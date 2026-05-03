Invierno en pleno otoño: 5 grados en el AMBA y localidades bonaerenses con temperaturas bajo cero

El SMN indicó que la mañana estuvo fría en toda el AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último relevamiento del Servicio Meteorológico Nacional puntualizó que se mantiene un descenso sostenido de la temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el termómetro registró 5 grados en la Ciudad de Buenos Aires durante las primeras horas de este domingo. Este valor posicionó a la región como uno de los puntos urbanos con clima más fresco en el inicio de la jornada, mientras otras provincias reportaron condiciones aún más severas, con localidades por debajo del umbral bajo cero.

El ambiente gélido marcó el cierre del fin de semana largo y activó el fenómeno de invierno anticipado sobre la ciudad y la provincia. Según el informe oficial, la máxima diaria no pasará los 18 grados, una cifra baja en relación al inusual “veranito” que se extendió hasta este mes, en ciclos previos. El informe del SMN precisó que zonas como Tandil y Azul presentaron -2°, emparentando sus registros térmicos con los de Tierra del Fuego para el mismo horario. Ciudad Jardín apenas llegó al grado de mínima, mientras que Bahía Blanca marcó -1° y una sensación térmica que alcanzó los -4,2°.

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Los registros de la Costa Atlántica exhibieron variaciones, con Mar del Plata despidiendo a los turistas con 2,6° y Villa Gesell iniciando el día en 2,8°. En Maquinchao, Río Negro, la mínima alcanzó el umbral de congelamiento (0°). En la Base Marambio, que alcanzó -25°C en la Antártida—. Chapelco, Neuquén (-3,6°), y Malargüe, Mendoza (-2,8°C), completaron el listado de localidades con valores negativos.

Sin embargo, con el correr de los días, la mínima irá en aumento. El SMN proyectó para el AMBA una mínima de 10 grados y una máxima de 21 para mañana. Esta tendencia se mantendría durante la semana, con una evolución térmica que ubicaría el martes como la jornada de mayor elevación: 15 grados de mínima y 24 de máxima. La previsión indicó que las lluvias del miércoles provocarían un nuevo descenso térmico, con una máxima de 21, revirtiendo parcialmente el breve repunte.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó un mapa con el registro de las mínimas en todo el país

La amplitud térmica del jueves tendería a reducirse, dado el pronóstico de cielo nublado y temperaturas estables entre 17 y 20 grados. El informe remarcó que, hacia el viernes, el regreso de las lluvias implicaría otra caída en los valores térmicos, con una mínima de 8 grados y un tope que no superaría los 14. Además, se esperan ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y provenientes del sur, que darán más frío a la sensación térmica.

Dentro del territorio bonaerense también se mantendrá la misma tónica. En Tandil, ubicado al sureste, la mínima para mañana será de 4°, con presencia de ráfagas de viento de hasta 50 km/h. Luego, en el resto de la semana la mínima no bajará de los 6°. En el suroeste, específicamente en Bahía Blanca, el piso será de 6° para los próximos días. Y, para el lunes, también se esperan vientos fuertes, pero con mayor intensidad: podrían alcanzar hasta los 59 km/h.

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En la Costa Atlántica, la temperatura mínima estipulada no baja de los 8°, aunque la sensación sería más agradable, ya que este parámetro podría alcanzar hasta los 13°. Mientras que hacia el sector norte, como Pergamino, la mínima de mañana será de 6°, con un alza de este valor hasta el jueves.

En Chapelco y Malargüe el frío será casi absoluto. En la localidad neuquina, para mañana la mínima será de 2°, pero tendrá un descenso de hasta -2°C para el viernes. En tanto, en la ciudad mendocina, se espera que para el inicio del fin de semana la temperatura más baja se ubique en 1°. Asimismo, ambas provincias estarán mañana bajo alerta amarilla por fuertes vientos, lo que maximizará la sensación de frío.

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