativos policiales. El director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rolando Ponce Canales, afirmó, según Diario la Tribuna: “Todos los involucrados en el crimen ya están identificados. Donde vayan, donde se metan, los vamos a capturar”. Manteniendo la búsqueda de quienes aún no han sido detenidos.

Antes de la captura de ‘Calolo’, las autoridades arrestaron a Eduin Eraldo Palma Banegas, alias ‘El Puñal’, acusado de secuestro agravado y porte ilegal de arma de fuego. De acuerdo con la investigación, este individuo habría recibido un millón de lempiras (USD 37.500) como pago por su participación en el hecho.

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El caso óscar Núñez: secuestro, violencia y conmoción social

La tranquilidad de Yorito, una zona cafetalera de Honduras, se quebró el 20 de abril, cuando óscar Núñez fue interceptado y secuestrado por desconocidos. El pastor era una figura respetada en el ámbito espiritual y agrícola, lo que aumentó la consternación entre los habitantes y sectores productivos.

El caso de Óscar Núñez generó conmoción social en Honduras, movilizando operativos policiales en Yoro y Comayagua. (Cortesía Nexteca Empresa 25).

Durante varios días, los captores exigieron cinco millones de lempiras (USD 187.500) como rescate, una suma inalcanzable para la familia. A pesar de los intentos de negociación, la situación terminó en tragedia: el cuerpo de Núñez fue hallado en una zona remota de Agua Blanca, en el municipio de San José del Potrero, Comayagua, el 23 de abril.

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Las autoridades confirmaron que el ‘Cartel del Diablo’ se atribuyó el secuestro y el homicidio. De acuerdo con la Policía Nacional, esta organización cuenta con una estructura jerárquica y emplea métodos de extorsión y secuestro de alto impacto, especialmente en Yoro y Comayagua. Su modo de operar consiste en seleccionar víctimas con relevancia social o económica y mantenerlas ocultas en casas de seguridad ubicadas en zonas montañosas de difícil acceso.

El rescate exigido por el secuestro ascendió a cinco millones de lempiras, suma que la familia Núñez no pudo reunir. (FOTO: X)

La comunidad de Yorito despidió a Núñez exigiendo justicia y mayor seguridad. La Policía Nacional desplegó fuerzas especiales en la región con la consigna de desarticular completamente la estructura criminal y capturar tanto a cabecillas como a ejecutores materiales. Las autoridades han declarado que la persecución continuará hasta ubicar a todos los responsables, reafirmando su compromiso de evitar cualquier posibilidad de impunidad.

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