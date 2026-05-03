Choque de Lawson y vuelco: el impactante accidente que protagonizó Pierre Gasly en el Gran Premio de Miami

El incidente entre Gasly y Lawson

El Alpine de Pierre Gasly volcó sobre las barreras de neumáticos en la curva 17 del Miami International Autodrome luego de un impacto por la espalda del neozelandés Liam Lawson en el sexto giro del Gran Premio de Miami 2026, la cuarta fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. El choque, que obligó a la salida del auto de seguridad, dejó a ambos pilotos fuera de carrera y encendió la polémica en el paddock.

La jornada ya había arrancado con complicaciones: la organización adelantó la largada tres horas para evitar la tormenta que azotaba la ciudad de Miami. El inicio de la prueba fue caótico, y el incidente entre Gasly y Lawson terminó por marcar el ritmo de una carrera accidentada. El monoplaza del francés salió por los aires y acabó volcado, mientras el coche de Racing Bulls pilotado por el neozelandés también fue retirado a boxes.

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En realidad, el compañero de Colapinto en Alpine tenía ganada la posición, sin embargo, sufrió el toque de su rival, lo que provocó su despiste y aparatoso choque.

Tras el accidente, la dirección de carrera activó el coche de seguridad para permitir la retirada del Alpine. Max Verstappen aprovechó ese momento para ser el único piloto que entró a boxes a cambiar neumáticos.

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En la misma vuelta, Isack Hadjar sumó otro abandono al fin de semana más difícil de su temporada. El piloto perdió el control de su monoplaza en solitario y chocó en la primera curva de la S, a la entrada de la chicane. Hadjar ya había comenzado la carrera desde el pit lane, tras recibir una sanción y ser descalificado de la clasificación del sábado.

Dos abandonos en la misma vuelta, los de Gasly y Hadjar, condensaron en apenas unos segundos el caos de una carrera que el adelanto de horario no logró ordenar. El accidente de Gasly, con el Alpine en el aire, fue el episodio más llamativo de una jornada marcada por los incidentes desde la primera vuelta.

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No es el primer chispazo que involucra al francés y al neozelandés. En Silverstone, en 2025, ya habían tenido un incidente en una de las práctica libres y se realizó una investigación.

“Fue el peor accidente que sufrí en la Fórmula 1, pero por suerte estoy bien”, declaró el francés, en busca de llevarles tranquilidad a su equipo y a sus seres queridos. Colapinto se enteró de lo sucedido a través de su ingeniero, Stuart Barlow. “Cuando dobles, vas a ver el auto de Pierre a un costado, inclinado”, le advirtió. “¡Oh, Dios! ¿Pierre está bien?“, consultó el argentino. “Está afuera, se fue caminando, y está bien, como referencia”, le indicaron al bonaerense vía radio.

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Cuando ocurrió el toque que dejó fuera de competencia a su compañero, Colapinto estaba séptimo. Tras largar octavo, tuvo algunos problemas en el inicio, pero el trompo de Verstappen lo asistió para llegar a ubicarse sexto. Después, perdió una plaza con Lewis Hamilton tras un toque, que estuvo bajo la lupa de las autoridades, pero que, tras la evaluación, no recibió sanción.

Hasta el incidente en la carrera principal en Florida, Gasly acumulaba 16 puntos en la temporada. Más allá del fastidio por el accidente en el que no tuvo responsabilidad, tendrá revancha antes de fin de mes, el domingo 24 de mayo, cuando se desarrolle el Gran Premio de Canadá. Luego, el domingo 7 de junio, llegará uno de los eventos más tradicionales de la Máxima: el Gran Premio de Mónaco, donde Colapinto será casi local, dado que tiene allí su residencia.

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