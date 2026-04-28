Fernando Marull explicó cómo la ruptura de Emiratos Árabes Unidos con la OPEP impacta en el precio de la nafta en Argentina

Los argentinos pagan actualmente precios internacionales por la nafta, según destaca el economista Fernando Marull

En una entrevista exclusiva en Infobae al Regreso, el economista Fernando Marull analizó la decisión de Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP y anticipó que ese cambio puede influir en los precios internacionales del petróleo, en un contexto global tensionado por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, la noticia fue presentada como un “sacudón” para la región petrolera. El panel subrayó que Emiratos Árabes Unidos, tercer productor del cártel, optó por irse tras años de tensiones internas por las cuotas de producción y con el trasfondo del bloqueo marítimo en Ormuz, un punto clave para el flujo global de crudo.

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Emiratos Árabes Unidos desafía a la OPEP y reconfigura el tablero petrolero

Matías Barbería explicó: “Emiratos Árabes es el tercer productor del bloque de la OPEP. Es un cártel, un grupo de productores de petróleo que se ponen de acuerdo entre ellos cuánto producir y cuánto sacar al mercado para calibrar los precios”.

Emiratos Árabes Unidos abandona la OPEP y reconfigura el panorama global del petróleo, impactando en los precios internacionales (Europa Press)

Detalló que la salida formal de Emiratos se produce luego de disputas por los límites de producción: “Ya no me garpa esto”, sintetizó sobre la postura del país árabe. Arabia Saudita, principal potencia del grupo, rechazó aumentar las cuotas y eso precipitó la ruptura.

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Según Barbería, la decisión impactará en el equilibrio global: “Si este gran productor se sale del cártel y empieza a aumentar su inyección de petróleo al mercado, puede impulsar para abajo los precios. Esto es un golazo para Trump, hoy por hoy, en este contexto”. Aunque aclaró: “El bloqueo del estrecho de Ormuz hace que esto, en lo inmediato, no vaya a tener efecto directo en los precios. Esto es para el después, el postconflicto en Irán”.

El efecto Ormuz y la mirada de los mercados internacionales

El analista Fernando Marull aportó su visión desde la economía argentina: “Esto, como decía recién el compañero, se va a ver posiblemente en el mediano plazo. Ahora estamos mirando el precio del petróleo, el sube y baja que venimos teniendo hace dos meses”.

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Marull describió que los mercados financieros ya descuentan una posible salida de la guerra en la región: “Me parece que el mercado, al menos por cómo viene operando en las últimas semanas, es como que ya está descontado que la guerra se termina en breve”.

La decisión de Emiratos Árabes responde a años de tensiones sobre las cuotas de producción y al bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Sobre el impacto en los precios internos, Marull puntualizó: “La nafta súper, que es la que uno está monitoreando, 2.100 pesos, para un barril de 100 dólares está ok, pero en donde el barril empiece a bajar es como que quedó un poco alta”.

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Señaló que, en este contexto, “si se descomprime la guerra, eventualmente, por ahí no a YPF que se comprometió a mantener la nafta tantos días”, aunque el resto de las petroleras podrían modificar los precios.

Argentina ante los precios internacionales y el desafío de la energía subsidiada

Consultado sobre la conveniencia de que existan precios internacionales para los combustibles, Marull fue tajante: “Es la primera vez en 25 años que pagás el precio internacional. Y se fundieron todas las estaciones de servicio, se fundió el sector energético”.

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Fernando Marull anticipa que la ruptura en la OPEP podría bajar el precio internacional del petróleo tras el conflicto en Irán (Infobae en Vivo)

Relató la experiencia de las ciudades fronterizas: “Ponerle cepo a otro país que te venía a arrasar las estaciones de servicio porque valía 30 centavos de dólar... eso te llevó a subsidios, de defender el bolsillo de los argentinos, y terminábamos fundidos todos nosotros”.

Frente al peso de la nafta en la inflación, Marull precisó: “En términos de inflación habrá sido 0,3, 0,4 de inflación de marzo. Porque lo que gastamos los argentinos en nafta es más o menos directamente el 3% de lo que gastamos mensualmente, el 3% de nuestros gastos”. Y agregó: “Es un tercio de lo que gastamos en carne, o en luz gastamos menos que en nafta. Porque la luz sigue muy subsidiada todavía”.

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El economista concluyó que la clave está en el gas: “Hoy está toda la matriz energética usando un gas de tres dólares y medio, cuando andá a importar, los europeos están pagando veinte dólares”.

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